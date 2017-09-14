Додано: Вів 21 тра, 2024 12:22

vitaliiangel написав:

кто знаком с темой, реализовать какие то значительные объемы контрафакта подакцизных товаром невозможно. Только бабушкам на рынке такое под силу. Увидели проверяющих попрятали товар или сказали что нашли на мусорке. Остальным себе дороже конские штрафы и отзыв лицензии. Кстати бабушек продающих семечки/сигареты поштучно уже 100 лет не видно. в 2000х на каждом шагу такая сидела. кто знаком с темой, реализовать какие то значительные объемы контрафакта подакцизных товаром невозможно. Только бабушкам на рынке такое под силу. Увидели проверяющих попрятали товар или сказали что нашли на мусорке. Остальным себе дороже конские штрафы и отзыв лицензии. Кстати бабушек продающих семечки/сигареты поштучно уже 100 лет не видно. в 2000х на каждом шагу такая сидела.

Ви незнайомі з темоюконтрафакт кругом, в усіх в наливайках . При чому і не тільки дешева бормотуха, дома я давно купляю грецьку метаксу лиш з рук. За всю Україну не скажу но в одесі те саме. Був проїздом в дніпрі купив вино гранатове в азєра ,посеред прохідного місця. можно було і самогону купити з граната, но я до самогону прохладно відношусь особєнно плодового.Продати не знаю , цим не займався, а купити можу вдома літрів 200 спирту без всякого труда, як ви пиво в гастрономі. Сигарети продавав ще в шкільному віці зара взагалі не в темі даж орієнтовної ціни не знаю , но в тому ж місці де спирт знаю є). Потом молодьож одкрила мені дивний паралельний світ- по великим містам цвіте і пахне торгівля кислотами, через ссилки в телеграм каналі і закладки... оказується всі стіни розписані діловими людьми а я раньше ходив і думав шо кругом дибіли по стінам малюютьСвіт різнийі в кожного свій. Не костенійте мозгами і общайтесь з людьми, цікавтесь ними по справжньому , люди все розкажуть)) бабки на базарах з сємками і сигаретами просто не витримали конкуренціїтепер по нашій темі