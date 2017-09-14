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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8272827382748275>
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 10:03

  dimo_0n написав:pepsikot, что по єтому вопросу в методичках ОП пишут?

Это же ты по методичкам пишешь, тебе виднее
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 10:07

  Banderlog написав:Но це призвело до втрати боєздатності решти армії. І фронт посипався.
штампы советской пропаганды, фронт посыпался по другим причинам, прежде всего экономическим, страна с полуфеодальной экономикой не тянула войну.
2я причина - кризис вертикали власти. Николая2 за власть не признавал никто, но процедуры кому и в каком объеме переходят полномочия после отречения последнего монарха не было.
3я причина - пропаганда среди низов, что вот-вот будут давать землю, многие боялись что им не достанется и бросали фронт.
Ну и общая деградация системы управления, как 4я причина. Никто ни за что не отвечал.


http://loveread.ec/read_book.php?id=67742&p=1
https://readli.net/chitat-online/?b=80905&pg=1

если найдёте другие дайте цитаты или ссылки.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 21 тра, 2024 10:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 10:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Шансів на прийняття нема". Нардеп запропонував Раді податок на бездітність
Депутат, який пропонував посадити в'язнів на велотренажери для генерації електроенергії, відзначився новою популістською ідеєю
...
Депутат Верховної Ради Сергій Гривко (Слуга народу) 16 травня запропонував Верховній Раді ввести податок на бездітність. Жодних шансів на ухвалення цей законопроєкт не має, запевнив голова податкового комітету Данило Гетманцев.
...
За п'ять років Гривко був ініціатором (як автор чи співавтор) 356 законопроєктів. Серед них, наприклад, була пропозиція запровадити правове регулювання езотеричної освіти чи змусити в'язнів генерувати електроенергію за допомогою велотренажерів.

А місцеві корисні ідіоти завжди принесуть лайно на форум ... :)
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 10:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Велика швидкість за неповні 2 доби.
Та ще й зі збоями на початку.
Але навіть якщо всього по 0.5млн за 2доби -- то за 40діб всі 10млн внесуться.


некоректний прогноз, зараз з тих що внеслись 99,99% це діючі всл та ті хто заброньований/має відстрочку чи "спина болить". Через 5-10 днів кількість скачувань/оновлень даних різко впаде
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 10:11

  Bobua написав:
Розгляньте все це в аналогії.

Наприклад “фура на аварійному мосту”.
Ваше все майно і життя в цій фурі. І вона ризикує от-от впасти в провалля. Але приїздять рятувальники і все рятують. Фуру і життя. І тут бац -- кидаєте їм “паспорт на стіл”.
Опишіть можливі варіанти розвитку подій і їхню ймовірність. Напр.:
1) рятувальники пропускають і розчулено махають руками поки котитесь на захід сонця...
2) не пропускають і оформлюють новачком у рятувальну службу, бо там ще і їхні фури десь стоять, і вони вже заколупались за 26міс+
3) ще щось, але воно вам всім може не сподобатись...

А хто довів міст до аварійного стану , яка іх відповідальність, посадити можна пазакону зараз а не після війни? Коли будуть Закони, суди и т.д і т.п., ото тоді ніхто і не буде прямувати "фурою на аварійний міст" але владі таке не потрібно , тому і гречкосіям теж не подобається виконувати такі закони.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 10:20

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:Це питання чи шо? Какаяразніца. Якшо бурят, філіпінець хочуть бути українцями, чому-б ні?

Они, возможно, захотят быть жителями Украины. Но украинцами они не будут. Возможно, их дети.
Какими они будут гражданами Украины тоже большой вопрос. И, думаю, желания защищать Украину в случае необходимости у них будет ещё меньше, чем у сегодняшних "ухилянтов".

Вони будуть як і всі інші люди. Вже зараз наші жінки за кордоном понароджували та продовжують народжувати дітей. Будуть це українці- велике питання.
Знаю одного студента-нігерійця, який здриснув з України як нігерієць і фіктивно одружився на українці. Зараз він щирий українець.

