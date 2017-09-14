|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 21 тра, 2024 01:58
Water написав:
.................
Це питання чи шо? Какаяразніца. Якшо бурят, філіпінець хочуть бути українцями, чому-б ні?
Они, возможно, захотят быть жителями
Украины. Но украинцами
они не будут. Возможно
, их дети.
Какими они будут гражданами
Украины тоже большой вопрос. И, думаю, желания защищать Украину в случае необходимости у них будет ещё меньше, чем у сегодняшних "ухилянтов".
Согласен с барабашовым
фраза категорически не вдохновляет.
P.s. А знаете, неприятно, когда перед окнами летают трассеры, а по облакам шарят прожекторы.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 28744
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Вів 21 тра, 2024 03:48
Banderlog написав:
В совку був совковий порядок а зара держава не має інструментів контролю над населенням. Тільки блокпости. Далі що ви б запропонували?
должен быть выбор воевать, строить оборону, заниматься обеспечением и т.д. кого эти опции не устраивают паспорт на стол и досвидос из страны. тогда всё станет на свои места. А если за тебя решает военком (у которого планы), жизнь теряет последние краски.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23369
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2397 раз.
- Подякували: 3345 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 21 тра, 2024 05:42
vitaliiangel написав: Banderlog написав:
В совку був совковий порядок а зара держава не має інструментів контролю над населенням. Тільки блокпости. Далі що ви б запропонували?
должен быть выбор воевать, строить оборону, заниматься обеспечением и т.д. кого эти опции не устраивают паспорт на стол и досвидос из страны. тогда всё станет на свои места. А если за тебя решает военком (у которого планы), жизнь теряет последние краски.
Боятся что паспорт на стол кинет большинство. Недоверие к своим гражданам. Именно поэтому и границы закрыты.
-
VLADPn
-
-
- Повідомлень: 2629
- З нами з: 04.02.12
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 336 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 тра, 2024 06:31
vitaliiangel написав: Banderlog написав:
В совку був совковий порядок а зара держава не має інструментів контролю над населенням. Тільки блокпости. Далі що ви б запропонували?
должен быть выбор воевать, строить оборону, заниматься обеспечением и т.д. кого эти опции не устраивают паспорт на стол и досвидос из страны. тогда всё станет на свои места. А если за тебя решает военком (у которого планы), жизнь теряет последние краски.
останній справедливій вибір був 2019 році, відтепер нас нападники послаблюють,а партнери підсилюють. Тримаємо крихкий баланс
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16762
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 21 тра, 2024 06:34
VLADPn написав: vitaliiangel написав: Banderlog написав:
В совку був совковий порядок а зара держава не має інструментів контролю над населенням. Тільки блокпости. Далі що ви б запропонували?
должен быть выбор воевать, строить оборону, заниматься обеспечением и т.д. кого эти опции не устраивают паспорт на стол и досвидос из страны. тогда всё станет на свои места. А если за тебя решает военком (у которого планы), жизнь теряет последние краски.
Боятся что паспорт на стол кинет большинство. Недоверие к своим гражданам. Именно поэтому и границы закрыты.
Дуже повільно всі отримують повістки,оновлять необхідні дані,будуть зараховані. Час минає швидко. Це тільки суди у нас роками.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16762
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|37223
|
|
|1493
|198327
|
|
|6076
|647045
|
|