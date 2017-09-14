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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82768277827882798280>
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Там вказано:
*Перехід від батальйону до полку забрав усього три місяці з проведенням набору нових добровольців.
Участь у першому етапі відбору (онлайн-анкетуванні) взяло більш як 4 тисячі осіб.*.
Потім полк офіційно назвали бригадою.

Давайте так, вікіпедію я можу переписати. Та й будь хто.
Я пишу те, що чув від знайомих, які там служать. На підтвердження - подивіться це відео: https://www.youtube.com/watch?v=WbRiPmjOjhg&list=PLAX7ruwQzqonsFAsAvfsoYEmiVXXROe3j, і подумайте - перед вами мобіки чи відібрані мотивовані добровольці? Далі вже Ваша справа - вірити мені чи ні.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:19

  ЛАД написав:По сути возражения против моих аргументов есть? Исходя из реальной жизни, а не идеалистических представлений о ней?
А так да, я тоже за всё хорошее против всего плохого. :)

По суті, ви описали, що переводити не треба, тому що це ускладнит і так погане управління і бойові можливості хрінової бригади (на прикладі Вашого досвіду управління) ... але ж це шлях до цементування і продовження поганого управління і не про покращення взагалі.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 21 тра, 2024 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:20

  Vadim_ написав:
  sashaqbl написав:Як на мене, спростити перевід треба. А якщо люди тікають з бригади - то варто поцікавитись, що не так з керівництвом бригади..

Зверху командирам "нема коли", не зацікавлені ніяк , покарання не передбачено законами , усе - пауставу.

Передбачено. І не пауставу все.

А от те, що не зацікавлені, то так.

В нас хрєнь, що приїжджає перевіряючий з управління корпусу, ОК, ГШ.
І...
Перевіряє не комбрига, комбата, а образно "шкарпетки" в бійця. Замість старшини перевіряє в бійця шкарпетки.
І в'їжджає з доповіддю в бійця брудні шкарпетки.

В ітогє -- зверху розпорядження і гугугу взводним-ротним посилити, перевірити, увага шкарпеткам...

А комбриг, комбат і в ус не дують... Пофіг.
Взводний-ротний шукають волонтерів для шкарпеток, або замість бойових задач "посилюють увагу" шкарпеткам.

Як ітог: і з шкарпетками все также, і з важливими проблемами, які зобов'язаний вирішувати комбриг, комбат, все так же.
Отака нехитра схема...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:22

  vitaliiangel написав:
кто знаком с темой, реализовать какие то значительные объемы контрафакта подакцизных товаром невозможно. Только бабушкам на рынке такое под силу. Увидели проверяющих попрятали товар или сказали что нашли на мусорке. Остальным себе дороже конские штрафы и отзыв лицензии. Кстати бабушек продающих семечки/сигареты поштучно уже 100 лет не видно. в 2000х на каждом шагу такая сидела.

Ви незнайомі з темою :lol: контрафакт кругом, в усіх в наливайках . При чому і не тільки дешева бормотуха, дома я давно купляю грецьку метаксу лиш з рук. За всю Україну не скажу но в одесі те саме. Був проїздом в дніпрі купив вино гранатове в азєра ,посеред прохідного місця. можно було і самогону купити з граната, но я до самогону прохладно відношусь особєнно плодового.
Продати не знаю , цим не займався, а купити можу вдома літрів 200 спирту без всякого труда, як ви пиво в гастрономі. Сигарети продавав ще в шкільному віці зара взагалі не в темі даж орієнтовної ціни не знаю , но в тому ж місці де спирт знаю є). Потом молодьож одкрила мені дивний паралельний світ- по великим містам цвіте і пахне торгівля кислотами, через ссилки в телеграм каналі і закладки... оказується всі стіни розписані діловими людьми а я раньше ходив і думав шо кругом дибіли по стінам малюють :lol:
Світ різний :lol: і в кожного свій. Не костенійте мозгами і общайтесь з людьми, цікавтесь ними по справжньому , люди все розкажуть)) бабки на базарах з сємками і сигаретами просто не витримали конкуренції :lol: тепер по нашій темі https://reibert.info/threads/sposobnost ... ka.454486/
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:25

  ЛАД написав:Вот не знаю, как в Прибалтике.
Литва работает в Польше, Латвия и Эстония в Финляндии и Швеции.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:27

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Там вказано:
*Перехід від батальйону до полку забрав усього три місяці з проведенням набору нових добровольців.
Участь у першому етапі відбору (онлайн-анкетуванні) взяло більш як 4 тисячі осіб.*.
Потім полк офіційно назвали бригадою.

