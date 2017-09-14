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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 тра, 2024 19:24
Игорь Алексеевич написав: dimo_0n написав:
В мене взагалі щось складається думка, що Зе команда - це якесь продовження партії регіонів Яника....
Команда ЗЕ тянет время до выборов в США. А далее они посмотрят на ситуацию. Байден проиграл, то они не против красиво все слинять через выборы. Победа команды Байдена, то на войну придёт очередь как в фильме про мальчика кибальчиша - детей.
Байдену треба вийти на вибори "миротворцем", як Обамичу, а там ще "премію миру".
Інакше "миротворцем" стане Трамп і всі лаври йому.
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flyman
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Додано: Пон 20 тра, 2024 19:26
Игорь Алексеевич написав: flyman написав: Bobua написав:
Оновив дані про себе ще до цього.
Воно у відповідь дало зовсім мало інфо.
І військомат не той. І нема ознак, що воно знає де я останні 26міс+...
Тепер треба моніторити -- може ще й в розшук подадуть...
не мала баба клопоту ...
У них НЕТ полного архива про мужиков 25-60 лет, поэтому и приняли такой закон - заяви самостоятельно нам про себя...
В сенсі нема?
Паспорти, ІПН майже всі ж мають.
А ще додати бази податкової та ін.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 19:27
flyman написав:
Інакше "миротворцем" стане Трамп і всі лаври йому.
команда Байдена сейчас в нокауте. Деньги потрачены на войну - результатов 000. Трамп пока лидирует, т.к. у него программа - денег не дадим, войну за неделю остановим
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Додано: Пон 20 тра, 2024 19:31
flyman написав: Игорь Алексеевич написав: dimo_0n написав:
В мене взагалі щось складається думка, що Зе команда - це якесь продовження партії регіонів Яника....
Команда ЗЕ тянет время до выборов в США. А далее они посмотрят на ситуацию. Байден проиграл, то они не против красиво все слинять через выборы. Победа команды Байдена, то на войну придёт очередь как в фильме про мальчика кибальчиша - детей.
Байдену треба вийти на вибори "миротворцем", як Обамичу, а там ще "премію миру".
Інакше "миротворцем" стане Трамп і всі лаври йому.
Відповідно республіканцям треба робити зараз що?
А британцям?
А хфранцузам?
А якщо Ба вмове пу зупинити або Тра вмовить пу продовжувати - ?
На поклон до пу.
А якщо попросити Сі вплинути?
Да там такий вінегрет-компот, що імхо навіть вони самі на самій горі не знають, як воно ото буде.
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detroytred
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Додано: Пон 20 тра, 2024 19:32
pesikot написав:
У меня претензии к конкретному Долярчику, а не до всього війська
Як залізеш в окоп - тоді і висувай свої притензії!
З окопу!
А поки ти не дійшов до окопу - то просто закрий свій!
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Додано: Пон 20 тра, 2024 19:32
detroytred написав:
В сенсі нема?
Паспорти, ІПН майже всі ж мають.
А ще додати бази податкової та ін.
Вы думаете в податковой всё ОК. Да и вообще каждая структура работает со своей программой и не желает делится с др. министерством.
Паспорта ИНН все имеют, но этих данных нет в ТЦК, т.к. военкомы в своё время на местах ничего не делали. У нас по возрасту у 60% населения нет печатей в военных билетах. А почему? ответ - оно и нахер не нужно было никому.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 20 тра, 2024 19:35
detroytred написав: dimo_0n написав:detroytred
В мене взагалі щось складається думка, що Зе команда
Я оптиміст.
Моя думка була і є -- можновладці наші роблять. По мінімуму. Достатньому щоб трималася країна.
Не більше, але і не менше!
Добре було б, якби робили по середньому --- нормальні середні темпи розвитку.
А ще краще, якщо б по максимуму --- щоб розвиток був а-ля польщі та азіатські тигри.
Отже ж у владі повинні бути прометеї. Все для країни тощо. Найкращі з кращих.
Або
Баланс, рівноваги, напрям у фундаменті, як ото а-ля отці-основатєлі в США заклали, і визначили розвиток держави на десятиліття і хто б не прийшов до влади після них.
в молодого покоління тема: "Quiet quitting", нова стара ще і совка "роби на відмахайсь", от такі нові лиця
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Додано: Пон 20 тра, 2024 19:38
Игорь Алексеевич написав: flyman написав:
Інакше "миротворцем" стане Трамп і всі лаври йому.
команда Байдена сейчас в нокауте. Деньги потрачены на войну - результатов 000. Трамп пока лидирует, т.к. у него программа - денег не дадим, войну за неделю остановим
З ключового, що чув --- респам (частині респів, значній впливовій!) не вигідний сам Трамп. Вони вже домовились з демами і вже поділили кому що при наступній перемозі Джо.
Індикатор --- оте погодження Джонсона стосовно голосування про допомогу нам.
Тобто все всі все поділили вже. Без Трампа))
І це логічно. Бо -- глобалізація рулить. Демократи...
А Трамп занадто бикує проти неї. Респи розуміють, що це тупік.
Але якщо Трамп здасть взад, то може все і переграють...
Бо підписів на крові по домовленостях ніхто не ставив.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 19:38
detroytred написав:
Да там такий вінегрет-компот, що імхо навіть вони самі на самій горі не знають, як воно ото буде.
всі замахалися, але гра в моргалки, хто перший кліпнув, той лох
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Додано: Пон 20 тра, 2024 19:41
Якщо у військовозобов’язаного немає яскраво вираженого захворювання і сильних скарг на здоров'я, він вважатиметься придатним до служби.
"Якщо людина приходить з дрібними скаргами майже до кожного з лікарів – офтальмолога, лора, терапевта, хірурга, обирається домінуюча проблема, за якою ми будемо її обстежувати. Таких пацієнтів багато і якщо ми будемо робити огляд за кожною скаргою, лікарні змушені будуть працювати тільки на ВЛК", – каже Седлецька.
Вже й право на ВЛК порушують
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Пон 20 тра, 2024 19:41, всього редагувалось 2 разів.
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