ЛАД написав:47-ю Маркус отбирал людей по морально-политическим/психологическим и физическим качествам. И отбор был достаточно строгим, с приличным отсевом. У него не было "бусифицированных" и насильно призванных. Точно так же можно обеспечить несколько бригад самыми лучшими вооружениями, но невозможно так же вооружить массовую армию. Во всяком случае, в нашей ситуации.
47 сформована з мобіків. Офіцерів на початку з 30ки злили переважно тих кого хотіли здихатися. І тим не менше, вдалося сформувати доволі непогану бригаду.
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний побачив набір добровольців у новий батальйон і не лише підтримав ідею, а й пообіцяв вивести батальйон на новий рівень.[5]
Валерій Маркус оголосив відбір цивільних людей та військових, які вже проходили службу в інших бригадах, для вступу в 47-й окремий батальйон.[4] Впродовж трьох днів у Києві Маркус особисто проводив співбесіди для декількох сотень кандидатів. Були потрібні вмотивовані, креативні, відповідальні та здатні до самоосвіти люди.[6] На співбесіду приїжджали усі, хто забажав, і лиш половина з них проходила далі. Батальйон сформували за місяць[7] і розпочався етап злагодження — навчання особового складу. .......... 28 червня, за консультації з Генштабом, ухвалено розширювати батальйон до окремого штурмового полку. ........ Відбір цивільних осіб проходив у Києві та Львові й тривав два тижні. За цей час відібрали близько 700 осіб з 2000 охочих. Кінцеві співбесіди й безпосередні рішення із зарахування цивільних осіб у склад полку ухвалювали сержанти Валерій Маркус, Ігор Хмілевський та Андрій Ходєєв. Пізніше були проведені додаткові співбесіди з діючими військовослужбовцями інших військових частин, які бажали перейти до 47 ОШП. Співбесіди проходили в передмісті Києва. Відібрали близько 600 людей, з яких лише 450 осіб зрештою опинилися в полку в процесі переводу.
Цитата из Вики. Это, по-вашему, "з мобіків"?
Ви справді вважаєте, що можливість понижувати в посаді некваліфікованого офіцера підвищить кадровий голод?
Откуда Вы это взяли? Такого я не говорил. Не знаю, как сейчас, но раньше такое было вполне возможно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 21 тра, 2024 11:57, всього редагувалось 1 раз.
холява написав:Залишилось тільки знайти державу , яка просто прийме на себе обов,язки вас годувати і нагороджувати грошима .
Сейчас нет проблем стать гражд. др. страны. Та же Турция покупаем от 400тыс у.е недвигу и получаем гражданство. Три года её сдаём в аренду и продаём, но остаёмся её гражд. У кого есть деньги имеют гражд. не только Турции, но и др. Двойное, тройное никто во многих странах не отменял. И люди с мозгами, которые умеют зарабатывать живут не одним днём пивусика, а смотрят на 2-10 шагов вперёд. И что из этого плохого?. У нас почему то считается двойное - идиотизмом.
Погоджусь з вами. Потрібно визначитись що є Україна, що приорітетніше: а) певна територія в загальновизнаних кордонах 91-го, але населена будь-ким, якоюсь солянкою з залишків українців та мільйонів емігрантів з різних країн та континентів
частина так званих експертів та чиновників грають на руку планам росіян - 1)спочатку повбивати активну частину суспільства на війні, 2) потім втратити в еміграції молодь та жінок і під кінець 3) завезти мільйони азійців та африканців
Верно, но всё это происходит независимо от желаний и действий "так званих експертів та чиновників".
на еміграцію вони прямо впливають недолугими ідеями та меседжами (в стилі "заборонити та покарати"), а стосовно завезти емігрантів вже прямо закликають (правда поки що тільки окремі голоси дивних персонажів)
Это произойдёт в любом случае. Вопрос только в темпах и соотношении коренного населения и "понаехавших"
досвід країн східної Європи показує що можна успішно обходитись без мільйонів азіатів та африканців
detroytred написав:У 47-й окремий штурмовий батальйон набирали людей не по мобілізації, а добровольців за оголошенням, які мали пройти суворий відбір. У батальйон хлинув великий потік охочих, що дозволило офіцерам відбирати найдостойніших. Перша комплектація завершилась 8 травня.
Так, 47 батальйон був сформований з добровольців. Але розгортання в полк і бригаду було за рахунок мобіків. Спроби співбесід швидко згорнули і накидали мобіків. Згадайте відео з Маркусом і сержантами гуляло... З офіцерами там теж специфічна ситуація була. Частина відібрані мотивовані, частину - скинули неліквід. В загальному якщо підсумувати, то середньостатистична бригада. Те, ще керівництво зробило з них ляльку - їх в плюс. Я б на місті командування розгортав у дивізію.
detroytred написав:У 47-й окремий штурмовий батальйон набирали людей не по мобілізації, а добровольців за оголошенням, які мали пройти суворий відбір. У батальйон хлинув великий потік охочих, що дозволило офіцерам відбирати найдостойніших. Перша комплектація завершилась 8 травня.
Так, 47 батальйон був сформований з добровольців. Але розгортання в полк і бригаду було за рахунок мобіків. Згадайте відео з Маркусом і сержантами...
Там вказано: *Перехід від батальйону до полку забрав усього три місяці з проведенням набору нових добровольців. Участь у першому етапі відбору (онлайн-анкетуванні) взяло більш як 4 тисячі осіб.*. Потім полк офіційно назвали бригадою.
З тим, що саме керівництво бригад повинно бути фаховим вмотивованим зацікавленим (як у 3, 47 і т.д.), я згоден.
