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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8270827182728273
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 00:35

  Xenon написав:
✈️ Скільки F-16 треба Україні: відповідь Зеленського

Президент вважає, що треба понад 100 винищувачів, щоб протистояти Росії в небі.

"Росіяни використовують 300 літаків на території України. Нам потрібно щонайменше 120-130 літаків, щоб протистояти в небі", - сказав Зеленський, маючи на F-16.

Він сподівається, що перші з них вже незабаром будуть використані Повітряними силами ЗСУ.

Толку з тих міфічних 100 літаків як ,,старші брати,, їх зброю не дозволять використовувать над територією рашки? 17.05 наш літак су-27 узькі збили. Загинув пілот підполковник з Миргородської бригади. :cry:
Кацапи писали ракетою з літака з 100 км...
Так би F16 зарішали б з цими закидуваннями нашого прикордоння кабами. Біля Харькова пустив би а десь далеко за Білгородом ,,заспокоїв,, би русню на літачку.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 00:39

fox767676
Я как бы пожил в "стране героев, стране мечтателей, стране учёных"
Учёным не стал, "учу-верчу, выиграть хочу" прошло мимо меня, мечты не сьылись нихера, но помню что в 90м году мы ещё строем шли строить социализм, а через год, но в СэСэСэРе ещё - каждый сам за себя.
Думаете палками в светлое завтра, где нас всех халява опосля стакану спирта обнюхает, нас таки к осени загонят? Так там рядом и курс будет трёх-четырёхзначный, и сахар с хлебом по талонам, и все плюхи конца 91го вместе с военным коммунизмом от игрунов хером мимо клавиш.
Фраза про "положим всех М16/80, чтоб завезти на пустую территорию миллионы мигрантов" что то мне категорически не понравилась.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 01:25

Барабашов
Холява раскается, но будет поздно
Много ненавидимых сейчас уйдут-умрут , а легче не станет
Будет РПВ а жажда убивать возрастет
Читаю Книгу Царств, там много ответов
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 01:48

  _Mykola_ написав:
  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Імхо. Оте одна з помилок -- що є елітні 47, 3 і т.д. бригади, і звичайні...
Не повинно бути поділу.

Як на мене, це не помилка. 3тя, Азов, частково 47ма, Хартія - це підрозділи, які зуміли налагодити позитивний відбір кадрів. Як на мене, на їх базі треба розгортати дивізії. А за рік-два на базі дивізій - корпуси.
Це єдиний спосіб більш менше реформувати армію під час війни.
І ще, я би максимально спростив переводи між підрозділами. Щоб без дозволу командирів підрозділів, з яких йдуть.
І потім розформовував би максимально неукомплектовані підрозділи. З пониженням в званні офіцерів цих підрозділів...

Про це багато говорять, і такий підхід був би ідеальним, але навряд чи таке буде, це ж призведе до втрати теплих місць вищим командним складом і реально доведеться щось робити.

Так можна почати з спрощенням переведення між бригадами, що б командир поточної бригади не був феодалом, а його підлеглі кріпаками без паспортів. Що відразу дасть ефект, з поганих бригад люди підуть до кращих. І це буде KPI командування.

У Вас практически всегда очень рациональные, разумные и трезвые посты.
Но тут удивили.
В любой стране есть какое-то количество людей готовых пойти добровольцами защищать родину. Это количество может быть большим или меньшим, но в любом случае это количество ограниченно. На массовую армию его ни в одной стране не хватало.
Можно создать несколько элитных бригад, но невозможно сделать элитной всю армию.
В 47-ю Маркус отбирал людей по морально-политическим/психологическим и физическим качествам. И отбор был достаточно строгим, с приличным отсевом. У него не было "бусифицированных" и насильно призванных.
Точно так же можно обеспечить несколько бригад самыми лучшими вооружениями, но невозможно так же вооружить массовую армию. Во всяком случае, в нашей ситуации.

"позитивний відбір кадрів" был бы идеальным. Но, к сожалению, он не реален. Как показывает практика, для такого отбора у нас просто не хватает кадров.
"спрощенне переведення між бригадами" позволит создать несколько хороших элитных бригад, но остальные части после этого превратятся просто в стадо, которое лучше будет просто распустить по домам, т.к. обеспечить боеспособность таких частей не сумеет самый идеальный командир.
И вопрос не в "увазі", о которой написал detroytred.

Когда-то ещё в Союзе уже после увольнения из армии меня призывали на месячные сборы с отрывом от производства с выездом на большие учения. Развернули кадрированный полк, солдаты у меня были "партизаны", взрослые мужики, уже отслужившие. Я был в своей армейской форме, т.е. они не знали, что я такой же "партизан", считали, что я кадровый. На второй или третий день (уже точно не помню) поднимал батарею на завтрак после пьянки - удалось только, когда начал переворачивать кровати. Потом слегка устаканилось. Но было 2 или 3 человека, которых я за месяц видел дня три. В последний день был большой скандал, когда я отказался подписывать им прохождение сборов. По тем временам не смертельно, но достаточно существенно (финансово, да и просто неприятности на работе). Они кричали, что бухали с начштаба полка - "Ну и обращайтесь к нему". Он меня вызывал, просил подписать, но я отказался (моя подпись как комбата была обязательной). Не знаю, чем закончилось.
Было ещё пару человек, которые укладывались на травку: "А что Вы мне сделаете?" Но когда таких несколько человек на батарею, то справлялся, батарея работала. И вполне прилично. Но я себе представляю, что было бы, если бы таких была хотя бы половина. Командиру лучше сразу застрелиться.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 21 тра, 2024 02:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 01:58

  Water написав:.................
Це питання чи шо? Какаяразніца. Якшо бурят, філіпінець хочуть бути українцями, чому-б ні?

Они, возможно, захотят быть жителями Украины. Но украинцами они не будут. Возможно, их дети.
Какими они будут гражданами Украины тоже большой вопрос. И, думаю, желания защищать Украину в случае необходимости у них будет ещё меньше, чем у сегодняшних "ухилянтов".
Согласен с барабашовым фраза категорически не вдохновляет.

P.s. А знаете, неприятно, когда перед окнами летают трассеры, а по облакам шарят прожекторы.
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