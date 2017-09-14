Додано: Вів 21 тра, 2024 01:48

_Mykola_ написав: sashaqbl написав: detroytred написав: Імхо. Оте одна з помилок -- що є елітні 47, 3 і т.д. бригади, і звичайні...

Не повинно бути поділу. Імхо. Оте одна з помилок -- що є елітні 47, 3 і т.д. бригади, і звичайні...Не повинно бути поділу.

Як на мене, це не помилка. 3тя, Азов, частково 47ма, Хартія - це підрозділи, які зуміли налагодити позитивний відбір кадрів. Як на мене, на їх базі треба розгортати дивізії. А за рік-два на базі дивізій - корпуси.

Це єдиний спосіб більш менше реформувати армію під час війни.

І ще, я би максимально спростив переводи між підрозділами. Щоб без дозволу командирів підрозділів, з яких йдуть.

І потім розформовував би максимально неукомплектовані підрозділи. З пониженням в званні офіцерів цих підрозділів... Як на мене, це не помилка. 3тя, Азов, частково 47ма, Хартія - це підрозділи, які зуміли налагодити позитивний відбір кадрів. Як на мене, на їх базі треба розгортати дивізії. А за рік-два на базі дивізій - корпуси.Це єдиний спосіб більш менше реформувати армію під час війни.І ще, я би максимально спростив переводи між підрозділами. Щоб без дозволу командирів підрозділів, з яких йдуть.І потім розформовував би максимально неукомплектовані підрозділи. З пониженням в званні офіцерів цих підрозділів...

Про це багато говорять, і такий підхід був би ідеальним, але навряд чи таке буде, це ж призведе до втрати теплих місць вищим командним складом і реально доведеться щось робити. Про це багато говорять, і такий підхід був би ідеальним, але навряд чи таке буде, це ж призведе до втрати теплих місць вищим командним складом і реально доведеться щось робити.

Так можна почати з спрощенням переведення між бригадами, що б командир поточної бригади не був феодалом, а його підлеглі кріпаками без паспортів. Що відразу дасть ефект, з поганих бригад люди підуть до кращих. І це буде KPI командування.

У Вас практически всегда очень рациональные, разумные и трезвые посты.Но тут удивили.В любой стране есть какое-то количество людей готовых пойти добровольцами защищать родину. Это количество может быть большим или меньшим, но в любом случае это количество ограниченно. Наармию его ни в одной стране не хватало.Можно создать несколькобригад, но невозможно сделать элитной всю армию.В 47-ю Маркус отбирал людей по морально-политическим/психологическим и физическим качествам. И отбор был достаточно строгим, с приличным отсевом. У него не было "бусифицированных" и насильно призванных.Точно так же можно обеспечить несколько бригад самыми лучшими вооружениями, но невозможно так же вооружитьармию. Во всяком случае, в нашей ситуации."позитивний відбір кадрів" был бы идеальным. Но, к сожалению, он не реален. Как показывает практика, для такого отбора у нас просто не хватает кадров."спрощенне переведення між бригадами" позволит создать несколько хороших элитных бригад, но остальные части после этого превратятся просто в стадо, которое лучше будет просто распустить по домам, т.к. обеспечить боеспособность таких частей не сумеет самый идеальный командир.И вопрос не в "увазі", о которой написалКогда-то ещё в Союзе уже после увольнения из армии меня призывали на месячные сборы с отрывом от производства с выездом на большие учения. Развернули кадрированный полк, солдаты у меня были "партизаны", взрослые мужики, уже отслужившие. Я был в своей армейской форме, т.е. они не знали, что я такой же "партизан", считали, что я кадровый. На второй или третий день (уже точно не помню) поднимал батарею на завтрак после пьянки - удалось только, когда начал переворачивать кровати. Потом слегка устаканилось. Но было 2 или 3 человека, которых я за месяц видел дня три. В последний день был большой скандал, когда я отказался подписывать им прохождение сборов. По тем временам не смертельно, но достаточно существенно (финансово, да и просто неприятности на работе). Они кричали, что бухали с начштаба полка - "Ну и обращайтесь к нему". Он меня вызывал, просил подписать, но я отказался (моя подпись как комбата была обязательной). Не знаю, чем закончилось.Было ещё пару человек, которые укладывались на травку: "А что Вы мне сделаете?" Но когда таких несколько человек на батарею, то справлялся, батарея работала. И вполне прилично. Но я себе представляю, что было бы, если бы таких была хотя бы половина. Командиру лучше сразу застрелиться.