Давайте так, вікіпедію я можу переписати. Та й будь хто.
Я пишу те, що чув від знайомих, які там служать. На підтвердження - подивіться це відео: https://www.youtube.com/watch?v=WbRiPmjOjhg&list=PLAX7ruwQzqonsFAsAvfsoYEmiVXXROe3j, і подумайте - перед вами мобіки чи відібрані мотивовані добровольці? Далі вже Ваша справа - вірити мені чи ні.

В своё время Маркус описывал, как он создавал батальон, а затем полк.
У меня нет оснований меньше доверять Маркусу, чем Вашим знакомым (т.е. информации из третьих рук).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:27

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Там вказано:
*Перехід від батальйону до полку забрав усього три місяці з проведенням набору нових добровольців.
Участь у першому етапі відбору (онлайн-анкетуванні) взяло більш як 4 тисячі осіб.*.
Потім полк офіційно назвали бригадою.

Давайте так, вікіпедію я можу переписати. Та й будь хто.
Я пишу те, що чув від знайомих, які там служать. На підтвердження - подивіться це відео: https://www.youtube.com/watch?v=WbRiPmjOjhg&list=PLAX7ruwQzqonsFAsAvfsoYEmiVXXROe3j, і подумайте - перед вами мобіки чи відібрані мотивовані добровольці? Далі вже Ваша справа - вірити мені чи ні.

Звісно я вірю Вам.

В нас розбіжності в непорозумінні добровольців. Я -- добровольці з мобіків; Ви -- добровольці це оті супервмотривовані рекси 3 ШБ.

А оце відео я бачив давно і тут розміщав його саме я. Двічі))
І посилання в мене не на Вікі, а на мілговком...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 21 тра, 2024 12:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не знаю, где Вы вместе с sashaqbl увидели у меня призывы "цементувати і відливати в бронзі". Специально перечитал свой пост - даже близко такого нет.
По сути возражения против моих аргументов есть? Исходя из реальной жизни, а не идеалистических представлений о ней?

Давайте так, почнем з того, що реальне життя в мене, а у вас - уявлення про нього. В мене був взводний - клінічний ідіот. Будь хто з солдатів краще б справився з його обовязками, аніж він(не кажучи вже про сержантів). Але він майор, а вони солдати. На щастя свалив у СЗЧ, потім його здихались(на підвищення, відправили у учебку ротним).
Раніше багато взаємодіяв з піхотою, тому маю уявлення про офіцерський склад батальйону. Частину ротних і взводних вартувало би поміняти місцями. Це б підвищило боєздатність на 20-30%.
В БрАГ командир другого взводу виконував довго функції СОБа, але його не призначали, бо він мобік. Призначали зрештою кадрового з протитанкістів, хоча по факту, артилерист з нього гірший.
І це бригада +/- трошки вище середнього по ЗСУ.
Навіть якщо в половині випадків я помиляюся(цього я не виключаю), то все одно позитивний відбір працює далеко не так, як мав би.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:35

  detroytred написав:
  Vadim_ написав:
  sashaqbl написав:Як на мене, спростити перевід треба. А якщо люди тікають з бригади - то варто поцікавитись, що не так з керівництвом бригади..

Зверху командирам "нема коли", не зацікавлені ніяк , покарання не передбачено законами , усе - пауставу.

  detroytred написав:Передбачено. І не пауставу все.

А от те, що не зацікавлені, то так.

В нас хрєнь, що приїжджає перевіряючий з управління корпусу, ОК, ГШ.
І...
Перевіряє не комбрига, комбата, а образно "шкарпетки" в бійця. Замість старшини перевіряє в бійця шкарпетки.
І в'їжджає з доповіддю в бійця брудні шкарпетки.

В ітогє -- зверху розпорядження і гугугу взводним-ротним посилити, перевірити, увага шкарпеткам...

А комбриг, комбат і в ус не дують... Пофіг.
Взводний-ротний шукають волонтерів для шкарпеток, або замість бойових задач "посилюють увагу" шкарпеткам.

Як ітог: і з шкарпетками все также, і з важливими проблемами, які зобов'язаний вирішувати комбриг, комбат, все так же.
Отака нехитра схема...


Походу всё печальнее чем в СА конца 80-х., 33 роки реформ - коту під хвіст.
п.с. не зря чуйка говорит что нех тебе там делать.
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 21 тра, 2024 12:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:35

  sashaqbl написав:то все одно позитивний відбір працює далеко не так, як мав би.

Реальний кейс:
- чому ви оцього (довбодятла з довбодятлів призначили на вищу посаду)? Чому?
- відповідь комбрига -- він сам схотів.

І це не анекдот. І не часів Гороха. А реал менш, ніж річної давнини.
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