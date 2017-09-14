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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 тра, 2024 20:35
pesikot написав:
То коли почнешь
Щоб мені почати, то спочатку мені треба вибратись з окопу!
Тож давай бігом в окоп!
Я тобі передам броник/каску/автомат/карімат - і хай щастить!
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Додано: Пон 20 тра, 2024 20:37
sashaqbl написав: detroytred написав:
Імхо. Оте одна з помилок -- що є елітні 47, 3 і т.д. бригади, і звичайні...
Не повинно бути поділу.
Як на мене, це не помилка. 3тя, Азов, частково 47ма, Хартія - це підрозділи, які зуміли налагодити позитивний відбір кадрів. Як на мене, на їх базі треба розгортати дивізії. А за рік-два на базі дивізій - корпуси.
Це єдиний спосіб більш менше реформувати армію під час війни.
І ще, я би максимально спростив переводи між підрозділами. Щоб без дозволу командирів підрозділів, з яких йдуть.
І потім розформовував би максимально неукомплектовані підрозділи. З пониженням в званні офіцерів цих підрозділів...
Про це багато говорять, і такий підхід був би ідеальним, але навряд чи таке буде, це ж призведе до втрати теплих місць вищим командним складом і реально доведеться щось робити.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 20:38
Banderlog написав:
Як по другому зробити базу військовозобовязаних?
1. Через МРЕО
2. Бухло продавати тільки по звіреному військовому квитку
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Додано: Пон 20 тра, 2024 20:39
?!
Востаннє редагувалось Успіх
в Пон 20 тра, 2024 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 20:39
Успіх написав: pesikot написав:
То коли почнешь
Щоб мені почати, то спочатку мені треба вибратись з окопу!
Тож давай бігом в окоп!
Я тобі передам броник/каску/автомат/карімат - і хай щастить!
А сам в біга ? Хай щастить
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Додано: Пон 20 тра, 2024 20:40
Успіх написав:
От скажи - накуя цей форум, якщо тут ПО ТЕМІ і то труть?!
А ти пиши по темі, то і терти не будуть
Ось така сувора правда життя
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Додано: Пон 20 тра, 2024 20:42
Востаннє редагувалось vitaliiangel
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Додано: Пон 20 тра, 2024 20:44
pesikot написав:
А ти пиши по темі, то і терти не будуть
Я по темі написав три різних дописи про заброньованого чоловіка Флер - все нах потерли!
Що це за патріотка, що сама розуміє, що людей на фронті бракує, а свого чоловіка забронювала?
Як так?©
Востаннє редагувалось Успіх
в Пон 20 тра, 2024 20:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 20:47
Banderlog написав:
Як по другому
зробити базу військовозобовязаних?
По-іншому - це по-перше
По-друге, не перекладати власні пройоби на населення
По-трете, якщо був інститут військоматів, на який витрачались гроші, а потім ТЦК, а з діловодством - повна торба. То це проблема ТЦК, а не населення.
Інакше, в ТЦК мишей не ловлять
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Додано: Пон 20 тра, 2024 20:49
Успіх написав:
Я ж казав брати людей з бідних країн для нашого війська/на фронт, а не для нашого тилу/наших дівчат цьомати!
Длби, плять!©
🤦🏻
Мігранти поступово замінять 72,3% і в цієї території з'явиться шанс.
Востаннє редагувалось UA
в Пон 20 тра, 2024 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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