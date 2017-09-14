Найбільше таких випадків на Дніпропетровщині — 38 282 звернення з ТЦК до поліції щодо розшуку. Знайшли 5511 людей.
Ще статистика по областях: — Чернігівщина – 9115, знайшли 1429; — Харківщина – 4664, знайшли 1954; — Івано-Франківщина - 2328, знайшли 1814 (рекорд роботи поліції); — Житомирщина – 8289, знайшли 2452; — Полтавщина – 7433, знайшли 2591; — Рівненщина - 9832, знайшли 1828; — Вінниччина - 7288, знайшли 2325; — Кіровоградщина - 5955, скільки знайшли не повідомляється; — Хмельниччина - 1085, скільки знайшли не повідомляється.
Також, дані про ухилянтів відмовилися надати у поліції Донецької, Херсонської, Тернопільської, Черкаської, Одеської областей. У Сумській, Київській, Закарпатській та Львівській областях на запит не відповіли.
vitaliiangel написав:должен быть выбор воевать, строить оборону, заниматься обеспечением и т.д. кого эти опции не устраивают паспорт на стол и досвидос из страны. тогда всё станет на свои места. А если за тебя решает военком (у которого планы), жизнь теряет последние краски.
Боятся что паспорт на стол кинет большинство. Недоверие к своим гражданам. Именно поэтому и границы закрыты.
Розгляньте все це в аналогії.
Наприклад “фура на аварійному мосту”. Ваше все майно і життя в цій фурі. І вона ризикує от-от впасти в провалля. Але приїздять рятувальники і все рятують. Фуру і життя. І тут бац -- кидаєте їм “паспорт на стіл”. Опишіть можливі варіанти розвитку подій і їхню ймовірність. Напр.: 1) рятувальники пропускають і розчулено махають руками поки котитесь на захід сонця... 2) не пропускають і оформлюють новачком у рятувальну службу, бо там ще і їхні фури десь стоять, і вони вже заколупались за 26міс+ 3) ще щось, але воно вам всім може не сподобатись...
Ключове -- а хто визначає правила? Хто? Рятувальники? Так вони навіть не можуть відмовитися від написання дурних паперів під час рятувальних робіт. Як їм визначать, так і будуть робити... Скажуть махати ручкой, чемодани до кордону підносить, то будуть ще й як.
Тобто правила гри визначають якісь хлопці. А на бумазі визначено, що правила гри встановлює ота більшість. Народ. Зрозуміло, що і повна влада народу призведе до повного популізму, тому її нема, не було і не буде. Повної.
Тримають баланс. Що хлопці з важелями рішення, що рятувальники, що нарід -- всі роблять не зовсім так, як на бамазі, як визначено.
Все повинно звестися - переможців не судять. Але. За демократії тощо -- будуть судити. Ще й як.. Тому рятувальники да - помахають ручкой. Або самі, як Хфедорич.. Або як оті американські супергерої врятують (світ) країну. Вибір в них невелик.
Є канєшна ще один -- нахилити тих, кого і чиє вони рятували; зробити всіх рятувальниками; нехочим грати, конфіскація тощо. Але)) Це вже буде не демократія. Цей вар'янт)) відкидається апріорі чи ні?
Колія.... Отримав одежу рятувальника (неважливо: добровільно, примусово, випадково, помилково), то прийдеться тягнути її вагу. А навкруги буде інший світ... Хоча по тв будуть пісні "всі, так всі". Ні. Так не буде. Бо реальна демократія така ж, як реальний отой соціалізмь --- хтось сплачує банкет. Банкет для всіх. А сплачують не всі. За демократії лише --- повинен мати право добровільно обрати своє місце на святі життя. Бо понад усе --- життя людини, її здоров'я та гідність. Гідність же кожен визначає собі сам. Як стать))
Bobua написав:Наприклад “фура на аварійному мосту”. Ваше все майно і життя в цій фурі. І вона ризикує от-от впасти в провалля. Але приїздять рятувальники і все рятують. Фуру і життя. І тут бац -- кидаєте їм “паспорт на стіл”. Опишіть можливі варіанти розвитку подій і їхню ймовірність. Напр.: 1) рятувальники пропускають і розчулено махають руками поки котитесь на захід сонця... 2) не пропускають і оформлюють новачком у рятувальну службу, бо там ще і їхні фури десь стоять, і вони вже заколупались за 26міс+ 3) ще щось, але воно вам всім може не сподобатись...
