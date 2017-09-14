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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 827582768277827882798280>
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 11:55

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:47-ю Маркус отбирал людей по морально-политическим/психологическим и физическим качествам. И отбор был достаточно строгим, с приличным отсевом. У него не было "бусифицированных" и насильно призванных.
Точно так же можно обеспечить несколько бригад самыми лучшими вооружениями, но невозможно так же вооружить массовую армию. Во всяком случае, в нашей ситуации.

47 сформована з мобіків. Офіцерів на початку з 30ки злили переважно тих кого хотіли здихатися. І тим не менше, вдалося сформувати доволі непогану бригаду.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний побачив набір добровольців у новий батальйон і не лише підтримав ідею, а й пообіцяв вивести батальйон на новий рівень.[5]

Валерій Маркус оголосив відбір цивільних людей та військових, які вже проходили службу в інших бригадах, для вступу в 47-й окремий батальйон.[4] Впродовж трьох днів у Києві Маркус особисто проводив співбесіди для декількох сотень кандидатів. Були потрібні вмотивовані, креативні, відповідальні та здатні до самоосвіти люди.[6] На співбесіду приїжджали усі, хто забажав, і лиш половина з них проходила далі. Батальйон сформували за місяць[7] і розпочався етап злагодження — навчання особового складу.
..........
28 червня, за консультації з Генштабом, ухвалено розширювати батальйон до окремого штурмового полку.
........
Відбір цивільних осіб проходив у Києві та Львові й тривав два тижні. За цей час відібрали близько 700 осіб з 2000 охочих. Кінцеві співбесіди й безпосередні рішення із зарахування цивільних осіб у склад полку ухвалювали сержанти Валерій Маркус, Ігор Хмілевський та Андрій Ходєєв. Пізніше були проведені додаткові співбесіди з діючими військовослужбовцями інших військових частин, які бажали перейти до 47 ОШП. Співбесіди проходили в передмісті Києва. Відібрали близько 600 людей, з яких лише 450 осіб зрештою опинилися в полку в процесі переводу.

Цитата из Вики.
Это, по-вашему, "з мобіків"? :shock:

Ви справді вважаєте, що можливість понижувати в посаді некваліфікованого офіцера підвищить кадровий голод?

Откуда Вы это взяли? Такого я не говорил. Не знаю, как сейчас, но раньше такое было вполне возможно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 21 тра, 2024 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 11:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Залишилось тільки знайти державу , яка просто прийме на себе обов,язки вас годувати і нагороджувати грошима .

Сейчас нет проблем стать гражд. др. страны. Та же Турция покупаем от 400тыс у.е недвигу и получаем гражданство. Три года её сдаём в аренду и продаём, но остаёмся её гражд. У кого есть деньги имеют гражд. не только Турции, но и др. Двойное, тройное никто во многих странах не отменял. И люди с мозгами, которые умеют зарабатывать живут не одним днём пивусика, а смотрят на 2-10 шагов вперёд. И что из этого плохого?. У нас почему то считается двойное - идиотизмом.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 11:57

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:

Погоджусь з вами. Потрібно визначитись що є Україна, що приорітетніше:
а) певна територія в загальновизнаних кордонах 91-го, але населена будь-ким, якоюсь солянкою з залишків українців та мільйонів емігрантів з різних країн та континентів

частина так званих експертів та чиновників грають на руку планам росіян - 1)спочатку повбивати активну частину суспільства на війні, 2) потім втратити в еміграції молодь та жінок і під кінець 3) завезти мільйони азійців та африканців

Верно, но всё это происходит независимо от желаний и действий "так званих експертів та чиновників".

на еміграцію вони прямо впливають недолугими ідеями та меседжами (в стилі "заборонити та покарати"), а стосовно завезти емігрантів вже прямо закликають (правда поки що тільки окремі голоси дивних персонажів)

Это произойдёт в любом случае. Вопрос только в темпах и соотношении коренного населения и "понаехавших"

досвід країн східної Європи показує що можна успішно обходитись без мільйонів азіатів та африканців
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 11:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:У 47-й окремий штурмовий батальйон набирали людей не по мобілізації, а добровольців за оголошенням, які мали пройти суворий відбір.
У батальйон хлинув великий потік охочих, що дозволило офіцерам відбирати найдостойніших. Перша комплектація завершилась 8 травня.

