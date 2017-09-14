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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 тра, 2024 20:47
Banderlog написав:
Як по другому
зробити базу військовозобовязаних?
По-іншому - це по-перше
По-друге, не перекладати власні пройоби на населення
По-трете, якщо був інститут військоматів, на який витрачались гроші, а потім ТЦК, а з діловодством - повна торба. То це проблема ТЦК, а не населення.
Інакше, в ТЦК мишей не ловлять
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Додано: Пон 20 тра, 2024 21:16
_Mykola_ написав: sashaqbl написав: detroytred написав:
Підкажіть, чому непідпис контракту заважає призначити на посаду мобілізованого?
Не той сорт?))
Цікаво чим обгрунтовується такий підхід?
І де він числиться цей старлей?
Командир другого взводу. Пояснення таке "тобі того не треба, ти після закінчення війни вернешся в айті, тому краще призначемо того, кому це реально потрібно".
З нагородою його прокатили з тим самим поясненням...
Цікаво, так через два-три роки війни, атішник настільки втратить кваліфікацію, що в айті він вже не зможе повернутися практично ніяк, з сінйора на трейні-джуніора... в 45-50+, то вже майже неможливо. Дивно, що цього майже ніхто не розуміє.
Період напіврозпаду трендового ІТника (ШІ, блокчейн) біля півроку, тобто, якщо не бути в тренді, то за рік прийдеться починати "з бази".
Якщо працювати в ІТ легасі, то там досить консервативно, і не час напірозпаду десятиляття.
Якщо ІТ із бюджетної сфери, то там "субатікал" навіть в кілька років не відчується.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 20 тра, 2024 21:21, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 21:18
🗣️ Китай не є стороною конфлікту в Україні, на відміну від США, які затягують бойові дії, — представник КНР при ООН
Він також наголосив, що Китай не надавав зброї будь-якій стороні і не сприятиме продовженню конфлікту.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 21:18
budivelnik написав: detroytred написав:
До речі, Закон та ін. документи -- вищі за контракт і були і є до появи контракту. Визначають кого і куди.
Ну цирк якийсь...
Рівень бабусєк у під'їздах.
З сємками свої хатєлки генерять...
Сильна сторона совків це шукати хто їм по конституції винен
слабка сторона-це запитатись в себе -кому він винен.
В мене питання
Ти вже вирішив куди тобі? і в трусах ти чи в хрестику?
Бо конституція в кожного своя...
Ти ЗБИРАЄШСЯ у важкий для Держави час хоч якось допомагати? чи й далі будеш цмулити цицьку?
Що тобі каже твоя совість(не статут, не закон-СОВІСТЬ ) ?
У таких замість совісті - аффіцерская честь.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 21:22
Banderlog написав: budivelnik написав:
3 На мій погляд , вся ця вакханалія з оновити данні-це спроба вивчити НАСТРОЇ населення і визначити тих хто ЗГОДЕН себе засвітити під страхом штрафу.
Все.
чому вакханалія? Це спроба провести перепис військовозобовязаних. В нас перепису не було вже скільки років? По друге совєцький інститут прописки похєрян. Чоловіки живуть хто де хоче. Працюють теж більшість неофіційно, мобільні номери не привязані до паспортів як в москалів. Як по другому зробити базу військовозобовязаних?
як зробити перепис ВРХ в колгоспі?
загнати палками в стойло і перерахувати.
А тут ще пішли далі, смарт-худоба сама себе відмітить і оновить.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 21:25
flyman написав: Banderlog написав: budivelnik написав:
3 На мій погляд , вся ця вакханалія з оновити данні-це спроба вивчити НАСТРОЇ населення і визначити тих хто ЗГОДЕН себе засвітити під страхом штрафу.
Все.
чому вакханалія? Це спроба провести перепис військовозобовязаних. В нас перепису не було вже скільки років? По друге совєцький інститут прописки похєрян. Чоловіки живуть хто де хоче. Працюють теж більшість неофіційно, мобільні номери не привязані до паспортів як в москалів. Як по другому зробити базу військовозобовязаних?
як зробити перепис ВРХ в колгоспі?
загнати палками в стойло і перерахувати.А тут ще пішли далі, смарт-худоба сама себе відмітить і оновить.
А бачиш, таки Зе казав, що буде диджиталізація!
Це - перемога!©
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Додано: Пон 20 тра, 2024 21:26
UA написав: Успіх написав:
Я ж казав брати людей з бідних країн для нашого війська/на фронт, а не для нашого тилу/наших дівчат цьомати!
Длби, плять!©
🤦🏻
Мігранти поступово замінять 72,3% і в цієї території з'явиться шанс.
звучить як план, тільки тоді той що ішов на один строк (але не вказував що той строк безкінечний) зайвий на цьому святі життя
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Додано: Пон 20 тра, 2024 21:27
flyman написав:
Якщо ІТ із бюджетної сфери, то там "субатікал" навіть в кілька років не відчується.
Бюджетна сфера, то не про кваліфіковане айті, і не айті зовсім, вимоги до якості і роботи інші, і заробітна плата така ж.
Наше бюджетне айті, це не про конкурентне і то шо приносить 11% експорту.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 21:28
Російські бомбардувальники впустили на Шебекіно Бєлгородської області рф і округ ще чотири авіабомби.
Повідомляється, що 17 травня в Шебекіно Бєлгородської області виявили відразу три ФАБ-500. Одну авіабомбу знайшли біля будинку на Ржевському шосе, ніхто не постраждав. Однак боєприпас поки не вивезли для знищення.
ФАБ-250 впала в селищі Батрацька Дача в передмісті Шебекино, бомбу ліквідували, ніхто не постраждав. Ще одну ФАБ-500 цього ж дня виявили на вулиці Машинобудівників у Шебекиному. Пошкоджено фасад будинку, паркан і вікна.
Четверту за два дні авіабомбу на Шебекинський округ росіяни скинули 18 травня. ФАБ-500 знайшли в Новій Таволжанці. Постраждалих і пошкоджень не було.
Зазначимо, від початку весни рф скинула на свої регіони та окуповані території України приблизно 50 КАБів
Минулого тижня російські літаки упустили на Бєлгородську область одразу три авіабомби, а 13 травня бомба ФАБ-500 впала в селищі Розумне Бєлгородського району.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 21:28
Успіх написав: flyman написав: Banderlog написав:
чому вакханалія? Це спроба провести перепис військовозобовязаних. В нас перепису не було вже скільки років? По друге совєцький інститут прописки похєрян. Чоловіки живуть хто де хоче. Працюють теж більшість неофіційно, мобільні номери не привязані до паспортів як в москалів. Як по другому зробити базу військовозобовязаних?
як зробити перепис ВРХ в колгоспі?
загнати палками в стойло і перерахувати.А тут ще пішли далі, смарт-худоба сама себе відмітить і оновить.
А бачиш, таки Зе казав, що буде диджиталізація!
Це - перемога!©
на всяк випадок обнови дані, бо може виявитися що ти давно в розшуку
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