|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 20 тра, 2024 21:36
pesikot написав: Banderlog написав:
Як по другому
зробити базу військовозобовязаних?
По-іншому - це по-перше
По-друге, не перекладати власні пройоби на населення
По-трете, якщо був інститут військоматів, на який витрачались гроші, а потім ТЦК, а з діловодством - повна торба. То це проблема ТЦК, а не населення.
Інакше, в ТЦК мишей не ловлять
ну так провалили військовий облік. Жеки розпустили з паспортним столом. Щоб не платити бабкам півставки. В цнапі таких функцій нема.Переклали обовязки вручення повісток на голів осбб? ) а якшо голова осбб раптово перехоче бути головою осбб ? Нащо йому цей геморой? Совок кажете? В совку був совковий порядок а зара держава не має інструментів контролю над населенням. Тільки блокпости. Далі що ви б запропонували?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1039
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 тра, 2024 21:37
✈️ Скільки F-16 треба Україні: відповідь Зеленського
Президент вважає, що треба понад 100 винищувачів, щоб протистояти Росії в небі.
"Росіяни використовують 300 літаків на території України. Нам потрібно щонайменше 120-130 літаків, щоб протистояти в небі", - сказав Зеленський, маючи на F-16.
Він сподівається, що перші з них вже незабаром будуть використані Повітряними силами ЗСУ.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4565
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 тра, 2024 21:46
Успіх написав: flyman написав:
на всяк випадок обнови дані, бо може виявитися що ти давно в розшуку
Це все звичайно кумедно і весело))
Але кому держава платила 2р+ такі "шалені гроші"?
То з таким успіхом можна оформити і на "мертві душі"))
а ти ніби не знав що як то воно в марсіанському зоряному флоті
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35081
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1582 раз.
- Подякували: 2774 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 20 тра, 2024 21:54
_Mykola_ написав: sashaqbl написав: detroytred написав:
Імхо. Оте одна з помилок -- що є елітні 47, 3 і т.д. бригади, і звичайні...
Не повинно бути поділу.
Як на мене, це не помилка. 3тя, Азов, частково 47ма, Хартія - це підрозділи, які зуміли налагодити позитивний відбір кадрів. Як на мене, на їх базі треба розгортати дивізії. А за рік-два на базі дивізій - корпуси.
Це єдиний спосіб більш менше реформувати армію під час війни.
І ще, я би максимально спростив переводи між підрозділами. Щоб без дозволу командирів підрозділів, з яких йдуть.
І потім розформовував би максимально неукомплектовані підрозділи. З пониженням в званні офіцерів цих підрозділів...
Про це багато говорять, і такий підхід був би ідеальним, але навряд чи таке буде, це ж призведе до втрати теплих місць вищим командним складом і реально доведеться щось робити.
Маю іншу думку.
В 47-й опупенне оснащення технікою-зброєю + набір з бажаючих був; 3-я -- фактично бригада спецназу (з опупенною підтримкою волонтерів по всім напрямкам).
Натягнути на всі бригади ЗСУ отаке вийде?
Дайте звичайній бригаді отаке і вона теж дасть нехилий результат.
Все і так по суті: оті чотири забирають кращих з кращих та забезпечення; і по драбинці вниз...
Піраміда.
Одного бажання перевернути її дригом, щоб зверху була більшість - ?
Збільшувати? То он 47-ма росла з батальону до бригади і що?
Поки батальйон, то Маркус міг!!! витягти і з командуванням бату контактував, а як зросло до бригади -- то пузир луснув. Перехід кількості втратило якість.
Тобто те вся та ж методологічна помилка, що можна перенести мікро- на макро-.
Чомусь командири 3-ї і Ко, гадаю, не схочуть кочувати по іншим бригадам і робити з них лялєчку. Приїхали, зробили, поїхали на іншу. І т.д.
Реформування треба проводити згори...
А не знизу вгору.
Ота особлива увага згори до отих бригад (увага та підхід у всіх сенсах) повинен бути не тільки для цих трьох, а для всіх.
Уваги вистачило лише до декількох...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28627
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 тра, 2024 22:03
flyman написав:
Контракти. Орки можуть, а клоуни ні.
Так в нас є контракти))
Просто ЧІТКИХ ТЕРМІНІВ - нема!
Ні, ну реально, люди владі талдичуть вже два роки про контракти з чіткими термінами - а вони, як глухонімі страуси.
Ні, ну як, так щоб народ немав важелів впливу на владу?
Ехххххххх, треба таких відчайдухів, про яких мені на днях розказував один колишній піхотинець/штурмовик(був і тим, і тим, але вже перевели по здоров'ю) - так от, каже, були в нас таких двоє, що настала ніч, а вони взяли з собою по дві сокири і пішли...
Над ранок прийшли, всі в крові... кучу різної трофейної зброї притащили...
Отаких треба відчайдухів побільше... в тил
- от тоді би чиновники всикалися і старались працювати чесно!