Людьми они все будут, украинцами... сомнительными.
P.s. А знаете, неприятно, когда перед окнами летают трассеры, а по облакам шарят прожекторы.

З 24 лютого обстріляли Калібрами, потім ще пару разів.

Обстреливают разным.
Но то момент - прилетело, взрыв и всё. А тут процесс. :)
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 10:23

  Игорь Алексеевич написав:
  Letusrock написав:тут не погоджусь з Water, 99% цих філіпінців гіпотетично зацікавить тільки укр.паспорт та близькість до ЄС
Недавно разговаривал с молодёжью из Черновцов. Задал вопрос-как вы относитесь, если бы вас присоединила к себе Румыния. Ответ - никто бы против не был..И такие ответы можно услышать от молодёжи Ужгорода, Иван. Франк. и т.д.

до вступления в ЕС можно было такое прогнозировать, сейчас внешняя политика ЕС управляется из Германии и при всём желании забрать "исторические территории" сделать это не дадут. У Шольца чёткая позиция на счёт границ.
  Letusrock написав:99% цих філіпінців гіпотетично зацікавить тільки укр.паспорт та близькість до ЄС (чи навіть перспектива вступу до ЄС). Їм взагалі без різниці чи Україна, чи Молдова, чи Албанія. І останнє про що вони будуть думати це про наші щедрівки, славну історію і т.д.
заинтересует высшее образование за 5 копеек. Даже в войну в вузах учится полно иностранцев как правило из Африки и Сирии. Мигрантами будут те же лица. Со средней азии к нам не едут из-за низких зарплат и безработицы. Рядом с ЕС мы всухую проиграем конкуренцию за мигрантов. Индусы и пакистанцы к нам не едут от слова вообще. Может какие-то афганцы ещё понаедут. Их там выгоняют из Пакистана в количестве 1,4млн чел.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 21 тра, 2024 10:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 10:28

Квадрат президентства. Якою є ціна легітимності Володимира Зеленського
https://zn.ua/ukr/POLITICS/kvadrat-prez ... skoho.html

Адже Україна нині потребує не просто концентрації влади президентом, який в умовах воєнного стану позбавив суб’єктності парламент, уряд, місцеве самоврядування та силовиків. Вона потребує повного використання цієї зброї заради перемоги, якщо вже Зеленський узяв на себе таку відповідальність, часто на противагу Конституції. Однак централізувавши Україну, як Путін Росію, Зеленський абсолютно не розуміє, як правильно поводитися з цією зброєю.

Саме тому влада тільки 2023 року почала серйозно на державному рівні займатися дронами; тільки 2024-го замислилася над переведенням виробництв ВПК під землю; лише у квітні 2024 року провела міжвідомчу нараду, щоб визначити критичні місця в енергетиці та способи їх захисту; тоді ж ухвалила закон про мобілізацію тощо. Тобто зробила все, що мала зробити 2022 року. І дуже багато чого ще не зробила. І не зробить, бо Зеленський інших підходів уже не навчиться. Він не залучить до уряду кваліфікованих людей. Тільки своїх. Він не зрозуміє, як працює державна машина. Він не змінить нормативки уряду на те, що називають нормативкою воєнного часу. Зустрічне запитання, яке кинув журналістам президент: «А от ви самі скажіть, що це означає — перевести країну на воєнні рейки?», так і залишилося для Верховного головнокомандувача без внутрішньої відповіді.

...

Тому уряд Зеленського (не Шмигаля) безініціативний. Депутати у своїй ефективній більшості позбавлені суб’єктності й так само безініціативні. Середня ланка перелякана й ховається від будь-яких завдань. Система державного управління практично не працює. Але найстрашнішим є те, що вона не працює передусім у Міністерстві оборони, яке за Конституцією є президентським. Там рішення ухвалюють по пів року. З новим, старим і будь-яким іншим міністром. Навіть на їхньому рівні й усередині їхніх компетенцій.

Державні завдання загалом ставлять хаотично, їх виконання не контролюють. У підсумку через некомпетентність і пасивність ми втрачаємо більше, ніж вони крадуть.

