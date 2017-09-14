RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8271827282738274>
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 20:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:То коли почнешь
Щоб мені почати, то спочатку мені треба вибратись з окопу!
Тож давай бігом в окоп!
Я тобі передам броник/каску/автомат/карімат - і хай щастить! ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6358
З нами з: 18.03.21
Подякував: 220 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 20:37

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Імхо. Оте одна з помилок -- що є елітні 47, 3 і т.д. бригади, і звичайні...
Не повинно бути поділу.

Як на мене, це не помилка. 3тя, Азов, частково 47ма, Хартія - це підрозділи, які зуміли налагодити позитивний відбір кадрів. Як на мене, на їх базі треба розгортати дивізії. А за рік-два на базі дивізій - корпуси.
Це єдиний спосіб більш менше реформувати армію під час війни.
І ще, я би максимально спростив переводи між підрозділами. Щоб без дозволу командирів підрозділів, з яких йдуть.
І потім розформовував би максимально неукомплектовані підрозділи. З пониженням в званні офіцерів цих підрозділів...

Про це багато говорять, і такий підхід був би ідеальним, але навряд чи таке буде, це ж призведе до втрати теплих місць вищим командним складом і реально доведеться щось робити.
_Mykola_
 
Повідомлень: 4849
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 20:38

  Banderlog написав:Як по другому зробити базу військовозобовязаних?

1. Через МРЕО
2. Бухло продавати тільки по звіреному військовому квитку
UA
 
Повідомлень: 8328
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1845 раз.
Подякували: 2241 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 20:39

:arrow: ?!
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 20 тра, 2024 20:51, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6358
З нами з: 18.03.21
Подякував: 220 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 20:39

  Успіх написав:
  pesikot написав:То коли почнешь
Щоб мені почати, то спочатку мені треба вибратись з окопу!
Тож давай бігом в окоп!
Я тобі передам броник/каску/автомат/карімат - і хай щастить! ;)

А сам в біга ? Хай щастить :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9725
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 20:40

  Успіх написав:От скажи - накуя цей форум, якщо тут ПО ТЕМІ і то труть?!

А ти пиши по темі, то і терти не будуть

Ось така сувора правда життя :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9725
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 20:42

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 20 тра, 2024 20:58, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23369
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2397 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 20:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А ти пиши по темі, то і терти не будуть
Я по темі написав три різних дописи про заброньованого чоловіка Флер - все нах потерли!


Що це за патріотка, що сама розуміє, що людей на фронті бракує, а свого чоловіка забронювала?

Як так?©
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 20 тра, 2024 20:48, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6358
З нами з: 18.03.21
Подякував: 220 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 20:47

  Banderlog написав:Як по другому зробити базу військовозобовязаних?


По-іншому - це по-перше

По-друге, не перекладати власні пройоби на населення

По-трете, якщо був інститут військоматів, на який витрачались гроші, а потім ТЦК, а з діловодством - повна торба. То це проблема ТЦК, а не населення.
Інакше, в ТЦК мишей не ловлять
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9725
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 20:49

  Успіх написав:Я ж казав брати людей з бідних країн для нашого війська/на фронт, а не для нашого тилу/наших дівчат цьомати! :D
Длби, плять!© :mrgreen: 🤦🏻

Мігранти поступово замінять 72,3% і в цієї території з'явиться шанс.
Востаннє редагувалось UA в Пон 20 тра, 2024 20:51, всього редагувалось 1 раз.
UA
 
Повідомлень: 8328
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1845 раз.
Подякували: 2241 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 8271827282738274>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 37030
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 198161
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 646536
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.