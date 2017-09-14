Додано: Пон 20 тра, 2024 22:14

budivelnik написав: Напитання совісті ти так і не відповів, тому продублюю

Що каже совість воєнпенса , який цмулить цицьку і не допомагає Державі НІЯН?

Не сильно тебе турбує?

Не пробуєш віддячити мамці яка тебе годувала?

Може все таки спробуєш влаштуватись двірником/водієм трамваю- і за отримані гроші , передавши їх на донати , спробуєш для своєї совісті купити індульгенцію? Напитання совісті ти так і не відповів, тому продублююЩо каже совість воєнпенса , який цмулить цицьку і не допомагає Державі НІЯН?Не сильно тебе турбує?Не пробуєш віддячити мамці яка тебе годувала?Може все таки спробуєш влаштуватись двірником/водієм трамваю- і за отримані гроші , передавши їх на донати , спробуєш для своєї совісті купити індульгенцію?

Не на брехні будувати не можеш?Спробуй.Тобі ж для будови приходиться ліпити *мамка, годувала, цмудить цицьку і т.д.*. Вигадувати, підмінювати.Спробуй оперувати не вигадками, а конкретикою -- сплачувала за виконання службових обов'язків. І до речі, ще багато й досі недоплатила. Виплачує пенсійне забезпечення за зроблене - виконану службу. І до речі, і досі не перерахувала, як зобов'язана. Каже -- через суд, без проблем, забирай.Твої поради куди мені треба влаштуватись є не більш, як твоя хатєлка, яку ти чомусь вирішив мені тулити. Чому? Хз. Бо схотів.За совість говорити з тобою? Ти рехнувся мабуть? Ти мені ще моральний кодекс будівника комунізму чи що там в тебе, почитай.Вилазь з совка.Осиль хоча б текст Присяги, яка зараз, щоб не оперувати своїм совком.Бо в контракті та ін. моїх відносинах з державою про совість не було ні слова. Сухий закон.З яким держава і то частенько маніпулює.Барига, продавець горілки, мені про совість заспівав з-за прилавку. Цирк... Хоча б з окопу, то я ще б якось зрозумів.Вилазь з совка. Роздавачем індульгенцій себе відчув? Схаменись.Ринок за віконцем. Навіть за повномасштабки ринок...І для стимулу захисту своїх! домівок тощо приходиться збільшувати грошове забезпечення. Такий реал. В таких умовах живемо.А ти намагаєшся сумістити несумісне: для себе мільйони, які ти заробив в цій державі, не схотівши в ЗСУ, коли совдепу радісно служити залишився після срочки, а мені про совість співи. Так не працює.