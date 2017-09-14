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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 826982708271827282738274>
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:41

  Игорь Алексеевич написав:
  detroytred написав:В сенсі нема?
Паспорти, ІПН майже всі ж мають.
А ще додати бази податкової та ін.

Вы думаете в податковой всё ОК. Да и вообще каждая структура работает со своей программой и не желает делится с др. министерством.
Паспорта ИНН все имеют, но этих данных нет в ТЦК, т.к. военкомы в своё время на местах ничего не делали. У нас по возрасту у 60% населения нет печатей в военных билетах. А почему? ответ - оно и нахер не нужно было никому.

по моєму, вбілети є хіба красносерпастомолоткасті в "дідів", а незалежна давала переважно посвідки, там щось "нема бланків"
Востаннє редагувалось flyman в Пон 20 тра, 2024 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:41

  Игорь Алексеевич написав:Постоянно сейчас звучит слово - переговоры. Кстати, начинают появляться всё больше и больше сообщений про переговоры в Турции в 22году. Там вроде были не плохие условия для нас, но про них нам никто не говорил, т.к. у всех на устах было слово - наступление ЗСУ.


Преговоры в Турции были в марте 2022. Какое наступление ?
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:46

  flysoulfly написав:бля..... ну какое щас рпв ??
где??
По конституции педерации нынешняя линия фронта (а где аквафреш в г.Херсон?? , где в г.Запорожье?? ) - это для руснявого руководства и быдломассы равносильно линии фронта между Воронежем и Калугой , т.е. позорному поражению от (Украины) "от NATO"
Х"ло у Китаї три дні тому заявив
Парафированный проект договора между Россией и Украиной, согласованный на переговорах в Стамбуле, мог бы стать основой для урегулирования конфликта.
І доречі. чомусь не згадав про "нові теріторіальні реалії", про які москалі співали раніше, і що більш цікаве
У нас есть база для переговорного процесса - то, о чем мы договорились в Стамбуле, и то, под чем фактически, под выдержкой из этого объемного документа, была поставлена подпись главы украинской делегации" "глава украинской делегации Давид Арахамия проект соглашения парафировал: "У нас же документ-то лежит". "Подпись его стоит. Какие еще какие-то там дополнительные условия, о которых мы никогда не слышали, ничего об этом не знаем"
Є ще інтерв'ю коня лаврова, там цікавє про Стамбул та умови. Наче як це нато не погодилося гарантувати нам безпеку аналогічну їхній 5-ій статті. Вони вимагали гарантій що расія більше не нападе (а так як зараз Шольц, на третьому році, заявиви що ніяке небо вони закривати над західною Україною не збираються, щоб не втянутися у конфлікт) це цілком правда може бути.
Скоріше ми ніколи не узнаємо що там обговорювали, але схоже що "партнери" відговорили від угоди з москалями, пообіцявши підтримку "скільки потрібно", Зеленський повірив і просто не знав що для них "скільки потрібно" це не "для перемоги" . А що як пішло далі то вже не мало значення - самотужки кацапів не перемогти. А зараз наслідки
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:48

  Дюрі-бачі написав:
Якщо у військовозобов’язаного немає яскраво вираженого захворювання і сильних скарг на здоров'я, він вважатиметься придатним до служби.

"Якщо людина приходить з дрібними скаргами майже до кожного з лікарів – офтальмолога, лора, терапевта, хірурга, обирається домінуюча проблема, за якою ми будемо її обстежувати. Таких пацієнтів багато і якщо ми будемо робити огляд за кожною скаргою, лікарні змушені будуть працювати тільки на ВЛК", – каже Седлецька.

Вже й право на ВЛК порушують

Для підтримки штанів))):

*Вперше в Україні з’явився стратегічний документ на міністерському рівні, який кардинально змінює підхід держави до людини в Силах оборони та націлений на виконання вимог взаємосумісності з НАТО у цій сфері.

