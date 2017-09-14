RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8269827082718272
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 08:03

По Україні поліція розшукує (https://war.obozrevatel.com/ukr/skilki- ... kraini.htm) 94,5 тисяч ухилянтів - вони не зʼявились до ТЦК

Найбільше таких випадків на Дніпропетровщині — 38 282 звернення з ТЦК до поліції щодо розшуку. Знайшли 5511 людей.

Ще статистика по областях:
— Чернігівщина – 9115, знайшли 1429;
— Харківщина – 4664, знайшли 1954;
— Івано-Франківщина - 2328, знайшли 1814 (рекорд роботи поліції);
— Житомирщина – 8289, знайшли 2452;
— Полтавщина – 7433, знайшли 2591;
— Рівненщина - 9832, знайшли 1828;
— Вінниччина - 7288, знайшли 2325;
— Кіровоградщина - 5955, скільки знайшли не повідомляється;
— Хмельниччина - 1085, скільки знайшли не повідомляється.

Також, дані про ухилянтів відмовилися надати у поліції Донецької, Херсонської, Тернопільської, Черкаської, Одеської областей. У Сумській, Київській, Закарпатській та Львівській областях на запит не відповіли.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6041
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6882 раз.
Подякували: 3095 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 8269827082718272
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 37261
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 198349
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 647152
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12042)
20.05.2024 23:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.