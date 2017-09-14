detroytred написав:В сенсі нема? Паспорти, ІПН майже всі ж мають. А ще додати бази податкової та ін.
Вы думаете в податковой всё ОК. Да и вообще каждая структура работает со своей программой и не желает делится с др. министерством. Паспорта ИНН все имеют, но этих данных нет в ТЦК, т.к. военкомы в своё время на местах ничего не делали. У нас по возрасту у 60% населения нет печатей в военных билетах. А почему? ответ - оно и нахер не нужно было никому.
по моєму, вбілети є хіба красносерпастомолоткасті в "дідів", а незалежна давала переважно посвідки, там щось "нема бланків"
Востаннє редагувалось flyman в Пон 20 тра, 2024 19:41, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:Постоянно сейчас звучит слово - переговоры. Кстати, начинают появляться всё больше и больше сообщений про переговоры в Турции в 22году. Там вроде были не плохие условия для нас, но про них нам никто не говорил, т.к. у всех на устах было слово - наступление ЗСУ.
Преговоры в Турции были в марте 2022. Какое наступление ?
flysoulfly написав:бля..... ну какое щас рпв ?? где?? По конституции педерации нынешняя линия фронта (а где аквафреш в г.Херсон?? , где в г.Запорожье?? ) - это для руснявого руководства и быдломассы равносильно линии фронта между Воронежем и Калугой , т.е. позорному поражению от (Украины) "от NATO"
Х"ло у Китаї три дні тому заявив
Парафированный проект договора между Россией и Украиной, согласованный на переговорах в Стамбуле, мог бы стать основой для урегулирования конфликта.
І доречі. чомусь не згадав про "нові теріторіальні реалії", про які москалі співали раніше, і що більш цікаве
У нас есть база для переговорного процесса - то, о чем мы договорились в Стамбуле, и то, под чем фактически, под выдержкой из этого объемного документа, была поставлена подпись главы украинской делегации" "глава украинской делегации Давид Арахамия проект соглашения парафировал: "У нас же документ-то лежит". "Подпись его стоит. Какие еще какие-то там дополнительные условия, о которых мы никогда не слышали, ничего об этом не знаем"
Є ще інтерв'ю коня лаврова, там цікавє про Стамбул та умови. Наче як це нато не погодилося гарантувати нам безпеку аналогічну їхній 5-ій статті. Вони вимагали гарантій що расія більше не нападе (а так як зараз Шольц, на третьому році, заявиви що ніяке небо вони закривати над західною Україною не збираються, щоб не втянутися у конфлікт) це цілком правда може бути. Скоріше ми ніколи не узнаємо що там обговорювали, але схоже що "партнери" відговорили від угоди з москалями, пообіцявши підтримку "скільки потрібно", Зеленський повірив і просто не знав що для них "скільки потрібно" це не "для перемоги" . А що як пішло далі то вже не мало значення - самотужки кацапів не перемогти. А зараз наслідки
Якщо у військовозобов’язаного немає яскраво вираженого захворювання і сильних скарг на здоров'я, він вважатиметься придатним до служби.
"Якщо людина приходить з дрібними скаргами майже до кожного з лікарів – офтальмолога, лора, терапевта, хірурга, обирається домінуюча проблема, за якою ми будемо її обстежувати. Таких пацієнтів багато і якщо ми будемо робити огляд за кожною скаргою, лікарні змушені будуть працювати тільки на ВЛК", – каже Седлецька.
Вже й право на ВЛК порушують
Для підтримки штанів))):
*Вперше в Україні з’явився стратегічний документ на міністерському рівні, який кардинально змінює підхід держави до людини в Силах оборони та націлений на виконання вимог взаємосумісності з НАТО у цій сфері.
Новою політикою закладаються основи людиноцентричної системи управління персоналом та розвитку управлінської культури у силах оборони.
Вона створює глобальну систему, починаючи від формування оборонної свідомості та реформи соціальної сфери та ветеранської політики, закінчуючи якісними змінами грошового забезпечення та оновленою системою охорони здоров’я. * https://www.mil.gov.ua/news/2024/05/20/ ... h-oboroni/
О як! А Ви про якісь дрібниці. Формування оборонної свідомості --- звучить!
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 20 тра, 2024 19:49, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly написав:бля..... ну какое щас рпв ?? где?? По конституции педерации нынешняя линия фронта (а где аквафреш в г.Херсон?? , где в г.Запорожье?? ) - это для руснявого руководства и быдломассы равносильно линии фронта между Воронежем и Калугой , т.е. позорному поражению от (Украины) "от NATO"
Х"ло у Китаї три дні тому заявив
Парафированный проект договора между Россией и Украиной, согласованный на переговорах в Стамбуле, мог бы стать основой для урегулирования конфликта.
І доречі. чомусь не згадав про "нові теріторіальні реалії", про які москалі співали раніше, і що більш цікаве
По-перше, ким парафирований договір ?
По-друге, Пуйло потім в Китаї про реалії на землі теж говорив, а це і є теріторіальні претензії
Игорь Алексеевич написав:Вы думаете в податковой всё ОК. Да и вообще каждая структура работает со своей программой и не желает делится с др. министерством. Паспорта ИНН все имеют, но этих данных нет в ТЦК, т.к. военкомы в своё время на местах ничего не делали. У нас по возрасту у 60% населения нет печатей в военных билетах. А почему? ответ - оно и нахер не нужно было никому.
1 Скільки відсотків населення НЕ МАЄ ІНН ? 1-2-5% ? 2 Ті що мають ІПН перших 5 цифр 23517.... - це 20/05/1964___ще 60 по 36300...-це 20/05/1999___вже25 Ті потрапляють під розгляд Так само в ІПН є цифра яка відповідає за стать. Тобто по віку/статі -вся інформація для власників ІНН є 3 На мій погляд , вся ця вакханалія з оновити данні-це спроба вивчити НАСТРОЇ населення і визначити тих хто ЗГОДЕН себе засвітити під страхом штрафу. Все.