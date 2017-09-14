detroytred написав:Ота особлива увага згори до отих бригад (увага та підхід у всіх сенсах) повинен бути не тільки для цих трьох, а для всіх. Уваги вистачило лише до декількох...
Так можна почати з спрощенням переведення між бригадами, що б командир поточної бригади не був феодалом, а його підлеглі кріпаками без паспортів. Що відразу дасть ефект, з поганих бригад люди підуть до кращих. І це буде KPI командування.
Буде. Підуть. Але наслідок відобразиться на фронті... А потрібен результат. Який оті бригади криві косі, але дають.
А от чому вищі начальники не нахиляють отих феодалів комбригів, не вимагають з них - ? Питання до цих вищих.
В Статуті чітко видно, зроблено, визначено --- побудова на відповідальності начальника за підлеглого, за свій підрозділ, частину. Командир відповідає... Якщо комбриг -- феодал і т.д, косячить, то питати треба з його начальника. І так дійдемо до самої гори.
Поки отих на горі буде влаштовувати те, що внизу, діла (змін) не буде. Всі ричаги і повноваження в них.
detroytred написав:Але наслідок відобразиться на фронті... А потрібен результат. Який оті бригади криві косі, але дають.
А от чому вищі начальники не нахиляють отих феодалів комбригів, не вимагають з них - ?
як кажуть деякі стратеги: "ще декілька таких результатів і воювати буде ніким"
Саме час Україна виграє. Час. Щоби що? Мабуть знають. Повинні знати, раз таку стратегію обрали. Ті, хто приймає рішення.
Нам озвучено -- щоб покращилася позиція для перемовин; ворог раніше посипеться. Коротше -- через час буде перемога. До неї людей вистачить. На край: "Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. " https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/25/7278134/