V2 написав:

Квадрат президентства. Якою є ціна легітимності Володимира ЗеленськогоАдже Україна нині потребує не просто концентрації влади президентом, який в умовах воєнного стану позбавив суб’єктності парламент, уряд, місцеве самоврядування та силовиків. Вона потребує повного використання цієї зброї заради перемоги, якщо вже Зеленський узяв на себе таку відповідальність, часто на противагу Конституції. Однак централізувавши Україну, як Путін Росію, Зеленський абсолютно не розуміє, як правильно поводитися з цією зброєю.Саме тому влада тільки 2023 року почала серйозно на державному рівні займатися дронами; тільки 2024-го замислилася над переведенням виробництв ВПК під землю; лише у квітні 2024 року провела міжвідомчу нараду, щоб визначити критичні місця в енергетиці та способи їх захисту; тоді ж ухвалила закон про мобілізацію тощо. Тобто зробила все, що мала зробити 2022 року. І дуже багато чого ще не зробила. І не зробить, бо Зеленський інших підходів уже не навчиться. Він не залучить до уряду кваліфікованих людей. Тільки своїх. Він не зрозуміє, як працює державна машина. Він не змінить нормативки уряду на те, що називають нормативкою воєнного часу. Зустрічне запитання, яке кинув журналістам президент: «А от ви самі скажіть, що це означає — перевести країну на воєнні рейки?», так і залишилося для Верховного головнокомандувача без внутрішньої відповіді....Тому уряд Зеленського (не Шмигаля) безініціативний. Депутати у своїй ефективній більшості позбавлені суб’єктності й так само безініціативні. Середня ланка перелякана й ховається від будь-яких завдань. Система державного управління практично не працює. Але найстрашнішим є те, що вона не працює передусім у Міністерстві оборони, яке за Конституцією є президентським. Там рішення ухвалюють по пів року. З новим, старим і будь-яким іншим міністром. Навіть на їхньому рівні й усередині їхніх компетенцій.Державні завдання загалом ставлять хаотично, їх виконання не контролюють. У підсумку через некомпетентність і пасивність ми втрачаємо більше, ніж вони крадуть.Так, Зеленський і далі досить успішно веде міжнародну політику. Яка могла б бути ще ефективнішою, якби під правильні слова, які він озвучує назовні, за два роки (!) повномасштабної війни було закладено надійний внутрішній фундамент; якби в нього була інша кадрова політика; якби він реально був зацікавлений у ліквідації корупційних схем, що зростають у геометричній прогресії; якби він інакше працював із послами, не перетворюючи інститут на відстійник «збитих льотчиків»; якби по-справжньому задіяв служби зовнішньої розвідки. Нескінченна кількість «якби…». Адже в гаранта Конституції апріорі є ширший інструментарій, ніж в Андрія Єрмака та піар-компанії Ендрю Мака в США.У такій ситуації вихід тільки в круговій відповідальності політичних еліт, у лавах яких є люди, здатні компетентно управляти міністерствами. Зеленський, якщо хочете, має пов’язати всіх кров’ю, створити уряд, відлучити його від грудей Єрмака, включити парламент і повести Україну до перемоги. Як це зробив Черчилль під час Другої світової, коли в Британії виборів теж не проводили, а до уряду включили представників різних партій. Інакше ми так і ходитимемо по колу, змінюючи Камишина на Верещук, Верещук — на Чернишова й назад, по ходу викидаючи в непотріб можливих майбутніх політичних конкурентів. Як це вже сталося із Залужним, Кубраковим і може статися з Федоровим і Будановим.