Адже Україна нині потребує не просто концентрації влади президентом, який в умовах воєнного стану позбавив суб’єктності парламент, уряд, місцеве самоврядування та силовиків. Вона потребує повного використання цієї зброї заради перемоги, якщо вже Зеленський узяв на себе таку відповідальність, часто на противагу Конституції. Однак централізувавши Україну, як Путін Росію, Зеленський абсолютно не розуміє, як правильно поводитися з цією зброєю.
Саме тому влада тільки 2023 року почала серйозно на державному рівні займатися дронами; тільки 2024-го замислилася над переведенням виробництв ВПК під землю; лише у квітні 2024 року провела міжвідомчу нараду, щоб визначити критичні місця в енергетиці та способи їх захисту; тоді ж ухвалила закон про мобілізацію тощо. Тобто зробила все, що мала зробити 2022 року. І дуже багато чого ще не зробила. І не зробить, бо Зеленський інших підходів уже не навчиться. Він не залучить до уряду кваліфікованих людей. Тільки своїх. Він не зрозуміє, як працює державна машина. Він не змінить нормативки уряду на те, що називають нормативкою воєнного часу. Зустрічне запитання, яке кинув журналістам президент: «А от ви самі скажіть, що це означає — перевести країну на воєнні рейки?», так і залишилося для Верховного головнокомандувача без внутрішньої відповіді.
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Тому уряд Зеленського (не Шмигаля) безініціативний. Депутати у своїй ефективній більшості позбавлені суб’єктності й так само безініціативні. Середня ланка перелякана й ховається від будь-яких завдань. Система державного управління практично не працює. Але найстрашнішим є те, що вона не працює передусім у Міністерстві оборони, яке за Конституцією є президентським. Там рішення ухвалюють по пів року. З новим, старим і будь-яким іншим міністром. Навіть на їхньому рівні й усередині їхніх компетенцій.
Державні завдання загалом ставлять хаотично, їх виконання не контролюють. У підсумку через некомпетентність і пасивність ми втрачаємо більше, ніж вони крадуть.
Так, Зеленський і далі досить успішно веде міжнародну політику. Яка могла б бути ще ефективнішою, якби під правильні слова, які він озвучує назовні, за два роки (!) повномасштабної війни було закладено надійний внутрішній фундамент; якби в нього була інша кадрова політика; якби він реально був зацікавлений у ліквідації корупційних схем, що зростають у геометричній прогресії; якби він інакше працював із послами, не перетворюючи інститут на відстійник «збитих льотчиків»; якби по-справжньому задіяв служби зовнішньої розвідки. Нескінченна кількість «якби…». Адже в гаранта Конституції апріорі є ширший інструментарій, ніж в Андрія Єрмака та піар-компанії Ендрю Мака в США.
У такій ситуації вихід тільки в круговій відповідальності політичних еліт, у лавах яких є люди, здатні компетентно управляти міністерствами. Зеленський, якщо хочете, має пов’язати всіх кров’ю, створити уряд, відлучити його від грудей Єрмака, включити парламент і повести Україну до перемоги. Як це зробив Черчилль під час Другої світової, коли в Британії виборів теж не проводили, а до уряду включили представників різних партій. Інакше ми так і ходитимемо по колу, змінюючи Камишина на Верещук, Верещук — на Чернишова й назад, по ходу викидаючи в непотріб можливих майбутніх політичних конкурентів. Як це вже сталося із Залужним, Кубраковим і може статися з Федоровим і Будановим.
🇩🇪 До Києва з візитом прибула міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона наголосила, що на німецьку глобальну ініціативу з посилення української ППО зібрали майже мільярд євро. Бербок приїхала в Україну також для того, щоб продемонструвати підтримку з боку її країни, і для підготовки до Берлінської конференції з реконструкції як інвестиції в майбутнє України.
По ссылке видео. Сравните с нашими чиновниками за которыми ходит по 30 человек челяди и охраны. А периметр вркруг оцеплен полицией. По отношению государство - человек мы гораздо ближе к рф, чем к Германии. Не смотря на то что Германия в сотни раз богаче нас, её чиновники выглядят как обычные пэрэсичные. Мы живём на кредиты запада, а щёки надуваем как арабские шейхи. Менталитет. Кто то должен сбить чиновникам корону.
detroytred написав:В 47-й опупенне оснащення технікою-зброєю + набір з бажаючих був; 3-я -- фактично бригада спецназу (з опупенною підтримкою волонтерів по всім напрямкам). Натягнути на всі бригади ЗСУ отаке вийде? Дайте звичайній бригаді отаке і вона теж дасть нехилий результат.
Все і так по суті: оті чотири забирають кращих з кращих та забезпечення; і по драбинці вниз... Піраміда.
3тя ОШБ та Азов -як "нацисти" мають обмежений доступ до західною зброї(якщо не помиляються, то тільки чехи дозволяють давати їм свою зброю). Стосовно волонтерки - погоджуюсь. Але це не ключове. Ключове - це система відбору кадрів, просування по службі найбільш якісних, а не "кому треба". Всю армію швидко не реформувати, але сформувати на основі них дві дивізії-лялечки - цілком реально. І це б сильно посилило ЗСУ. Стосовно 47 - вона формувалась, як резерв Головнокомандувача, тому й трохи краще забезпечення. З офіцерськими кардрами трохи гірше, але в загальному ця бригада теж достойно себе проявила, з того що я чув.