В нормальному суспільстві повинен бути варіант, коли вирішують не "рятівники" а той, кого вони наче як рятують або хочаб повинні рятувати. А так загнали самі фуру на аваріну ділянка і філософствують. Людина має право післати всіх їх на юух, піти другим шляхом зі своєю родиною ( рятівники можуть забрати собі шість соток та хрущовку ) відмовитися від рятування.
Людина має право післати всіх їх на юух, піти другим шляхом зі своєю родиною ( рятівники можуть забрати собі шість соток та хрущовку ) відмовитися від рятування.
І повернулись на свої 6 соток і в хрущовку коли хтось для них то все врятує. Або ще краще: причаїтись в хаті за 500 дол під Тернополем до завершення війни , а потім здати захиснику без ноги кавалірку , по повній програмі (і ціні). Зі словами «я тебе туди не посилав і захищати себе не просив». В подальшому уважно відслідковуючи: якщо інвалідні виплати підняли, то своєчасно піднімати оренду. Додаючи: бюджетну сіську цмудиш? Давай сюди!»
Востаннє редагувалось Kate0000 в Вів 21 тра, 2024 08:36, всього редагувалось 1 раз.
Water написав:Це питання чи шо? Какаяразніца. Якшо бурят, філіпінець хочуть бути українцями, чому-б ні?
Они, возможно, захотят быть жителями Украины. Но украинцами они не будут. Возможно, их дети. Какими они будут гражданами Украины тоже большой вопрос. И, думаю, желания защищать Украину в случае необходимости у них будет ещё меньше, чем у сегодняшних "ухилянтов".
Вони будуть як і всі інші люди. Вже зараз наші жінки за кордоном понароджували та продовжують народжувати дітей. Будуть це українці- велике питання. Знаю одного студента-нігерійця, який здриснув з України як нігерієць і фіктивно одружився на українці. Зараз він щирий українець.
P.s. А знаете, неприятно, когда перед окнами летают трассеры, а по облакам шарят прожекторы.
З 24 лютого обстріляли Калібрами, потім ще пару разів.
Людина має право післати всіх їх на юух, піти другим шляхом зі своєю родиною ( рятівники можуть забрати собі шість соток та хрущовку ) відмовитися від рятування.
І повернулись на свої 6 соток і в хрущовку коли хтось для них врятує. Або ще краще: дочекатись в хаті за 500 дол під Тернополем завершення, а потім здати захиснику без ноги кавалірку , по повній програмі (і ціні). Зі словами «я тебе туди не посилав»
Так так і буде. Хто продавить свою волю.
Теоретично рятівники, які повернуться, мають взяти свій шматок пиріга. Який дійсно заслужили. Дійсно вже заробили-заслужили.
А буде -- відкриваємо квартирні черги, бачимо: якісь рятівники свій заслужений шматок пиріга в черзі чекають і ... не дочекаються. Дещо їм призупинили (цікавіша формуліровка)))... назавжди. Призупинили))
Тому тільки сплата, не відходячи від каси. Стоп! А про яку сплату мова, якщо обов'язок))
Повторюю: суміщення несумісного веде до .... праві всі. Одначасно всі праві. Чого якби апріорі не може бути. А воно є. Питання лише хто кого наєгорить по факту. В кінці буде: наче все законно, правильно, справедливо тіко в когось..., а в когось... Красота гри. Щоб згладити кути --- почесті, слава тощо.
Людина має право післати всіх їх на юух, піти другим шляхом зі своєю родиною ( рятівники можуть забрати собі шість соток та хрущовку ) відмовитися від рятування.
І повернулись на свої 6 соток і в хрущовку коли хтось для них то все врятує. Або ще краще: причаїтись в хаті за 500 дол під Тернополем до завершення війни , а потім здати захиснику без ноги кавалірку , по повній програмі (і ціні). Зі словами «я тебе туди не посилав і захищати себе не просив».
