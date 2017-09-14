ЛАД написав:47-ю Маркус отбирал людей по морально-политическим/психологическим и физическим качествам. И отбор был достаточно строгим, с приличным отсевом. У него не было "бусифицированных" и насильно призванных. Точно так же можно обеспечить несколько бригад самыми лучшими вооружениями, но невозможно так же вооружить массовую армию. Во всяком случае, в нашей ситуации.
47 сформована з мобіків. Офіцерів на початку з 30ки злили переважно тих кого хотіли здихатися. І тим не менше, вдалося сформувати доволі непогану бригаду. Ви справді вважаєте, що можливість понижувати в посаді некваліфікованого офіцера підвищить кадровий голод?
У 47-й окремий штурмовий батальйон набирали людей не по мобілізації, а добровольців за оголошенням, які мали пройти суворий відбір.
У батальйон хлинув великий потік охочих, що дозволило офіцерам відбирати найдостойніших. Перша комплектація завершилась 8 травня.
Перехід від батальйону до полку забрав усього три місяці з проведенням набору нових добровольців.
Участь у першому етапі відбору (онлайн-анкетуванні) взяло більш як 4 тисячі осіб.
Наприкінці червня Генштаб затвердив усе озброєння і посади, що просили у новому 47-му окремому штурмовому полку.
Основними пріоритетами відбору людей залишилися принципи безперервного самонавчання, якісна внутрішня культура і взаємоповага між усіма ланками у середині військової частини.
Ухилянтів, яких зловили на кордоні будуть одразу відправляти до ТЦК, — постанова уряду
За умови, якщо у Єдиному державному реєстрі призовників він вважається у розшуку в Нацполіції. Також обов’язковим буде штраф від 3400 до 8500 грн, або адміністративний арешт на строк до 15 діб, із конфіскацією знарядь та засобів скоєння правопорушення.
vitaliiangel написав:до вступления в ЕС можно было такое прогнозировать, сейчас внешняя политика ЕС управляется из Германии и при всём желании забрать "исторические территории" сделать это не дадут. У Шольца чёткая позиция на счёт границ.
Главное что я подчеркнул из разговоров молодёжи?. Молодёжь не против жить дома под флагом в др. гос-ва и им по барабану про внутр. и внешн. политику страны.
Ви кажіть за себе .От так і напишить , що я з радістью поїду з України . Не дивлячись на вік , рідних , навіть на житло .
За інших не треба казати .
Залишилось тільки знайти державу , яка просто прийме на себе обов,язки вас годувати і нагороджувати грошима .
budivelnik написав:3 На мій погляд , вся ця вакханалія з оновити данні-це спроба вивчити НАСТРОЇ населення і визначити тих хто ЗГОДЕН себе засвітити під страхом штрафу. Все.
чому вакханалія? Це спроба провести перепис військовозобовязаних. В нас перепису не було вже скільки років? По друге совєцький інститут прописки похєрян. Чоловіки живуть хто де хоче. Працюють теж більшість неофіційно, мобільні номери не привязані до паспортів як в москалів. Як по другому зробити базу військовозобовязаних?
Припускаю, правда десь посередині. ЦЕ спроба оцінити і облікувати реальний мобілізаційний резерв - тобто людей, які найближчий рік-два реально залучити до лав ЗСУ
весь резерв заброньований в силових структурах, плюс держслужбовці вищого сорту, залучити на існуючих засадах немахто
ЛАД написав:В любой стране есть какое-то количество людей готовых пойти добровольцами защищать родину. Это количество может быть большим или меньшим, но в любом случае это количество ограниченно. На массовую армию его ни в одной стране не хватало. Можно создать несколько элитных бригад, но невозможно сделать элитной всю армию. В 47-ю Маркус отбирал людей по морально-политическим/психологическим и физическим качествам. И отбор был достаточно строгим, с приличным отсевом. У него не было "бусифицированных" и насильно призванных. Точно так же можно обеспечить несколько бригад самыми лучшими вооружениями, но невозможно так же вооружить массовую армию. Во всяком случае, в нашей ситуации.
"позитивний відбір кадрів" был бы идеальным. Но, к сожалению, он не реален. Как показывает практика, для такого отбора у нас просто не хватает кадров. "спрощенне переведення між бригадами" позволит создать несколько хороших элитных бригад, но остальные части после этого превратятся просто в стадо, которое лучше будет просто распустить по домам, т.к. обеспечить боеспособность таких частей не сумеет самый идеальный командир.
Ви пропонуєте залишити все як є, і неефективних і відверто поганих командирів зацементувати і відливати в бронзі. Тоді м'ясні штурми, безглузді втрати та залишені позиції, будуть продовжуватися. Наразі перевестися в іншу бригаду, майже неможливо в принципі. Це не про ефективність і мотивацію, це про кріпацтво і феодалізм, і не бажання ставати кращими.
vitaliiangel написав:а что вы хотите в эпоху интернета? виртуально админ. границ уже нет. вы можете купить носки в любой стране мира и пообщаться в чате спредставителем любой нации.
одно дело общения в интернете и покупка носков. Др.дело жить по законам и под знамёнами др.страны. Молодёжь западных регионов готова жить и вести бизнес по законам той же Румынии, Венгрии, Словакии, Польши. Они уже имеют паспорта этих государств и полностью готовы вести бизнес по их законам с отчислением налогов в их казну.
Ухилянтів, яких зловили на кордоні будуть одразу відправляти до ТЦК, — постанова уряду
За умови, якщо у Єдиному державному реєстрі призовників він вважається у розшуку в Нацполіції. Також обов’язковим буде штраф від 3400 до 8500 грн, або адміністративний арешт на строк до 15 діб, із конфіскацією знарядь та засобів скоєння правопорушення.
Ухилянтів, яких зловили на кордоні будуть одразу відправляти до ТЦК, — постанова уряду
За умови, якщо у Єдиному державному реєстрі призовників він вважається у розшуку в Нацполіції. Також обов’язковим буде штраф від 3400 до 8500 грн, або адміністративний арешт на строк до 15 діб, із конфіскацією знарядь та засобів скоєння правопорушення.
а могли зразу в штрафбат
почему не в заградотряды? там бы от них было больше пользы
vitaliiangel написав:а что вы хотите в эпоху интернета? виртуально админ. границ уже нет. вы можете купить носки в любой стране мира и пообщаться в чате спредставителем любой нации.
одно дело общения в интернете и покупка носков. Др.дело жить по законам и под знамёнами др.страны. Молодёжь западных регионов готова жить и вести бизнес по законам той же Румынии, Венгрии, Словакии, Польши. Они уже имеют паспорта этих государств и полностью готовы вести бизнес по их законам с отчислением налогов в их казну.
Соскін каже, що Молдавія, Придінстров"я, Вінницька, Одеська та Чернігівська обл. можуть об"єднаютися в Дністровську федерацію, чи як там її назвуть
Востаннє редагувалось flyman в Вів 21 тра, 2024 11:52, всього редагувалось 1 раз.