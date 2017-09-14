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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 тра, 2024 10:38
vitaliiangel написав:
Рядом с ЕС мы всухую проиграем конкуренцию за мигрантов.
є теорія змови що Україна буде для ЄС ще й табором для біженців з бідних країн.
тобто ми не будемо конкурувати з ЄС за мігрантів а навпаки - нам будуть скидати "зайвих" чи "неякісних" мігрантів
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Letusrock
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Додано: Вів 21 тра, 2024 10:41
З іншого боку, як показує практика, найкращі захісні споруди це міська забудова. І підвал є і висотка для спостереження є. А потім розвалене місто можна віддати ворогу, хай відбудовує. Десь так.
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Mimohod
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Додано: Вів 21 тра, 2024 10:42
Mimohod написав: Игорь Алексеевич написав: Letusrock написав:
тут не погоджусь з Water, 99% цих філіпінців гіпотетично зацікавить тільки укр.паспорт та близькість до ЄС
Недавно разговаривал с молодёжью из Черновцов. Задал вопрос-как вы относитесь, если бы вас присоединила к себе Румыния. Ответ - никто бы против не был..И такие ответы можно услышать от молодёжи Ужгорода, Иван. Франк. и т.д.
В тому і проблема. Якщо сильно закрутити гайки почнеться парад суверенітетів.
спочатку #NotckspLand
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3
Додано: Вів 21 тра, 2024 10:47
Letusrock написав: vitaliiangel написав:
Рядом с ЕС мы всухую проиграем конкуренцию за мигрантов.
є теорія змови що Україна буде для ЄС ще й табором для біженців з бідних країн.
тобто ми не будемо конкурувати з ЄС за мігрантів а навпаки - нам будуть скидати "зайвих" чи "неякісних" мігрантів
почему это до сих пор не происходит? например, чтобы получить гражданство ЕС мигранты должны годик повоевать в Украине. win-win. С мигрантами не так просто, они хотят сидеть на пособиях, а работать или язык учить не хотят. Так что Украинцами они 100% никогда не станут.
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vitaliiangel
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2
Додано: Вів 21 тра, 2024 10:50
Letusrock написав:
Погоджусь з вами. Потрібно визначитись що є Україна, що приорітетніше:
а) певна територія в загальновизнаних кордонах 91-го, але населена будь-ким, якоюсь солянкою з залишків українців та мільйонів емігрантів з різних країн та континентів
Это произойдёт в любом случае. Вопрос только в темпах и соотношении коренного населения и "понаехавших". В каких кордонах это вопрос.
99% цих філіпінців гіпотетично зацікавить тільки укр.паспорт та близькість до ЄС (чи навіть перспектива вступу до ЄС). Їм взагалі без різниці чи Україна, чи Молдова, чи Албанія. І останнє про що вони будуть думати це про наші щедрівки, славну історію і т.д.
частина так званих експертів та чиновників грають на руку планам росіян - спочатку повбивати активну частину суспільства на війні, потім втратити в еміграції молодь та жінок і під кінець завезти мільйони азійців та африканців
Верно, но всё это происходит независимо от желаний и действий "так званих експертів та чиновників".
С мигрантами не так просто, они хотят сидеть на пособиях, а работать или язык учить не хотят. Так что Украинцами они 100% никогда не станут.
Слишком...
Мигранты есть разные. Турки в Германии сильно помогли.
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ЛАД
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Додано: Вів 21 тра, 2024 10:55
Обсяги продажів у квітні тютюнових виробів у Закарпатській області склали 56%, Львівській 61%, Рівненській 68%, Хмельницькій 56% та Черкаській - 45% - до рівня продажів серпня минулого року, що свідчить про відсутність будь-яких ефективних дій з боку правоохоронних та контролюючих органів у протидії контрафактному ринку цигарок у цих областях 🚫. За підсумками травня саме цим регіонам буде приділена особлива увага ТЦК 🔍.
вывод какой?
1. перестали курить (ха-ха)
2. кудато эти курцы делись (ЗСУ/ЕС/умерли)
Дюрі-бачі написав:kyk
я вже бачу що роблять: подають на громадянство чи ВНЖ іншоїкраїни, продають майно в Україні, закривають рахунки, вивозять батьків.
кто знаком с темой, реализовать какие то значительные объемы контрафакта подакцизных товаром невозможно. Только бабушкам на рынке такое под силу. Увидели проверяющих попрятали товар или сказали что нашли на мусорке. Остальным себе дороже конские штрафы и отзыв лицензии. Кстати бабушек продающих семечки/сигареты поштучно уже 100 лет не видно. в 2000х на каждом шагу такая сидела.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 21 тра, 2024 11:14, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 10:58
ЛАД написав:
Турки в Германии сильно помогли.
мир изменился. в производстве не нужно столько рук, как в 19-20 веке. вследствии чего у стран которые стремятся к соц.справедливости появилась халява для нуждающихся. Раньше на тарелку супа не каждый мог рассчитывать. Поскольку роботизированных производств в Украине нет, лишних денег тоже. По сравнению с ЕС мигрантам здесь придётся работать "за троих". Учитывая европейские цены на продукты.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 21 тра, 2024 11:01, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 11:00
pesikot написав:
Это же ты по методичкам пишешь, тебе виднее
Понятно, такой информации куратор из ОП тебе не далл, так и запишем.
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