Так, 47 батальйон був сформований з добровольців. Але розгортання в полк і бригаду було за рахунок мобіків. Спроби співбесід швидко згорнули і накидали мобіків. Згадайте відео з Маркусом і сержантами гуляло...
З офіцерами там теж специфічна ситуація була. Частина відібрані мотивовані, частину - скинули неліквід. В загальному якщо підсумувати, то середньостатистична бригада. Те, ще керівництво зробило з них ляльку - їх в плюс. Я б на місті командування розгортав у дивізію.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:07

  sashaqbl написав:Як на мене, спростити перевід треба. А якщо люди тікають з бригади - то варто поцікавитись, що не так з керівництвом бригади..

Зверху командирам "нема коли", не зацікавлені ніяк , покарання не передбачено законами , усе - пауставу.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:07

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:У 47-й окремий штурмовий батальйон набирали людей не по мобілізації, а добровольців за оголошенням, які мали пройти суворий відбір.
У батальйон хлинув великий потік охочих, що дозволило офіцерам відбирати найдостойніших. Перша комплектація завершилась 8 травня.

Так, 47 батальйон був сформований з добровольців. Але розгортання в полк і бригаду було за рахунок мобіків. Згадайте відео з Маркусом і сержантами...

Там вказано:
*Перехід від батальйону до полку забрав усього три місяці з проведенням набору нових добровольців.
Участь у першому етапі відбору (онлайн-анкетуванні) взяло більш як 4 тисячі осіб.*.
Потім полк офіційно назвали бригадою.


З тим, що саме керівництво бригад повинно бути фаховим вмотивованим зацікавленим (як у 3, 47 і т.д.), я згоден.

Стосовно озброєння 3-ї. Важливий результат)), а не наявність заборон. В них є краще озброєння. Наприклад:
*На озброєння української штурмової бригади надійшли сучасні автоматичні гранатомети RDS40-AGL.
Ці гранатомети компанії Repkon Defence показали на навчаннях 3-ї окремої штурмової бригади.
Оборонний підрозділ Repkon Defence турецької компанії Repkon представив цю зброю лише у 2022 році.
https://mil.in.ua/uk/news/3-yu-shturmov ... rds40-agl/
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:10

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:В любой стране есть какое-то количество людей готовых пойти добровольцами защищать родину. Это количество может быть большим или меньшим, но в любом случае это количество ограниченно. На массовую армию его ни в одной стране не хватало.
Можно создать несколько элитных бригад, но невозможно сделать элитной всю армию.
В 47-ю Маркус отбирал людей по морально-политическим/психологическим и физическим качествам. И отбор был достаточно строгим, с приличным отсевом. У него не было "бусифицированных" и насильно призванных.
Точно так же можно обеспечить несколько бригад самыми лучшими вооружениями, но невозможно так же вооружить массовую армию. Во всяком случае, в нашей ситуации.

"позитивний відбір кадрів" был бы идеальным. Но, к сожалению, он не реален. Как показывает практика, для такого отбора у нас просто не хватает кадров.
"спрощенне переведення між бригадами" позволит создать несколько хороших элитных бригад, но остальные части после этого превратятся просто в стадо, которое лучше будет просто распустить по домам, т.к. обеспечить боеспособность таких частей не сумеет самый идеальный командир.

Ви пропонуєте залишити все як є, і неефективних і відверто поганих командирів зацементувати і відливати в бронзі. Тоді м'ясні штурми, безглузді втрати та залишені позиції, будуть продовжуватися. Наразі перевестися в іншу бригаду, майже неможливо в принципі. Це не про ефективність і мотивацію, це про кріпацтво і феодалізм, і не бажання ставати кращими.

Не знаю, где Вы вместе с sashaqbl увидели у меня призывы "цементувати і відливати в бронзі". Специально перечитал свой пост - даже близко такого нет.

По сути возражения против моих аргументов есть? Исходя из реальной жизни, а не идеалистических представлений о ней?
А так да, я тоже за всё хорошее против всего плохого. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:13

  Игорь Алексеевич написав:
  холява написав:Залишилось тільки знайти державу , яка просто прийме на себе обов,язки вас годувати і нагороджувати грошима .

