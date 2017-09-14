Бандерлогу - медаль. І без отримання (інсайду) інформації прогнозував.
"Видання отримало інформацію про військові плани РФ, і вони свідчать про те, що росіяни намагалися з'ясувати, чи зможуть вони частково оточити Харків і чинити тиск на українські формування на схід від Печенізького водосховища. Операція, імовірно, планувалася на 15-16 травня," https://www.unian.ua/war/nastup-na-hark ... 41907.html ___________________________________ Отакої: *"Тобто, буде можливість набрати в застосунку рапорт, який вже готовий, підписати "Дія підписом" і направити на свого командира. Отримати або затвердження, або скасуваня цього рапорту, але з певних причин. Командир має пояснити, чому саме така причина", - підкреслила вона. * https://www.unian.ua/society/zastosunok ... 41742.html
Water написав:................. Це питання чи шо? Какаяразніца. Якшо бурят, філіпінець хочуть бути українцями, чому-б ні?
Они, возможно, захотят быть жителями Украины. Но украинцами они не будут. Возможно, их дети. Какими они будут гражданами Украины тоже большой вопрос. И, думаю, желания защищать Украину в случае необходимости у них будет ещё меньше, чем у сегодняшних "ухилянтов". Согласен с барабашовым фраза категорически не вдохновляет.
Погоджусь з вами. Потрібно визначитись що є Україна, що приорітетніше: а) певна територія в загальновизнаних кордонах 91-го, але населена будь-ким, якоюсь солянкою з залишків українців та мільйонів емігрантів з різних країн та континентів б) територія проживання нації українців, без привязки до розміру та кордонів цієї території
Якшо бурят, філіпінець хочуть бути українцями, чому-б ні?
тут не погоджусь з Water, 99% цих філіпінців гіпотетично зацікавить тільки укр.паспорт та близькість до ЄС (чи навіть перспектива вступу до ЄС). Їм взагалі без різниці чи Україна, чи Молдова, чи Албанія. І останнє про що вони будуть думати це про наші щедрівки, славну історію і т.д. частина так званих експертів та чиновників грають на руку планам росіян - спочатку повбивати активну частину суспільства на війні, потім втратити в еміграції молодь та жінок і під кінець завезти мільйони азійців та африканців
Water написав:................. Це питання чи шо? Какаяразніца. Якшо бурят, філіпінець хочуть бути українцями, чому-б ні?
Они, возможно, захотят быть жителями Украины. Но украинцами они не будут. Возможно, их дети. Какими они будут гражданами Украины тоже большой вопрос. И, думаю, желания защищать Украину в случае необходимости у них будет ещё меньше, чем у сегодняшних "ухилянтов". Согласен с барабашовым фраза категорически не вдохновляет.
Погоджусь з вами. Потрібно визначитись що є Україна, що приорітетніше: а) певна територія в загальновизнаних кордонах 91-го, але населена будь-ким, якоюсь солянкою з залишків українців та мільйонів емігрантів з різних країн та континентів б) територія проживання нації українців, без привязки до розміру та кордонів цієї території
Якшо бурят, філіпінець хочуть бути українцями, чому-б ні?
тут не погоджусь з Water, 99% цих філіпінців гіпотетично зацікавить тільки укр.паспорт та близькість до ЄС (чи навіть перспектива вступу до ЄС). Їм взагалі без різниці чи Україна, чи Молдова, чи Албанія. І останнє про що вони будуть думати це про наші щедрівки, славну історію і т.д. частина так званих експертів та чиновників грають на руку планам росіян - спочатку повбивати активну частину суспільства на війні, потім втратити в еміграції молодь та жінок і під кінець завезти мільйони азійців та африканців
З іншого боку нам колись обіцяли по два раба. Ну можемо взяти і африканцями, чи філіпінками )))
Letusrock написав:тут не погоджусь з Water, 99% цих філіпінців гіпотетично зацікавить тільки укр.паспорт та близькість до ЄС
Недавно разговаривал с молодёжью из Черновцов. Задал вопрос-как вы относитесь, если бы вас присоединила к себе Румыния. Ответ - никто бы против не был..И такие ответы можно услышать от молодёжи Ужгорода, Иван. Франк. и т.д.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 21 тра, 2024 09:44, всього редагувалось 2 разів.