Востаннє редагувалось Успіх
в Пон 20 тра, 2024 22:05, всього редагувалось 1 раз.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6356
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 906 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Пон 20 тра, 2024 22:04
budivelnik написав:
То який ефект від того , що людина самостійно внесе якби то полегше...неповністю достовірні данні?
Перекладання відповідальності. Писав вже якось. Якщо якісь офіційні документи (повістку, штраф, позов) вам надіслали на невірну адресу, то це порушення, і можна оскаржити на підставі того, що не отримували. Але якщо ви цю адресу самі вказали, то вже ваша проблема, як вам це отримати, службовець свою функцію виконав, повідомлення вважається доставленим. Те ж саме, якщо ви не оновили дані, хоча були зобов'язані це зробити. Вам надсилають на якусь відому їм адресу, і повідомлення вважається доставленим. Недостовірна адреса - ваші проблеми і відтепер ваш обов'язок слідкувати, щоб адреса була достовірною.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2954
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 574 раз.
- Подякували: 407 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 тра, 2024 22:14
M-Audio написав: budivelnik написав:
То який ефект від того , що людина самостійно внесе якби то полегше...неповністю достовірні данні?
Перекладання відповідальності. Писав вже якось. Якщо якісь офіційні документи (повістку, штраф, позов) вам надіслали на невірну адресу, то це порушення, і можна оскаржити на підставі того, що не отримували. Але якщо ви цю адресу самі вказали, то вже ваша проблема, як вам це отримати, службовець свою функцію виконав, повідомлення вважається доставленим. Те ж саме, якщо ви не оновили дані, хоча були зобов'язані це зробити. Вам надсилають на якусь відому їм адресу, і повідомлення вважається доставленим. Недостовірна адреса - ваші проблеми і відтепер ваш обов'язок слідкувати, щоб адреса була достовірною.
це як кажуть, "валити з хворої голови на здорову"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35081
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1582 раз.
- Подякували: 2774 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 20 тра, 2024 22:14
budivelnik написав:
Напитання совісті ти так і не відповів, тому продублюю
Що каже совість воєнпенса , який цмулить цицьку і не допомагає Державі НІЯН?
Не сильно тебе турбує?
Не пробуєш віддячити мамці яка тебе годувала?
Може все таки спробуєш влаштуватись двірником/водієм трамваю- і за отримані гроші , передавши їх на донати , спробуєш для своєї совісті купити індульгенцію?
Не на брехні будувати не можеш?
Спробуй.
Тобі ж для будови приходиться ліпити *мамка, годувала, цмудить цицьку і т.д.*. Вигадувати, підмінювати.
Спробуй оперувати не вигадками, а конкретикою -- сплачувала за виконання службових обов'язків. І до речі, ще багато й досі недоплатила. Виплачує пенсійне забезпечення за зроблене - виконану службу. І до речі, і досі не перерахувала, як зобов'язана. Каже -- через суд, без проблем, забирай.
Твої поради куди мені треба влаштуватись є не більш, як твоя хатєлка, яку ти чомусь вирішив мені тулити. Чому? Хз. Бо схотів.
За совість говорити з тобою? Ти рехнувся мабуть? Ти мені ще моральний кодекс будівника комунізму чи що там в тебе, почитай.
Вилазь з совка.
Осиль хоча б текст Присяги, яка зараз, щоб не оперувати своїм совком.
Бо в контракті та ін. моїх відносинах з державою про совість не було ні слова. Сухий закон.
З яким держава і то частенько маніпулює.
Барига, продавець горілки, мені про совість заспівав з-за прилавку. Цирк... Хоча б з окопу, то я ще б якось зрозумів.
Вилазь з совка. Роздавачем індульгенцій себе відчув? Схаменись.
Ринок за віконцем. Навіть за повномасштабки ринок...
І для стимулу захисту своїх! домівок тощо приходиться збільшувати грошове забезпечення. Такий реал. В таких умовах живемо.
А ти намагаєшся сумістити несумісне: для себе мільйони, які ти заробив в цій державі, не схотівши в ЗСУ, коли совдепу радісно служити залишився після срочки, а мені про совість співи. Так не працює.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28627
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 тра, 2024 22:37
detroytred написав:
Ота особлива увага згори до отих бригад (увага та підхід у всіх сенсах) повинен бути не тільки для цих трьох, а для всіх.
Уваги вистачило лише до декількох...
Так можна почати з спрощенням переведення між бригадами, що б командир поточної бригади не був феодалом, а його підлеглі кріпаками без паспортів. Що відразу дасть ефект, з поганих бригад люди підуть до кращих. І це буде KPI командування.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 4851
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 684 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 тра, 2024 22:40
vitaliiangel написав: UA написав:
Мігранти поступово замінять 72,3% і в цієї території з'явиться шанс
мигранты принесут свои правила. На рф уже вовсю несут. Как правило средневековые. Есть классный фильм про мигрантов из Пакистана в Норвегии
Да, но они не будут голосовать по приколу
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8324
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1844 раз.
- Подякували: 2240 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|37088
|
|
|1493
|198210
|
|
|6076
|646655
|
|