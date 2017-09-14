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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8270827182728273>
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 22:43

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:Ота особлива увага згори до отих бригад (увага та підхід у всіх сенсах) повинен бути не тільки для цих трьох, а для всіх.
Уваги вистачило лише до декількох...

Так можна почати з спрощенням переведення між бригадами, що б командир поточної бригади не був феодалом, а його підлеглі кріпаками без паспортів. Що відразу дасть ефект, з поганих бригад люди підуть до кращих. І це буде KPI командування.

Буде. Підуть.
Але наслідок відобразиться на фронті...
А потрібен результат. Який оті бригади криві косі, але дають.

А от чому вищі начальники не нахиляють отих феодалів комбригів, не вимагають з них - ?
Питання до цих вищих.

В Статуті чітко видно, зроблено, визначено --- побудова на відповідальності начальника за підлеглого, за свій підрозділ, частину. Командир відповідає...
Якщо комбриг -- феодал і т.д, косячить, то питати треба з його начальника.
І так дійдемо до самої гори.

Поки отих на горі буде влаштовувати те, що внизу, діла (змін) не буде. Всі ричаги і повноваження в них.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 23:03

  UA написав:
  vitaliiangel написав:
  UA написав:Мігранти поступово замінять 72,3% і в цієї території з'явиться шанс
мигранты принесут свои правила. На рф уже вовсю несут. Как правило средневековые. Есть классный фильм про мигрантов из Пакистана в Норвегии

Да, но они не будут голосовать по приколу

получается другая интересная штука из таких заявлений, типа все м 18-60 должны защищать свою страну чтобы её... заселили мигрантами.
  UA написав:
  Banderlog написав:Як по другому зробити базу військовозобовязаних?

1. Через МРЕО
2. Бухло продавати тільки по звіреному військовому квитку

бухло+сигареты только через военкомат, а также свадьбы и разводы. охват 99% м 18-60 гарантирован.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 23:14

  detroytred написав:Але наслідок відобразиться на фронті...
А потрібен результат. Який оті бригади криві косі, але дають.

А от чому вищі начальники не нахиляють отих феодалів комбригів, не вимагають з них - ?

як кажуть деякі стратеги: "ще декілька таких результатів і воювати буде ніким"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 23:18

  vitaliiangel написав:получается другая интересная штука из таких заявлений, типа все м 18-60 должны защищать свою страну чтобы её... заселили мигрантами.

Пропоную вже починать заселять, хай нові українці допомогають захищать свою нову Батьківщину.
А до деякі місцеві панянки не збираються за 10 років народжувати 10 дітей.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 23:19

  Water написав:
  vitaliiangel написав:получается другая интересная штука из таких заявлений, типа все м 18-60 должны защищать свою страну чтобы её... заселили мигрантами.

Пропоную вже починать заселять, хай нові українці допомогають захищать свою нову Батьківщину.
А до деякі місцеві панянки не збираються за 10 років народжувати 10 дітей.

пакистанці кращі за бурятів
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 23:26

  flyman написав:
  detroytred написав:Але наслідок відобразиться на фронті...
А потрібен результат. Який оті бригади криві косі, але дають.

А от чому вищі начальники не нахиляють отих феодалів комбригів, не вимагають з них - ?

як кажуть деякі стратеги: "ще декілька таких результатів і воювати буде ніким"

Саме час Україна виграє. Час.
Щоби що?
Мабуть знають. Повинні знати, раз таку стратегію обрали. Ті, хто приймає рішення.

Нам озвучено -- щоб покращилася позиція для перемовин; ворог раніше посипеться. Коротше -- через час буде перемога. До неї людей вистачить.
На край: "Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. "
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/25/7278134/
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 23:30

  UA написав:
  Xenon написав:
Розсилати повістки поштою будуть з 18 липня, коли мине 60 днів на оновлення військово-облікових даних, – постанова Кабміну.

Повістка буде вважатися врученою навіть без особистого отримання.

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uplo ... 811357.pdf


Це не має вже значення

19 июля у нас будет уже другой президент и возможно Рада(хотя 21 февраля и позже она до выборов осенью оставалась вместе с ПРыгами и коммуняками, ну кто Кальмиус с Доном не переплыл)???
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 23:58

  барабашов написав:
  UA написав:
  Xenon написав:

Це не має вже значення

19 июля у нас будет уже другой президент и возможно Рада(хотя 21 февраля и позже она до выборов осенью оставалась вместе с ПРыгами и коммуняками, ну кто Кальмиус с Доном не переплыл)???


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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 00:21

  UA написав:
  Banderlog написав:Як по другому зробити базу військовозобовязаних?

1. Через МРЕО
2. Бухло продавати тільки по звіреному військовому квитку

Хочете підірвати бюджет країни? :D Алкашка то святе для держави. Ще цигарки і бензин на заправках по військову квитку? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 00:32

  flyman написав:
  Water написав:
  vitaliiangel написав:получается другая интересная штука из таких заявлений, типа все м 18-60 должны защищать свою страну чтобы её... заселили мигрантами.

Пропоную вже починать заселять, хай нові українці допомогають захищать свою нову Батьківщину.
А до деякі місцеві панянки не збираються за 10 років народжувати 10 дітей.

пакистанці кращі за бурятів

Це питання чи шо? Какаяразніца. Якшо бурят, філіпінець хочуть бути українцями, чому-б ні?
Water
 
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