Letusrock написав:тут не погоджусь з Water, 99% цих філіпінців гіпотетично зацікавить тільки укр.паспорт та близькість до ЄС
Недавно разговаривал с молодёжью из Черновцов. Задал вопрос-как вы относитесь, если бы вас присоединила к себе Румыния. Ответ - никто бы против не был..И такие ответы можно услышать от молодёжи Ужгорода, Иван. Франк. и т.д.
В тому і проблема. Якщо сильно закрутити гайки почнеться парад суверенітетів.
Letusrock написав:В Раді запропонували ввести для українців податок на бездітність: платитимуть навіть сімʼї з двома дітьми
Ну СССР камбек же. Очень нужны рабы... Но нет чтоб стимулировать. Давайте глянем что там у творога по этому вопросу:
Единое пособие на детей и для беременных женщин
Сумма пособия определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или трудоспособного взрослого.
В 2024 году размер пособия вырастет и в среднем по России составит от 7 тыс. до 13,9 тыс. рублей (50 % или 100 % прожиточного минимума ребенка соответственно). В результате индексации прожиточного минимума выплата станет больше на сумму от 500 до 1 тыс. рублей в месяц (+7,5 %) и составит от 7,5 тыс. до 15 тыс. рублей.
Для беременных женщин единое пособие будет повышено чуть больше и в среднем составит от 8,4 тыс. до 16,8 тыс. рублей в месяц.
Выплата из маткапитала до трех лет
Кроме этого пособия, можно оформить выплату из маткапитала на ребенка до трех лет. Для ее получения среднедушевой доход должен быть не больше двух прожиточных минимумов. С нового года размер выплат вырастет более чем на 1 тыс. рублей и составит в среднем по стране 15 тыс. рублей ежемесячно.
Материнский капитал
Индексация материнского капитала на уровень фактической инфляции предусмотрена с 1 февраля 2024 года. Сейчас семьям за рождение первого ребенка выплачивают 587 тыс. рублей, а за второго — 775 тыс. рублей. С 2024 года размер выплат маткапитала увеличится: за первого ребенка — до 631 тыс. рублей, за второго — до 834 тыс. рублей.
А в целой Незалежной:
В 2024 году выплаты при рождении ребенка не повысились, ведь эта сумма установлена законом и не зависит от размера прожиточного минимума. Сумма пособия составляет 41280,00 гривен. Первый платеж составляет 10320,00 гривен, ежемесячная выплата в течение 36 месяцев составит 860 гривен. Также украинские семьи на каждого новорожденного ребенка получают пакет малыша или денежную компенсацию его стоимости. Размер денежной компенсации на одного ребенка с 1 января 2024 составляет 7689 грн.
pepsikot, что по єтому вопросу в методичках ОП пишут?
Востаннє редагувалось dimo_0n в Вів 21 тра, 2024 09:53, всього редагувалось 1 раз.
Mimohod написав:Слюхайте! А де усі феміністки поділися? Чому не має гучних акцій з сіськами на весь екран? Я вже за цим скучив...
Мабуть роблять кар'єру))
Випадково наштовхнувся: *У 1950 р. вона познайомилася з власником хімічної фабрики Денісом Тетчером, а наступного року вийшла за нього заміж. ... На все життя Деніс став, можна сказати, «надійним тилом» Маргарет. Він усіляко підтримував її політичні амбіції. Маргарет уже ніколи не доводилося працювати тільки для того, щоб заробити собі на шматок хліба.* https://zn.ua/ukr/SOCIUM/margaret_tetch ... y_izm.html