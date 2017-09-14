Бандерлогу - медаль. І без отримання (інсайду) інформації прогнозував.
"Видання отримало інформацію про військові плани РФ, і вони свідчать про те, що росіяни намагалися з'ясувати, чи зможуть вони частково оточити Харків і чинити тиск на українські формування на схід від Печенізького водосховища. Операція, імовірно, планувалася на 15-16 травня," https://www.unian.ua/war/nastup-na-hark ... 41907.html ___________________________________ Отакої: *"Тобто, буде можливість набрати в застосунку рапорт, який вже готовий, підписати "Дія підписом" і направити на свого командира. Отримати або затвердження, або скасуваня цього рапорту, але з певних причин. Командир має пояснити, чому саме така причина", - підкреслила вона. * https://www.unian.ua/society/zastosunok ... 41742.html
Water написав:................. Це питання чи шо? Какаяразніца. Якшо бурят, філіпінець хочуть бути українцями, чому-б ні?
Они, возможно, захотят быть жителями Украины. Но украинцами они не будут. Возможно, их дети. Какими они будут гражданами Украины тоже большой вопрос. И, думаю, желания защищать Украину в случае необходимости у них будет ещё меньше, чем у сегодняшних "ухилянтов". Согласен с барабашовым фраза категорически не вдохновляет.
Погоджусь з вами. Потрібно визначитись що є Україна, що приорітетніше: а) певна територія в загальновизнаних кордонах 91-го, але населена будь-ким, якоюсь солянкою з залишків українців та мільйонів емігрантів з різних країн та континентів б) територія проживання нації українців, без привязки до розміру та кордонів цієї території
Якшо бурят, філіпінець хочуть бути українцями, чому-б ні?
тут не погоджусь з Water, 99% цих філіпінців гіпотетично зацікавить тільки укр.паспорт та близькість до ЄС (чи навіть перспектива вступу до ЄС). Їм взагалі без різниці чи Україна, чи Молдова, чи Албанія. І останнє про що вони будуть думати це про наші щедрівки, славну історію і т.д. частина так званих експертів та чиновників грають на руку планам росіян - спочатку повбивати активну частину суспільства на війні, потім втратити в еміграції молодь та жінок і під кінець завезти мільйони азійців та африканців
Water написав:................. Це питання чи шо? Какаяразніца. Якшо бурят, філіпінець хочуть бути українцями, чому-б ні?
Они, возможно, захотят быть жителями Украины. Но украинцами они не будут. Возможно, их дети. Какими они будут гражданами Украины тоже большой вопрос. И, думаю, желания защищать Украину в случае необходимости у них будет ещё меньше, чем у сегодняшних "ухилянтов". Согласен с барабашовым фраза категорически не вдохновляет.
Погоджусь з вами. Потрібно визначитись що є Україна, що приорітетніше: а) певна територія в загальновизнаних кордонах 91-го, але населена будь-ким, якоюсь солянкою з залишків українців та мільйонів емігрантів з різних країн та континентів б) територія проживання нації українців, без привязки до розміру та кордонів цієї території
Якшо бурят, філіпінець хочуть бути українцями, чому-б ні?
тут не погоджусь з Water, 99% цих філіпінців гіпотетично зацікавить тільки укр.паспорт та близькість до ЄС (чи навіть перспектива вступу до ЄС). Їм взагалі без різниці чи Україна, чи Молдова, чи Албанія. І останнє про що вони будуть думати це про наші щедрівки, славну історію і т.д. частина так званих експертів та чиновників грають на руку планам росіян - спочатку повбивати активну частину суспільства на війні, потім втратити в еміграції молодь та жінок і під кінець завезти мільйони азійців та африканців
З іншого боку нам колись обіцяли по два раба. Ну можемо взяти і африканцями, чи філіпінками )))
Letusrock написав:тут не погоджусь з Water, 99% цих філіпінців гіпотетично зацікавить тільки укр.паспорт та близькість до ЄС
Недавно разговаривал с молодёжью из Черновцов. Задал вопрос-как вы относитесь, если бы вас присоединила к себе Румыния. Ответ - никто бы против не был..И такие ответы можно услышать от молодёжи Ужгорода, Иван. Франк. и т.д.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 21 тра, 2024 09:44, всього редагувалось 2 разів.