Стосовно озброєння 3-ї. Важливий результат)), а не наявність заборон. В них є краще озброєння. Наприклад: *На озброєння української штурмової бригади надійшли сучасні автоматичні гранатомети RDS40-AGL. Ці гранатомети компанії Repkon Defence показали на навчаннях 3-ї окремої штурмової бригади. Оборонний підрозділ Repkon Defence турецької компанії Repkon представив цю зброю лише у 2022 році. https://mil.in.ua/uk/news/3-yu-shturmov ... rds40-agl/
ЛАД написав:В любой стране есть какое-то количество людей готовых пойти добровольцами защищать родину. Это количество может быть большим или меньшим, но в любом случае это количество ограниченно. На массовую армию его ни в одной стране не хватало. Можно создать несколько элитных бригад, но невозможно сделать элитной всю армию. В 47-ю Маркус отбирал людей по морально-политическим/психологическим и физическим качествам. И отбор был достаточно строгим, с приличным отсевом. У него не было "бусифицированных" и насильно призванных. Точно так же можно обеспечить несколько бригад самыми лучшими вооружениями, но невозможно так же вооружить массовую армию. Во всяком случае, в нашей ситуации.
"позитивний відбір кадрів" был бы идеальным. Но, к сожалению, он не реален. Как показывает практика, для такого отбора у нас просто не хватает кадров. "спрощенне переведення між бригадами" позволит создать несколько хороших элитных бригад, но остальные части после этого превратятся просто в стадо, которое лучше будет просто распустить по домам, т.к. обеспечить боеспособность таких частей не сумеет самый идеальный командир.
Ви пропонуєте залишити все як є, і неефективних і відверто поганих командирів зацементувати і відливати в бронзі. Тоді м'ясні штурми, безглузді втрати та залишені позиції, будуть продовжуватися. Наразі перевестися в іншу бригаду, майже неможливо в принципі. Це не про ефективність і мотивацію, це про кріпацтво і феодалізм, і не бажання ставати кращими.
Не знаю, где Вы вместе с sashaqbl увидели у меня призывы "цементувати і відливати в бронзі". Специально перечитал свой пост - даже близко такого нет.
По сути возражения против моих аргументов есть? Исходя из реальной жизни, а не идеалистических представлений о ней? А так да, я тоже за всё хорошее против всего плохого.
холява написав:Залишилось тільки знайти державу , яка просто прийме на себе обов,язки вас годувати і нагороджувати грошима .
Сейчас нет проблем стать гражд. др. страны. Та же Турция покупаем от 400тыс у.е недвигу и получаем гражданство. Три года её сдаём в аренду и продаём, но остаёмся её гражд. У кого есть деньги имеют гражд. не только Турции, но и др. Двойное, тройное никто во многих странах не отменял. И люди с мозгами, которые умеют зарабатывать живут не одним днём пивусика, а смотрят на 2-10 шагов вперёд. И что из этого плохого?. У нас почему то считается двойное - идиотизмом.
Вибачьте , ми кажемо тільки кожний за себе . Ви здатні вивести 400т. дол. офіційно за кордон і там добре мешкати ? Ви упевнені що до вас не буде питань ?
Я теж можу навести приклад співбесіди з молодиками : -хлопці поїдете у США ? ....... і всі ...........так , поїдемо . Ми будемо чесно працювати ! Ми з мізками . Я не маю сумнівів , що багато хто що вміє .
Тут багато чого пишуть , але "червоною стрічкою" тут лунає ОДНЕ - НЕ БАЖАЮ ЗАХИЩАТИ СВОЮ ДЕРЖАВУ . І фантазії на цю тему "різнокольорові" . Я також розумію , що багато хто не в змозі тримати зброю . Але зараз , коли іде мова про державу , це неприпустимо . ЇЇ в будь якому разі треба захищати .
Letusrock написав:тут не погоджусь з Water, 99% цих філіпінців гіпотетично зацікавить тільки укр.паспорт та близькість до ЄС
Недавно разговаривал с молодёжью из Черновцов. Задал вопрос-как вы относитесь, если бы вас присоединила к себе Румыния. Ответ - никто бы против не был..И такие ответы можно услышать от молодёжи Ужгорода, Иван. Франк. и т.д.
до вступления в ЕС можно было такое прогнозировать, сейчас внешняя политика ЕС управляется из Германии и при всём желании забрать "исторические территории" сделать это не дадут. У Шольца чёткая позиция на счёт границ.
Letusrock написав:99% цих філіпінців гіпотетично зацікавить тільки укр.паспорт та близькість до ЄС (чи навіть перспектива вступу до ЄС). Їм взагалі без різниці чи Україна, чи Молдова, чи Албанія. І останнє про що вони будуть думати це про наші щедрівки, славну історію і т.д.
заинтересует высшее образование за 5 копеек. Даже в войну в вузах учится полно иностранцев как правило из Африки и Сирии. Мигрантами будут те же лица. Со средней азии к нам не едут из-за низких зарплат и безработицы. Рядом с ЕС мы всухую проиграем конкуренцию за мигрантов. Индусы и пакистанцы к нам не едут от слова вообще. Может какие-то афганцы ещё понаедут. Их там выгоняют из Пакистана в количестве 1,4млн чел.
Пам'ятаю ще років 5-10 назад в ЄС вже не знали куди цих мігрантів дівати. Вмовляли Туреччину хоч якось розрулити ситуацію, давали гранти їй на табори з колючим дротом. А зараз ось як ситуація повернулася конкуренція з ЄС за мігрантів Я думаю такі відносно мононаціональні країни як Польща, Угорщина, Словаччина і тп. залюбки віддадуть нам свою квоту по мігрантам в ЄС. Пам'ятаю як Меркель колись хотіла сирійців розкидати на всіх, то ці країни мало з ЄС не вийшли тільки б не приймати біженців