Новою політикою закладаються основи людиноцентричної системи управління персоналом та розвитку управлінської культури у силах оборони.

Вона створює глобальну систему, починаючи від формування оборонної свідомості та реформи соціальної сфери та ветеранської політики, закінчуючи якісними змінами грошового забезпечення та оновленою системою охорони здоров’я. *
https://www.mil.gov.ua/news/2024/05/20/ ... h-oboroni/

О як!
А Ви про якісь дрібниці.
Формування оборонної свідомості --- звучить!
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 20 тра, 2024 19:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:53

  d44 написав:
  flysoulfly написав:бля..... ну какое щас рпв ??
где??
По конституции педерации нынешняя линия фронта (а где аквафреш в г.Херсон?? , где в г.Запорожье?? ) - это для руснявого руководства и быдломассы равносильно линии фронта между Воронежем и Калугой , т.е. позорному поражению от (Украины) "от NATO"
Х"ло у Китаї три дні тому заявив
Парафированный проект договора между Россией и Украиной, согласованный на переговорах в Стамбуле, мог бы стать основой для урегулирования конфликта.
І доречі. чомусь не згадав про "нові теріторіальні реалії", про які москалі співали раніше, і що більш цікаве


По-перше, ким парафирований договір ?

По-друге, Пуйло потім в Китаї про реалії на землі теж говорив, а це і є теріторіальні претензії
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:57

  pesikot написав:Стосовно мене - у мене є об"єктивні причини не бути в ЗСУ
наел жопу такого размера, что даже в ЗСУ не берут, щоб не блокировал движение по окопу.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:58

  Успіх написав:
  pesikot написав:У меня претензии к конкретному Долярчику, а не до всього війська
Як залізеш в окоп - тоді і висувай свої притензії!
З окопу!
А поки ти не дійшов до окопу - то просто закрий свій!

Ок, я в окоп

А ти додому і платити податки+донати на декілька десятків тисяч гривень кожного місяця обов"язково

Згоден, так ? ні ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 20:01

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:Стосовно мене - у мене є об"єктивні причини не бути в ЗСУ
наел жопу такого размера, что даже в ЗСУ не берут, щоб не блокировал движение по окопу.

Віталіна, понимаю, жопу наела, теперь это твоя больная тема ....

А если ты таки мужчинко и тебя интересует чужая мужская жопа, то у меня для тебя ещё бОлее плохие новости ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 20:11

  Игорь Алексеевич написав:Вы думаете в податковой всё ОК. Да и вообще каждая структура работает со своей программой и не желает делится с др. министерством.
Паспорта ИНН все имеют, но этих данных нет в ТЦК, т.к. военкомы в своё время на местах ничего не делали. У нас по возрасту у 60% населения нет печатей в военных билетах. А почему? ответ - оно и нахер не нужно было никому.
1 Скільки відсотків населення НЕ МАЄ ІНН ?
1-2-5% ?
2 Ті що мають ІПН перших 5 цифр
23517.... - це 20/05/1964___ще 60
по 36300...-це 20/05/1999___вже25
Ті потрапляють під розгляд
Так само в ІПН є цифра яка відповідає за стать.
Тобто по віку/статі -вся інформація для власників ІНН є
3 На мій погляд , вся ця вакханалія з оновити данні-це спроба вивчити НАСТРОЇ населення і визначити тих хто ЗГОДЕН себе засвітити під страхом штрафу.
Все.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 20:12

  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:Стосовно мене - у мене є об"єктивні причини не бути в ЗСУ
наел жопу такого размера, что даже в ЗСУ не берут, щоб не блокировал движение по окопу.

Віталіна, понимаю, жопу наела, теперь это твоя больная тема ....

А если ты таки мужчинко и тебя интересует чужая мужская жопа, то у меня для тебя ещё бОлее плохие новости ...

якщо ти про це, то імпотент є придатним
flyman
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  #<1 ... 826982708271827282738274>
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