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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 тра, 2024 20:17
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Все забуваю спитати: отут багато бізнесменів тощо -- ви і в житті отак зі стелі тулите свої хатєлки і на авось продавлю їх?
Головне вперто їх продавлювати.
На відміну від читачів кіосакі/сміттів...Бізнесмен ВСЕ життябореться з тими чи іншими перешкодами..і при цьому- НЕ ВПЕВНЕНИЙ в тому що він отримає позитивний ДЛЯ себе результат.
При цьому
Під час боротьби з перешкодами-всі навколо бізнесмена отримують за зроблену працю згідно з угодою..а не по результату.
Тому й бюджетним працівникам які діють згідно посадової інструкції -як би по барабану що вийде.Головне не відхилитись від лінії партії..або хитатись РАЗОМ з лінією..
Бізнес як правило завжди йде десь збоку і не факт що в тому напрямку який вказує чиновник..
Просто розумний чиновник від читача кіосакі відрізняється тим , що спостерігає як далеко і в яку сторону пішов бізнес..і потім СВОЇ посадові інструкції ПІДГАНЯЄ під ПОТРЕБИ БІЗНЕСУ ( наголошую -це розумни)
дурень - той просто гробить те чим керує(керує навчальним процесом-гробить майбутнє курсантів)
керує Державою(мао/стао/лено/брєжно/пуйло) - гробить державу якою керує
Ти як завжди перекрутив. Як тобі зручно. По суті підмінив предмет.
Мова була не про по лінії партії тощо, а В МЕЖАХ визначених демократичними законами, правилами, цінностями. В межах.
Щоб оці хатєлки були в межах.
І не відповів на питання.
Тобто тупо намагаєшся продавити свою хатєлку зі стелі (навіть і овсі прямо збрехавши -- як ото вигадав рядки в Присязі, яких там і близько нема), бо схотілося?
Щоб хто не тямущий або слабенький прогнувся, погодився і ти досяг таким чином мети.
Тобто тупе банальне силове продавлювання своєї хатєлки.
З.и. чудаче, я Кіосакі не читав, бо він про особисте збагачення, я вивчав Кейнса, Фрідмена і т.д., які про розвиток ринків країни.
Ти знов сплутав.
Є спроба по3,14здеть-в тебе це 99% від загального
Є запитання- в тебе це 1% від загального
На твоє запитання про стиль життя бізнесмена( продавлення хотелок)- я тобі відповів
Те що мозку зрозуміти відповідь в тебе немає - це твоя а не моя проблема.
Якщо так і не зрозумів де протуп-можеш спробувати перефразувати своє запитання по новій в світлі отриманої відповіді.
Якщо в тебе вийде - відповім
Не вийде -те що нікому відповідати стане ясно не тільки мені
второпав убогий?
ПС
Напитання совісті ти так і не відповів, тому продублюю
Що каже совість воєнпенса , який цмулить цицьку і не допомагає Державі НІЯН?
Не сильно тебе турбує?
Не пробуєш віддячити мамці яка тебе годувала?
Може все таки спробуєш влаштуватись двірником/водієм трамваю- і за отримані гроші , передавши їх на донати , спробуєш для своєї совісті купити індульгенцію?
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Додано: Пон 20 тра, 2024 20:24
а это для долярчика. эксклюзив с 1й минуты
я думал это шутка но нет мордофейс серьёзный
[/quote]
Я ж казав брати людей з бідних країн для нашого війська/на фронт, а не для нашого тилу/наших дівчат цьомати!
Длби, плять!©
🤦🏻
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Додано: Пон 20 тра, 2024 20:26
sashaqbl написав: detroytred написав:
Підкажіть, чому непідпис контракту заважає призначити на посаду мобілізованого?
Не той сорт?))
Цікаво чим обгрунтовується такий підхід?
І де він числиться цей старлей?
Командир другого взводу. Пояснення таке "тобі того не треба, ти після закінчення війни вернешся в айті, тому краще призначемо того, кому це реально потрібно".
З нагородою його прокатили з тим самим поясненням...
Цікаво, так через два-три роки війни, атішник настільки втратить кваліфікацію, що в айті він вже не зможе повернутися практично ніяк, з сінйора на трейні-джуніора... в 45-50+, то вже майже неможливо. Дивно, що цього майже ніхто не розуміє.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 20:27
pesikot написав:
Згоден, так ? ні ?
Так
То коли тебе чекати в окопі?
1го червня 2024р?
Чи раніше?
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Додано: Пон 20 тра, 2024 20:30
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Востаннє редагувалось Успіх
в Пон 20 тра, 2024 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 20:32
budivelnik написав:
3 На мій погляд , вся ця вакханалія з оновити данні-це спроба вивчити НАСТРОЇ населення і визначити тих хто ЗГОДЕН себе засвітити під страхом штрафу.
Все.
чому вакханалія? Це спроба провести перепис військовозобовязаних. В нас перепису не було вже скільки років? По друге совєцький інститут прописки похєрян. Чоловіки живуть хто де хоче. Працюють теж більшість неофіційно, мобільні номери не привязані до паспортів як в москалів. Як по другому зробити базу військовозобовязаних?
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Додано: Пон 20 тра, 2024 20:32
Успіх написав: pesikot написав:
Згоден, так ? ні ?
Так
То коли тебе чекати в окопі?
1го червня 2024р?
Чи раніше?
Ти вже не виконав угоди, підпис ставлять під повним текстом
То коли почнешь платить податки+донати ? 1го червня 2024 ? Чи раніше ?
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Додано: Пон 20 тра, 2024 20:33
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в Пон 20 тра, 2024 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 20:34
Banderlog написав: budivelnik написав:
3 На мій погляд , вся ця вакханалія з оновити данні-це спроба вивчити НАСТРОЇ населення і визначити тих хто ЗГОДЕН себе засвітити під страхом штрафу.
Все.
чому вакханалія? Це спроба провести перепис військовозобовязаних. В нас перепису не було вже скільки років? По друге совєцький інститут прописки похєрян. Чоловіки живуть хто де хоче. Працюють теж більшість неофіційно, мобільні номери не привязані до паспортів як в москалів. Як по другому зробити базу військовозобовязаних?
Не смішіть мої тапки
1 Що заважає чи хто перевіряє наскільки правильно внесена адреса?
2 Ємейл не обовязково
3 Хто заважає купити запасну сімку і внести її номер в Резерв+?
А раз так
То який ефект від того , що людина самостійно внесе якби то полегше...неповністю достовірні данні?
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Додано: Пон 20 тра, 2024 20:35
Banderlog написав: budivelnik написав:
3 На мій погляд , вся ця вакханалія з оновити данні-це спроба вивчити НАСТРОЇ населення і визначити тих хто ЗГОДЕН себе засвітити під страхом штрафу.
Все.
чому вакханалія? Це спроба провести перепис військовозобовязаних. В нас перепису не було вже скільки років? По друге совєцький інститут прописки похєрян
. Чоловіки живуть хто де хоче. Працюють теж більшість неофіційно, мобільні номери не привязані до паспортів як в москалів
. Як по другому зробити базу військовозобовязаних?
Як все запущено .... совецький інститут прописки ... прив"язка номерів як у москалів ... "сумно, блядь" ...
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