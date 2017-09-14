Найбільше таких випадків на Дніпропетровщині — 38 282 звернення з ТЦК до поліції щодо розшуку. Знайшли 5511 людей.
Ще статистика по областях:
— Чернігівщина – 9115, знайшли 1429;
— Харківщина – 4664, знайшли 1954;
— Івано-Франківщина - 2328, знайшли 1814 (рекорд роботи поліції);
— Житомирщина – 8289, знайшли 2452;
— Полтавщина – 7433, знайшли 2591;
— Рівненщина - 9832, знайшли 1828;
— Вінниччина - 7288, знайшли 2325;
— Кіровоградщина - 5955, скільки знайшли не повідомляється;
— Хмельниччина - 1085, скільки знайшли не повідомляється.
Також, дані про ухилянтів відмовилися надати у поліції Донецької, Херсонської, Тернопільської, Черкаської, Одеської областей. У Сумській, Київській, Закарпатській та Львівській областях на запит не відповіли.