Сейчас нет проблем стать гражд. др. страны. Та же Турция покупаем от 400тыс у.е недвигу и получаем гражданство. Три года её сдаём в аренду и продаём, но остаёмся её гражд. У кого есть деньги имеют гражд. не только Турции, но и др. Двойное, тройное никто во многих странах не отменял. И люди с мозгами, которые умеют зарабатывать живут не одним днём пивусика, а смотрят на 2-10 шагов вперёд. И что из этого плохого?. У нас почему то считается двойное - идиотизмом.


Вибачьте , ми кажемо тільки кожний за себе .
Ви здатні вивести 400т. дол. офіційно за кордон і там добре мешкати ?
Ви упевнені що до вас не буде питань ?

Я теж можу навести приклад співбесіди з молодиками
: -хлопці поїдете у США ?
....... і всі ...........так , поїдемо . Ми будемо чесно працювати !
Ми з мізками . Я не маю сумнівів , що багато хто що вміє .

Тут багато чого пишуть , але "червоною стрічкою" тут лунає ОДНЕ - НЕ БАЖАЮ ЗАХИЩАТИ СВОЮ ДЕРЖАВУ .
І фантазії на цю тему "різнокольорові" .
Я також розумію , що багато хто не в змозі тримати зброю .
Але зараз , коли іде мова про державу , це неприпустимо .
ЇЇ в будь якому разі треба захищати .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:15

  Letusrock написав:............
на еміграцію вони прямо впливають недолугими ідеями та меседжами (в стилі "заборонити та покарати")....

На эмиграцию прямо впливає война. Когда при приближении сына к 18 стремятся его вывезти за границу, даже если эмигрировать не собирались.

досвід країн східної Європи показує що можна успішно обходитись без мільйонів азіатів та африканців

Ну да, Польша пока обходится украинцами, Чехия словаками. Вот не знаю, как в Прибалтике.
При нашей экономике и зарплатах можем рассчитывать только на "азіатів та африканців".
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 21 тра, 2024 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:15

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Letusrock написав:тут не погоджусь з Water, 99% цих філіпінців гіпотетично зацікавить тільки укр.паспорт та близькість до ЄС
Недавно разговаривал с молодёжью из Черновцов. Задал вопрос-как вы относитесь, если бы вас присоединила к себе Румыния. Ответ - никто бы против не был..И такие ответы можно услышать от молодёжи Ужгорода, Иван. Франк. и т.д.

до вступления в ЕС можно было такое прогнозировать, сейчас внешняя политика ЕС управляется из Германии и при всём желании забрать "исторические территории" сделать это не дадут. У Шольца чёткая позиция на счёт границ.
  Letusrock написав:99% цих філіпінців гіпотетично зацікавить тільки укр.паспорт та близькість до ЄС (чи навіть перспектива вступу до ЄС). Їм взагалі без різниці чи Україна, чи Молдова, чи Албанія. І останнє про що вони будуть думати це про наші щедрівки, славну історію і т.д.
заинтересует высшее образование за 5 копеек. Даже в войну в вузах учится полно иностранцев как правило из Африки и Сирии. Мигрантами будут те же лица. Со средней азии к нам не едут из-за низких зарплат и безработицы. Рядом с ЕС мы всухую проиграем конкуренцию за мигрантов. Индусы и пакистанцы к нам не едут от слова вообще. Может какие-то афганцы ещё понаедут. Их там выгоняют из Пакистана в количестве 1,4млн чел.

Пам'ятаю ще років 5-10 назад в ЄС вже не знали куди цих мігрантів дівати. Вмовляли Туреччину хоч якось розрулити ситуацію, давали гранти їй на табори з колючим дротом. А зараз ось як ситуація повернулася конкуренція з ЄС за мігрантів :D
Я думаю такі відносно мононаціональні країни як Польща, Угорщина, Словаччина і тп. залюбки віддадуть нам свою квоту по мігрантам в ЄС. Пам'ятаю як Меркель колись хотіла сирійців розкидати на всіх, то ці країни мало з ЄС не вийшли тільки б не приймати біженців
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