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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8269827082718272>
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 00:35

  Xenon написав:
✈️ Скільки F-16 треба Україні: відповідь Зеленського

Президент вважає, що треба понад 100 винищувачів, щоб протистояти Росії в небі.

"Росіяни використовують 300 літаків на території України. Нам потрібно щонайменше 120-130 літаків, щоб протистояти в небі", - сказав Зеленський, маючи на F-16.

Він сподівається, що перші з них вже незабаром будуть використані Повітряними силами ЗСУ.

Толку з тих міфічних 100 літаків як ,,старші брати,, їх зброю не дозволять використовувать над територією рашки? 17.05 наш літак су-27 узькі збили. Загинув пілот підполковник з Миргородської бригади. :cry:
Кацапи писали ракетою з літака з 100 км...
Так би F16 зарішали б з цими закидуваннями нашого прикордоння кабами. Біля Харькова пустив би а десь далеко за Білгородом ,,заспокоїв,, би русню на літачку.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 01:48

  _Mykola_ написав:
  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Імхо. Оте одна з помилок -- що є елітні 47, 3 і т.д. бригади, і звичайні...
Не повинно бути поділу.

Як на мене, це не помилка. 3тя, Азов, частково 47ма, Хартія - це підрозділи, які зуміли налагодити позитивний відбір кадрів. Як на мене, на їх базі треба розгортати дивізії. А за рік-два на базі дивізій - корпуси.
Це єдиний спосіб більш менше реформувати армію під час війни.
І ще, я би максимально спростив переводи між підрозділами. Щоб без дозволу командирів підрозділів, з яких йдуть.
І потім розформовував би максимально неукомплектовані підрозділи. З пониженням в званні офіцерів цих підрозділів...

Про це багато говорять, і такий підхід був би ідеальним, але навряд чи таке буде, це ж призведе до втрати теплих місць вищим командним складом і реально доведеться щось робити.

Так можна почати з спрощенням переведення між бригадами, що б командир поточної бригади не був феодалом, а його підлеглі кріпаками без паспортів. Що відразу дасть ефект, з поганих бригад люди підуть до кращих. І це буде KPI командування.

У Вас практически всегда очень рациональные, разумные и трезвые посты.
Но тут удивили.
В любой стране есть какое-то количество людей готовых пойти добровольцами защищать родину. Это количество может быть большим или меньшим, но в любом случае это количество ограниченно. На массовую армию его ни в одной стране не хватало.
Можно создать несколько элитных бригад, но невозможно сделать элитной всю армию.
В 47-ю Маркус отбирал людей по морально-политическим/психологическим и физическим качествам. И отбор был достаточно строгим, с приличным отсевом. У него не было "бусифицированных" и насильно призванных.
Точно так же можно обеспечить несколько бригад самыми лучшими вооружениями, но невозможно так же вооружить массовую армию. Во всяком случае, в нашей ситуации.

"позитивний відбір кадрів" был бы идеальным. Но, к сожалению, он не реален. Как показывает практика, для такого отбора у нас просто не хватает кадров.
"спрощенне переведення між бригадами" позволит создать несколько хороших элитных бригад, но остальные части после этого превратятся просто в стадо, которое лучше будет просто распустить по домам, т.к. обеспечить боеспособность таких частей не сумеет самый идеальный командир.
И вопрос не в "увазі", о которой написал detroytred.

Когда-то ещё в Союзе уже после увольнения из армии меня призывали на месячные сборы с отрывом от производства с выездом на большие учения. Развернули кадрированный полк, солдаты у меня были "партизаны", взрослые мужики, уже отслужившие. Я был в своей армейской форме, т.е. они не знали, что я такой же "партизан", считали, что я кадровый. На второй или третий день (уже точно не помню) поднимал батарею на завтрак после пьянки - удалось только, когда начал переворачивать кровати. Потом слегка устаканилось. Но было 2 или 3 человека, которых я за месяц видел дня три. В последний день был большой скандал, когда я отказался подписывать им прохождение сборов. По тем временам не смертельно, но достаточно существенно (финансово, да и просто неприятности на работе). Они кричали, что бухали с начштаба полка - "Ну и обращайтесь к нему". Он меня вызывал, просил подписать, но я отказался (моя подпись как комбата была обязательной). Не знаю, чем закончилось.
Было ещё пару человек, которые укладывались на травку: "А что Вы мне сделаете?" Но когда таких несколько человек на батарею, то справлялся, батарея работала. И вполне прилично. Но я себе представляю, что было бы, если бы таких была хотя бы половина. Командиру лучше сразу застрелиться.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 21 тра, 2024 02:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 01:58

  Water написав:.................
Це питання чи шо? Какаяразніца. Якшо бурят, філіпінець хочуть бути українцями, чому-б ні?

Они, возможно, захотят быть жителями Украины. Но украинцами они не будут. Возможно, их дети.
Какими они будут гражданами Украины тоже большой вопрос. И, думаю, желания защищать Украину в случае необходимости у них будет ещё меньше, чем у сегодняшних "ухилянтов".
Согласен с барабашовым фраза категорически не вдохновляет.

P.s. А знаете, неприятно, когда перед окнами летают трассеры, а по облакам шарят прожекторы.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 05:42

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:В совку був совковий порядок а зара держава не має інструментів контролю над населенням. Тільки блокпости. Далі що ви б запропонували?
должен быть выбор воевать, строить оборону, заниматься обеспечением и т.д. кого эти опции не устраивают паспорт на стол и досвидос из страны. тогда всё станет на свои места. А если за тебя решает военком (у которого планы), жизнь теряет последние краски.