Підтримав !!! Тільки хотів написати , як би всі хто пішов захищати Україну , та й ті хлопці що віддали життя так само поступили . Хтось вдерся в дом , а тут йому -МАЮ ПРАВО ПОСЛАТИ НА ЮУХ .
І про Тернопіль влучно , напевне що 44 закінчив там пед .
Щось новеньке, невже зебобіки на третій рік війни прозріли :
В Міноборони розповіли про новий революційний курс Міноборони затвердило курс на залучення і утримання людського капіталу в Силах оборони. У Міністерстві оборони України повідомляють, що вперше в Україні з’явився стратегічний документ на міністерському рівні, який кардинально змінює підхід держави до людини в Силах оборони. Новий документ націлений на виконання вимог взаємосумісності з НАТО у цій сфері. документ1
У Міноборони розповіли, що новою політикою закладаються основи людиноцентричної системи управління персоналом та розвитку управлінської культури у Силах оборони. Нова парадигма має забезпечити трансформацію існуючого механізму і сприяти створенню новітньої глобальної системи, починаючи від формування оборонної свідомості, реформи соціальної сфери та ветеранської політики, закінчуючи якісними змінами грошового забезпечення та оновленою системою охорони здоров’я.
«Робота над формуванням політики розпочалася восени минулого року. Ми використали найкращий досвід західних партнерів, адаптуючи його під українські реалії. Над політикою працювали спеціалісти з комітету з питань кадрового менеджменту Міністерства оборони, стратегічні радники НАТО та представники громадського сектору. Щиро вдячна всім залученим до цієї важливої роботи. Реалізація цієї політики змінить українське військо, зробить його ефективнішим та сучасним» – наголосила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.
Не знаю як для кого, але мені ця новина дуже приємна:
Сі відмовив: Путін знову повернувся з Китаю до РФ із “розбитим серцем”, — Bloomberg
Глава Кремля Володимир Путін повернувся з поїздки до Китаю в Москву ні з чим. Голова КНР Сі Цзіньпін дав зрозуміти, що не так уже й зацікавлений у “Силі Сибіру 2”. Про це колумніст і оглядач Девід Фіклінг написав для Bloomberg.
Повідомляється, що Путін відмовився від головного споживача російського метану — Європейського Союзу, коли ухвалив рішення почати повномасштабне вторгнення в Україну. Він вважав, що на місце ЄС прийде Китай.
Однак, як ідеться у статті, у Сі Цзіньпіна інші плани. Путін і Сі не раз зустрічалися. Після цих зустрічей Москва не раз заявляла про швидке укладення угоди щодо газопроводу “Сила Сибіру-2”. Однак глава Кремля в кінцевому підсумку залишався “ні з чим”.
У матеріалі йдеться про те, що Китай уже підписав контракти на постачання більш ніж достатньої кількості газу, щоб задовольнити зростаючі потреби. Крім того, Пекін насторожено ставиться до енергетичного шантажу Москви європейських держав.
Повідомляється, що Путін їздив до Китаю минулого тижня. Цей візит знову ні до чого не призвів.
“Це завжди складний процес”, — сказав він російським ЗМІ.
“Після чотирьох років проектно-вишукувальних робіт ПАТ “Газпром” початковий план — газопровід через Сибір і Монголію — схоже, не обговорюють”, — ідеться в матеріалі.
Також зазначається, що Путін запропонував провести з новим газопроводом ще й нафтопровід. Щоправда, він не задовольнятиме додатковий попит, адже споживання в Китаї зараз практично не зростає. Так, електромобілі з’їдають частку ринку бензину і дизельного палива.
“Сміливі слова не можуть приховати звук розбитого серця диктатора”, — написав Фіклінг.
Повідомляється, що Росія прокладатиме сотні тисяч тонн сталевих труб, щоб дати Пекіну можливість вибору — альтернативного джерела сирої нафти для захисту від ризику того, що в разі великого конфлікту США можуть перешкодити постачанню енергоносіїв до Китаю.
У матеріалі йдеться, що у світі, який швидко відмовляється від викопного палива, надійність стає єдиним, що може запропонувати Москва. Щоправда, поведінка РФ останніми роками знищила навіть цю перевагу.