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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82688269827082718272>
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 20:47

  Banderlog написав:Як по другому зробити базу військовозобовязаних?


По-іншому - це по-перше

По-друге, не перекладати власні пройоби на населення

По-трете, якщо був інститут військоматів, на який витрачались гроші, а потім ТЦК, а з діловодством - повна торба. То це проблема ТЦК, а не населення.
Інакше, в ТЦК мишей не ловлять
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 21:16

  _Mykola_ написав:
  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Підкажіть, чому непідпис контракту заважає призначити на посаду мобілізованого?
Не той сорт?))
Цікаво чим обгрунтовується такий підхід?
І де він числиться цей старлей?

Командир другого взводу. Пояснення таке "тобі того не треба, ти після закінчення війни вернешся в айті, тому краще призначемо того, кому це реально потрібно".
З нагородою його прокатили з тим самим поясненням...

Цікаво, так через два-три роки війни, атішник настільки втратить кваліфікацію, що в айті він вже не зможе повернутися практично ніяк, з сінйора на трейні-джуніора... в 45-50+, то вже майже неможливо. Дивно, що цього майже ніхто не розуміє.

Період напіврозпаду трендового ІТника (ШІ, блокчейн) біля півроку, тобто, якщо не бути в тренді, то за рік прийдеться починати "з бази".
Якщо працювати в ІТ легасі, то там досить консервативно, і не час напірозпаду десятиляття.
Якщо ІТ із бюджетної сфери, то там "субатікал" навіть в кілька років не відчується.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 20 тра, 2024 21:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 21:18

🗣️ Китай не є стороною конфлікту в Україні, на відміну від США, які затягують бойові дії, — представник КНР при ООН

Він також наголосив, що Китай не надавав зброї будь-якій стороні і не сприятиме продовженню конфлікту.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 21:18

  budivelnik написав:
  detroytred написав:До речі, Закон та ін. документи -- вищі за контракт і були і є до появи контракту. Визначають кого і куди.
Ну цирк якийсь...
Рівень бабусєк у під'їздах.
З сємками свої хатєлки генерять...
Сильна сторона совків це шукати хто їм по конституції винен
слабка сторона-це запитатись в себе -кому він винен.

В мене питання
Ти вже вирішив куди тобі? і в трусах ти чи в хрестику?
Бо конституція в кожного своя...
Ти ЗБИРАЄШСЯ у важкий для Держави час хоч якось допомагати? чи й далі будеш цмулити цицьку?
Що тобі каже твоя совість(не статут, не закон-СОВІСТЬ ) ?

У таких замість совісті - аффіцерская честь.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 21:22

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:3 На мій погляд , вся ця вакханалія з оновити данні-це спроба вивчити НАСТРОЇ населення і визначити тих хто ЗГОДЕН себе засвітити під страхом штрафу.
Все.
чому вакханалія? Це спроба провести перепис військовозобовязаних. В нас перепису не було вже скільки років? По друге совєцький інститут прописки похєрян. Чоловіки живуть хто де хоче. Працюють теж більшість неофіційно, мобільні номери не привязані до паспортів як в москалів. Як по другому зробити базу військовозобовязаних?

як зробити перепис ВРХ в колгоспі?
загнати палками в стойло і перерахувати.
А тут ще пішли далі, смарт-худоба сама себе відмітить і оновить.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 21:25

І все буде добре!© )))

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  budivelnik написав:3 На мій погляд , вся ця вакханалія з оновити данні-це спроба вивчити НАСТРОЇ населення і визначити тих хто ЗГОДЕН себе засвітити під страхом штрафу.
Все.
чому вакханалія? Це спроба провести перепис військовозобовязаних. В нас перепису не було вже скільки років? По друге совєцький інститут прописки похєрян. Чоловіки живуть хто де хоче. Працюють теж більшість неофіційно, мобільні номери не привязані до паспортів як в москалів. Як по другому зробити базу військовозобовязаних?

як зробити перепис ВРХ в колгоспі?
загнати палками в стойло і перерахувати.
А тут ще пішли далі, смарт-худоба сама себе відмітить і оновить.
А бачиш, таки Зе казав, що буде диджиталізація! :lol:
Це - перемога!© :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 21:26

  UA написав:
  Успіх написав:Я ж казав брати людей з бідних країн для нашого війська/на фронт, а не для нашого тилу/наших дівчат цьомати! :D
Длби, плять!© :mrgreen: 🤦🏻

Мігранти поступово замінять 72,3% і в цієї території з'явиться шанс.

звучить як план, тільки тоді той що ішов на один строк (але не вказував що той строк безкінечний) зайвий на цьому святі життя
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 21:27

  flyman написав:Якщо ІТ із бюджетної сфери, то там "субатікал" навіть в кілька років не відчується.

Бюджетна сфера, то не про кваліфіковане айті, і не айті зовсім, вимоги до якості і роботи інші, і заробітна плата така ж.
Наше бюджетне айті, це не про конкурентне і то шо приносить 11% експорту.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 21:28

Російські бомбардувальники впустили на Шебекіно Бєлгородської області рф і округ ще чотири авіабомби.

Повідомляється, що 17 травня в Шебекіно Бєлгородської області виявили відразу три ФАБ-500. Одну авіабомбу знайшли біля будинку на Ржевському шосе, ніхто не постраждав. Однак боєприпас поки не вивезли для знищення.

ФАБ-250 впала в селищі Батрацька Дача в передмісті Шебекино, бомбу ліквідували, ніхто не постраждав. Ще одну ФАБ-500 цього ж дня виявили на вулиці Машинобудівників у Шебекиному. Пошкоджено фасад будинку, паркан і вікна.

Четверту за два дні авіабомбу на Шебекинський округ росіяни скинули 18 травня. ФАБ-500 знайшли в Новій Таволжанці. Постраждалих і пошкоджень не було.

Зазначимо, від початку весни рф скинула на свої регіони та окуповані території України приблизно 50 КАБів

Минулого тижня російські літаки упустили на Бєлгородську область одразу три авіабомби, а 13 травня бомба ФАБ-500 впала в селищі Розумне Бєлгородського району.

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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 21:28

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав: чому вакханалія? Це спроба провести перепис військовозобовязаних. В нас перепису не було вже скільки років? По друге совєцький інститут прописки похєрян. Чоловіки живуть хто де хоче. Працюють теж більшість неофіційно, мобільні номери не привязані до паспортів як в москалів. Як по другому зробити базу військовозобовязаних?

як зробити перепис ВРХ в колгоспі?
загнати палками в стойло і перерахувати.
А тут ще пішли далі, смарт-худоба сама себе відмітить і оновить.
А бачиш, таки Зе казав, що буде диджиталізація! :lol:
Це - перемога!© :lol:

на всяк випадок обнови дані, бо може виявитися що ти давно в розшуку
flyman
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  #<1 ... 82688269827082718272>
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