🇩🇪 До Києва з візитом прибула міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона наголосила, що на німецьку глобальну ініціативу з посилення української ППО зібрали майже мільярд євро. Бербок приїхала в Україну також для того, щоб продемонструвати підтримку з боку її країни, і для підготовки до Берлінської конференції з реконструкції як інвестиції в майбутнє України.
По ссылке видео. Сравните с нашими чиновниками за которыми ходит по 30 человек челяди и охраны. А периметр вркруг оцеплен полицией. По отношению государство - человек мы гораздо ближе к рф, чем к Германии. Не смотря на то что Германия в сотни раз богаче нас, её чиновники выглядят как обычные пэрэсичные. Мы живём на кредиты запада, а щёки надуваем как арабские шейхи. Менталитет. Кто то должен сбить чиновникам корону.
Бурятомокшанский снайпер, который увидит условного Юзика и Гетьманцева в тепловизор???
budivelnik написав:3 На мій погляд , вся ця вакханалія з оновити данні-це спроба вивчити НАСТРОЇ населення і визначити тих хто ЗГОДЕН себе засвітити під страхом штрафу. Все.
чому вакханалія? Це спроба провести перепис військовозобовязаних. В нас перепису не було вже скільки років? По друге совєцький інститут прописки похєрян. Чоловіки живуть хто де хоче. Працюють теж більшість неофіційно, мобільні номери не привязані до паспортів як в москалів. Як по другому зробити базу військовозобовязаних?
Припускаю, правда десь посередині. ЦЕ спроба оцінити і облікувати реальний мобілізаційний резерв - тобто людей, які найближчий рік-два реально залучити до лав ЗСУ
🇩🇪 До Києва з візитом прибула міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона наголосила, що на німецьку глобальну ініціативу з посилення української ППО зібрали майже мільярд євро. Бербок приїхала в Україну також для того, щоб продемонструвати підтримку з боку її країни, і для підготовки до Берлінської конференції з реконструкції як інвестиції в майбутнє України.
По ссылке видео. Сравните с нашими чиновниками за которыми ходит по 30 человек челяди и охраны. А периметр вркруг оцеплен полицией. По отношению государство - человек мы гораздо ближе к рф, чем к Германии. Не смотря на то что Германия в сотни раз богаче нас, её чиновники выглядят как обычные пэрэсичные. Мы живём на кредиты запада, а щёки надуваем как арабские шейхи. Менталитет. Кто то должен сбить чиновникам корону.
ЛАД написав:47-ю Маркус отбирал людей по морально-политическим/психологическим и физическим качествам. И отбор был достаточно строгим, с приличным отсевом. У него не было "бусифицированных" и насильно призванных. Точно так же можно обеспечить несколько бригад самыми лучшими вооружениями, но невозможно так же вооружить массовую армию. Во всяком случае, в нашей ситуации.
47 сформована з мобіків. Офіцерів на початку з 30ки злили переважно тих кого хотіли здихатися. І тим не менше, вдалося сформувати доволі непогану бригаду. Ви справді вважаєте, що можливість понижувати в посаді некваліфікованого офіцера підвищить кадровий голод?
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 21 тра, 2024 11:38, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:до вступления в ЕС можно было такое прогнозировать, сейчас внешняя политика ЕС управляется из Германии и при всём желании забрать "исторические территории" сделать это не дадут. У Шольца чёткая позиция на счёт границ.
Главное что я подчеркнул из разговоров молодёжи?. Молодёжь не против жить дома под флагом др. европейского гос-ва и им по барабану про внутр. и внешн. политику страны.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 21 тра, 2024 11:41, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel написав:до вступления в ЕС можно было такое прогнозировать, сейчас внешняя политика ЕС управляется из Германии и при всём желании забрать "исторические территории" сделать это не дадут. У Шольца чёткая позиция на счёт границ.
Главное что я подчеркнул из разговоров молодёжи?. Молодёжь не против жить дома под флагом др. европейского гос-ва и им по барабану про внутр. и внешн. политику страны.
а что вы хотите в эпоху интернета? виртуально админ. границ уже нет. вы можете купить носки в любой стране мира и пообщаться в чате спредставителем любой нации.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 21 тра, 2024 11:44, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Ота особлива увага згори до отих бригад (увага та підхід у всіх сенсах) повинен бути не тільки для цих трьох, а для всіх. Уваги вистачило лише до декількох...
Так можна почати з спрощенням переведення між бригадами, що б командир поточної бригади не був феодалом, а його підлеглі кріпаками без паспортів. Що відразу дасть ефект, з поганих бригад люди підуть до кращих. І це буде KPI командування.
це буде початком кінця. Такий експеримент проводили в 1й світовій коли фронт забуксував німці зробили штурмові загони з мотивованих кращих бійців і пару раз тактично прорвали фронт. По такому ж шляху пішла російська армія сформувала батальйони смерті. Но це призвело до втрати боєздатності решти армії. І фронт посипався.
Як на мене, спростити перевід треба. А якщо люди тікають з бригади - то варто поцікавитись, що не так з керівництвом бригади..