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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8270827182728273
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 09:03

  Water написав:
  vitaliiangel написав:получается другая интересная штука из таких заявлений, типа все м 18-60 должны защищать свою страну чтобы её... заселили мигрантами.

Пропоную вже починать заселять, хай нові українці допомогають захищать свою нову Батьківщину.
А до деякі місцеві панянки не збираються за 10 років народжувати 10 дітей.


перші дзвіночки пішли))

В Раді запропонували ввести для українців податок на бездітність: платитимуть навіть сімʼї з двома дітьми

а потім гінекологи в бусиках будуть перевіряти перехожих на предмет вагітності і штрафувати якщо в 30 років менше 7 дітей
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 09:11

Бандерлогу - медаль.
І без отримання (інсайду) інформації прогнозував.

"Видання отримало інформацію про військові плани РФ, і вони свідчать про те, що росіяни намагалися з'ясувати, чи зможуть вони частково оточити Харків і чинити тиск на українські формування на схід від Печенізького водосховища. Операція, імовірно, планувалася на 15-16 травня,"
https://www.unian.ua/war/nastup-na-hark ... 41907.html
___________________________________
Отакої:
*"Тобто, буде можливість набрати в застосунку рапорт, який вже готовий, підписати "Дія підписом" і направити на свого командира. Отримати або затвердження, або скасуваня цього рапорту, але з певних причин. Командир має пояснити, чому саме така причина", - підкреслила вона. *
https://www.unian.ua/society/zastosunok ... 41742.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 09:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Слюхайте! А де усі феміністки поділися? Чому не має гучних акцій з сіськами на весь екран? Я вже за цим скучив...
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 09:38

  ЛАД написав:
  Water написав:.................
Це питання чи шо? Какаяразніца. Якшо бурят, філіпінець хочуть бути українцями, чому-б ні?

Они, возможно, захотят быть жителями Украины. Но украинцами они не будут. Возможно, их дети.
Какими они будут гражданами Украины тоже большой вопрос. И, думаю, желания защищать Украину в случае необходимости у них будет ещё меньше, чем у сегодняшних "ухилянтов".
Согласен с барабашовым фраза категорически не вдохновляет.


Погоджусь з вами. Потрібно визначитись що є Україна, що приорітетніше:
а) певна територія в загальновизнаних кордонах 91-го, але населена будь-ким, якоюсь солянкою з залишків українців та мільйонів емігрантів з різних країн та континентів
б) територія проживання нації українців, без привязки до розміру та кордонів цієї території

Якшо бурят, філіпінець хочуть бути українцями, чому-б ні?

тут не погоджусь з Water, 99% цих філіпінців гіпотетично зацікавить тільки укр.паспорт та близькість до ЄС (чи навіть перспектива вступу до ЄС). Їм взагалі без різниці чи Україна, чи Молдова, чи Албанія. І останнє про що вони будуть думати це про наші щедрівки, славну історію і т.д.
частина так званих експертів та чиновників грають на руку планам росіян - спочатку повбивати активну частину суспільства на війні, потім втратити в еміграції молодь та жінок і під кінець завезти мільйони азійців та африканців
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 09:42

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:.................
Це питання чи шо? Какаяразніца. Якшо бурят, філіпінець хочуть бути українцями, чому-б ні?

Они, возможно, захотят быть жителями Украины. Но украинцами они не будут. Возможно, их дети.
Какими они будут гражданами Украины тоже большой вопрос. И, думаю, желания защищать Украину в случае необходимости у них будет ещё меньше, чем у сегодняшних "ухилянтов".
Согласен с барабашовым фраза категорически не вдохновляет.


Погоджусь з вами. Потрібно визначитись що є Україна, що приорітетніше:
а) певна територія в загальновизнаних кордонах 91-го, але населена будь-ким, якоюсь солянкою з залишків українців та мільйонів емігрантів з різних країн та континентів
б) територія проживання нації українців, без привязки до розміру та кордонів цієї території

Якшо бурят, філіпінець хочуть бути українцями, чому-б ні?

тут не погоджусь з Water, 99% цих філіпінців гіпотетично зацікавить тільки укр.паспорт та близькість до ЄС (чи навіть перспектива вступу до ЄС). Їм взагалі без різниці чи Україна, чи Молдова, чи Албанія. І останнє про що вони будуть думати це про наші щедрівки, славну історію і т.д.
частина так званих експертів та чиновників грають на руку планам росіян - спочатку повбивати активну частину суспільства на війні, потім втратити в еміграції молодь та жінок і під кінець завезти мільйони азійців та африканців

З іншого боку нам колись обіцяли по два раба. Ну можемо взяти і африканцями, чи філіпінками )))
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 09:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:тут не погоджусь з Water, 99% цих філіпінців гіпотетично зацікавить тільки укр.паспорт та близькість до ЄС
Недавно разговаривал с молодёжью из Черновцов. Задал вопрос-как вы относитесь, если бы вас присоединила к себе Румыния. Ответ - никто бы против не был..И такие ответы можно услышать от молодёжи Ужгорода, Иван. Франк. и т.д.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 21 тра, 2024 09:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 09:44

Schmit
 
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