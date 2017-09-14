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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8270827182728273
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 01:58

  Water написав:.................
Це питання чи шо? Какаяразніца. Якшо бурят, філіпінець хочуть бути українцями, чому-б ні?

Они, возможно, захотят быть жителями Украины. Но украинцами они не будут. Возможно, их дети.
Какими они будут гражданами Украины тоже большой вопрос. И, думаю, желания защищать Украину в случае необходимости у них будет ещё меньше, чем у сегодняшних "ухилянтов".
Согласен с барабашовым фраза категорически не вдохновляет.

P.s. А знаете, неприятно, когда перед окнами летают трассеры, а по облакам шарят прожекторы.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 03:48

  Banderlog написав:В совку був совковий порядок а зара держава не має інструментів контролю над населенням. Тільки блокпости. Далі що ви б запропонували?
должен быть выбор воевать, строить оборону, заниматься обеспечением и т.д. кого эти опции не устраивают паспорт на стол и досвидос из страны. тогда всё станет на свои места. А если за тебя решает военком (у которого планы), жизнь теряет последние краски.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 05:42

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:В совку був совковий порядок а зара держава не має інструментів контролю над населенням. Тільки блокпости. Далі що ви б запропонували?
должен быть выбор воевать, строить оборону, заниматься обеспечением и т.д. кого эти опции не устраивают паспорт на стол и досвидос из страны. тогда всё станет на свои места. А если за тебя решает военком (у которого планы), жизнь теряет последние краски.


Боятся что паспорт на стол кинет большинство. Недоверие к своим гражданам. Именно поэтому и границы закрыты.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 06:31

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:В совку був совковий порядок а зара держава не має інструментів контролю над населенням. Тільки блокпости. Далі що ви б запропонували?
должен быть выбор воевать, строить оборону, заниматься обеспечением и т.д. кого эти опции не устраивают паспорт на стол и досвидос из страны. тогда всё станет на свои места. А если за тебя решает военком (у которого планы), жизнь теряет последние краски.
останній справедливій вибір був 2019 році, відтепер нас нападники послаблюють,а партнери підсилюють. Тримаємо крихкий баланс
sens
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 06:34

  VLADPn написав:
  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:В совку був совковий порядок а зара держава не має інструментів контролю над населенням. Тільки блокпости. Далі що ви б запропонували?
должен быть выбор воевать, строить оборону, заниматься обеспечением и т.д. кого эти опции не устраивают паспорт на стол и досвидос из страны. тогда всё станет на свои места. А если за тебя решает военком (у которого планы), жизнь теряет последние краски.


Боятся что паспорт на стол кинет большинство. Недоверие к своим гражданам. Именно поэтому и границы закрыты.

Дуже повільно всі отримують повістки,оновлять необхідні дані,будуть зараховані. Час минає швидко. Це тільки суди у нас роками.
sens
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