Боятся что паспорт на стол кинет большинство. Недоверие к своим гражданам. Именно поэтому и границы закрыты.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 06:31

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:В совку був совковий порядок а зара держава не має інструментів контролю над населенням. Тільки блокпости. Далі що ви б запропонували?
должен быть выбор воевать, строить оборону, заниматься обеспечением и т.д. кого эти опции не устраивают паспорт на стол и досвидос из страны. тогда всё станет на свои места. А если за тебя решает военком (у которого планы), жизнь теряет последние краски.
останній справедливій вибір був 2019 році, відтепер нас нападники послаблюють,а партнери підсилюють. Тримаємо крихкий баланс
sens
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 06:34

  VLADPn написав:
  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:В совку був совковий порядок а зара держава не має інструментів контролю над населенням. Тільки блокпости. Далі що ви б запропонували?
должен быть выбор воевать, строить оборону, заниматься обеспечением и т.д. кого эти опции не устраивают паспорт на стол и досвидос из страны. тогда всё станет на свои места. А если за тебя решает военком (у которого планы), жизнь теряет последние краски.


Боятся что паспорт на стол кинет большинство. Недоверие к своим гражданам. Именно поэтому и границы закрыты.

Дуже повільно всі отримують повістки,оновлять необхідні дані,будуть зараховані. Час минає швидко. Це тільки суди у нас роками.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 07:02

  ЛАД написав:
Когда-то ещё в Союзе уже после увольнения из армии меня призывали на месячные сборы с отрывом от производства с выездом на большие учения. Развернули кадрированный полк, солдаты у меня были "партизаны", взрослые мужики, уже отслужившие. Я был в своей армейской форме, т.е. они не знали, что я такой же "партизан", считали, что я кадровый. На второй или третий день (уже точно не помню) поднимал батарею на завтрак после пьянки - удалось только, когда начал переворачивать кровати. Потом слегка устаканилось. Но было 2 или 3 человека, которых я за месяц видел дня три. В последний день был большой скандал, когда я отказался подписывать им прохождение сборов. По тем временам не смертельно, но достаточно существенно (финансово, да и просто неприятности на работе). Они кричали, что бухали с начштаба полка - "Ну и обращайтесь к нему". Он меня вызывал, просил подписать, но я отказался (моя подпись как комбата была обязательной). Не знаю, чем закончилось.
Было ещё пару человек, которые укладывались на травку: "А что Вы мне сделаете?" Но когда таких несколько человек на батарею, то справлялся, батарея работала. И вполне прилично. Но я себе представляю, что было бы, если бы таких была хотя бы половина. Командиру лучше сразу застрелиться.

тепер марсіанському зорельотному флоті ще й не тільки на зборах, а через бусік, і в недопридатному стані
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 07:06

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:Ота особлива увага згори до отих бригад (увага та підхід у всіх сенсах) повинен бути не тільки для цих трьох, а для всіх.
Уваги вистачило лише до декількох...

Так можна почати з спрощенням переведення між бригадами, що б командир поточної бригади не був феодалом, а його підлеглі кріпаками без паспортів. Що відразу дасть ефект, з поганих бригад люди підуть до кращих. І це буде KPI командування.
це буде початком кінця. Такий експеримент проводили в 1й світовій коли фронт забуксував німці зробили штурмові загони з мотивованих кращих бійців і пару раз тактично прорвали фронт. По такому ж шляху пішла російська армія сформувала батальйони смерті. Но це призвело до втрати боєздатності решти армії. І фронт посипався.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 07:28

  VLADPn написав:
  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:В совку був совковий порядок а зара держава не має інструментів контролю над населенням. Тільки блокпости. Далі що ви б запропонували?
должен быть выбор воевать, строить оборону, заниматься обеспечением и т.д. кого эти опции не устраивают паспорт на стол и досвидос из страны. тогда всё станет на свои места. А если за тебя решает военком (у которого планы), жизнь теряет последние краски.


Боятся что паспорт на стол кинет большинство. Недоверие к своим гражданам. Именно поэтому и границы закрыты.


Розгляньте все це в аналогії.

Наприклад “фура на аварійному мосту”.
Ваше все майно і життя в цій фурі. І вона ризикує от-от впасти в провалля. Але приїздять рятувальники і все рятують. Фуру і життя. І тут бац -- кидаєте їм “паспорт на стіл”.
Опишіть можливі варіанти розвитку подій і їхню ймовірність. Напр.:
1) рятувальники пропускають і розчулено махають руками поки котитесь на захід сонця...
2) не пропускають і оформлюють новачком у рятувальну службу, бо там ще і їхні фури десь стоять, і вони вже заколупались за 26міс+
3) ще щось, але воно вам всім може не сподобатись...
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 07:32

  Bobua написав:Розгляньте все це в аналогії.

Наприклад “фура на аварійному мосту”.
Ваше все майно і життя в цій фурі. І вона ризикує от-от впасти в провалля. Але приїздять рятувальники і все рятують. Фуру і життя. І тут бац -- кидаєте їм “паспорт на стіл”.
Опишіть можливі варіанти розвитку подій і їхню ймовірність. Напр.:
1) рятувальники пропускають і розчулено махають руками поки котитесь на захід сонця...
2) не пропускають і оформлюють новачком у рятувальну службу, бо там ще і їхні фури десь стоять, і вони вже заколупались за 26міс+
3) ще щось, але воно вам всім може не сподобатись...

погана аналогія, так як:
- баби,діти,діди можуть спокійно вийти з фури,
- М1860 одні стрибають в Тису, інших бусифікують, решта поховалися по куткам фур,
- обіцяють наповнити фуру емігрантами замість вибувших,
- рятувальники: хто на передчасній пенсії по вислузі, хто бусифікує, хто має броню і знімає відоси, хто просто кнопкодавить ...
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