Так, Зеленський і далі досить успішно веде міжнародну політику. Яка могла б бути ще ефективнішою, якби під правильні слова, які він озвучує назовні, за два роки (!) повномасштабної війни було закладено надійний внутрішній фундамент; якби в нього була інша кадрова політика; якби він реально був зацікавлений у ліквідації корупційних схем, що зростають у геометричній прогресії; якби він інакше працював із послами, не перетворюючи інститут на відстійник «збитих льотчиків»; якби по-справжньому задіяв служби зовнішньої розвідки. Нескінченна кількість «якби…». Адже в гаранта Конституції апріорі є ширший інструментарій, ніж в Андрія Єрмака та піар-компанії Ендрю Мака в США.

У такій ситуації вихід тільки в круговій відповідальності політичних еліт, у лавах яких є люди, здатні компетентно управляти міністерствами. Зеленський, якщо хочете, має пов’язати всіх кров’ю, створити уряд, відлучити його від грудей Єрмака, включити парламент і повести Україну до перемоги. Як це зробив Черчилль під час Другої світової, коли в Британії виборів теж не проводили, а до уряду включили представників різних партій. Інакше ми так і ходитимемо по колу, змінюючи Камишина на Верещук, Верещук — на Чернишова й назад, по ходу викидаючи в непотріб можливих майбутніх політичних конкурентів. Як це вже сталося із Залужним, Кубраковим і може статися з Федоровим і Будановим.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 10:29

  Kate0000 написав:d44
Людина має право післати всіх їх на юух, піти другим шляхом зі своєю родиною ( рятівники можуть забрати собі шість соток та хрущовку :) ) відмовитися від рятування.

І повернулись на свої 6 соток і в хрущовку коли хтось для них то все врятує.
Або ще краще: причаїтись в хаті за 500 дол під Тернополем до завершення війни , а потім здати захиснику без ноги кавалірку , по повній програмі (і ціні). Зі словами «я тебе туди не посилав і захищати себе не просив».
В подальшому уважно відслідковуючи: якщо інвалідні виплати підняли, то своєчасно піднімати оренду. Додаючи: бюджетну сіську цмудиш? Давай сюди!»

хотаб ти вже Катя по ніку, чи по паспорту, чи по яким ознакам?
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 10:38

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:.................
Це питання чи шо? Какаяразніца. Якшо бурят, філіпінець хочуть бути українцями, чому-б ні?

Они, возможно, захотят быть жителями Украины. Но украинцами они не будут. Возможно, их дети.
Какими они будут гражданами Украины тоже большой вопрос. И, думаю, желания защищать Украину в случае необходимости у них будет ещё меньше, чем у сегодняшних "ухилянтов".
Согласен с барабашовым фраза категорически не вдохновляет.


Погоджусь з вами. Потрібно визначитись що є Україна, що приорітетніше:
а) певна територія в загальновизнаних кордонах 91-го, але населена будь-ким, якоюсь солянкою з залишків українців та мільйонів емігрантів з різних країн та континентів
б) територія проживання нації українців, без привязки до розміру та кордонів цієї території

Якшо бурят, філіпінець хочуть бути українцями, чому-б ні?

тут не погоджусь з Water, 99% цих філіпінців гіпотетично зацікавить тільки укр.паспорт та близькість до ЄС (чи навіть перспектива вступу до ЄС). Їм взагалі без різниці чи Україна, чи Молдова, чи Албанія. І останнє про що вони будуть думати це про наші щедрівки, славну історію і т.д.
частина так званих експертів та чиновників грають на руку планам росіян - спочатку повбивати активну частину суспільства на війні, потім втратити в еміграції молодь та жінок і під кінець завезти мільйони азійців та африканців

В світі Марвела, "Азагрд там де азгардці", територію Тор не рятував до останнього азгардця.

Інакше, ціль влади і оркостану однкаова
Востаннє редагувалось flyman в Вів 21 тра, 2024 10:39, всього редагувалось 1 раз.
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