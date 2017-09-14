Додано: Вів 21 тра, 2024 08:45

Не знаю як для кого, але мені ця новина дуже приємна:



Сі відмовив: Путін знову повернувся з Китаю до РФ із “розбитим серцем”, — Bloomberg





Глава Кремля Володимир Путін повернувся з поїздки до Китаю в Москву ні з чим. Голова КНР Сі Цзіньпін дав зрозуміти, що не так уже й зацікавлений у “Силі Сибіру 2”. Про це колумніст і оглядач Девід Фіклінг написав для Bloomberg.



Повідомляється, що Путін відмовився від головного споживача російського метану — Європейського Союзу, коли ухвалив рішення почати повномасштабне вторгнення в Україну. Він вважав, що на місце ЄС прийде Китай.



Однак, як ідеться у статті, у Сі Цзіньпіна інші плани. Путін і Сі не раз зустрічалися. Після цих зустрічей Москва не раз заявляла про швидке укладення угоди щодо газопроводу “Сила Сибіру-2”. Однак глава Кремля в кінцевому підсумку залишався “ні з чим”.



У матеріалі йдеться про те, що Китай уже підписав контракти на постачання більш ніж достатньої кількості газу, щоб задовольнити зростаючі потреби. Крім того, Пекін насторожено ставиться до енергетичного шантажу Москви європейських держав.



Повідомляється, що Путін їздив до Китаю минулого тижня. Цей візит знову ні до чого не призвів.



“Це завжди складний процес”, — сказав він російським ЗМІ.



“Після чотирьох років проектно-вишукувальних робіт ПАТ “Газпром” початковий план — газопровід через Сибір і Монголію — схоже, не обговорюють”, — ідеться в матеріалі.



Також зазначається, що Путін запропонував провести з новим газопроводом ще й нафтопровід. Щоправда, він не задовольнятиме додатковий попит, адже споживання в Китаї зараз практично не зростає. Так, електромобілі з’їдають частку ринку бензину і дизельного палива.



“Сміливі слова не можуть приховати звук розбитого серця диктатора”, — написав Фіклінг.



Повідомляється, що Росія прокладатиме сотні тисяч тонн сталевих труб, щоб дати Пекіну можливість вибору — альтернативного джерела сирої нафти для захисту від ризику того, що в разі великого конфлікту США можуть перешкодити постачанню енергоносіїв до Китаю.



У матеріалі йдеться, що у світі, який швидко відмовляється від викопного палива, надійність стає єдиним, що може запропонувати Москва. Щоправда, поведінка РФ останніми роками знищила навіть цю перевагу.