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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8277827882798280>
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:36

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:По сути возражения против моих аргументов есть? Исходя из реальной жизни, а не идеалистических представлений о ней?
А так да, я тоже за всё хорошее против всего плохого. :)

По суті, ви описали, що переводити не треба, тому що це ускладнить і так погане управління і бойові можливості хрінової бригади (на прикладі Вашого досвіду управління) ... але ж це шлях до цементування і продовження поганого управління і не про покращення взагалі.

Я просил - ближе к реальной жизни.
Можно создать 2-3-4-? элитных дивизии. Они удержат 1000-км фронт? При остальной армии похожей на стадо?
А улучшать нужно.
Для этого нужно многое - отбирать и продвигать лучших офицеров, воспитывать и улучшать военную подготовку молодёжи и ещё много чего.
Так же, как надо бороться с коррупцией. Но за день или даже за год этого не добиться.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Реальний кейс:
- чому ви оцього (довбодятла з довбодятлів призначили на вищу посаду)? Чому?
- відповідь комбрига -- він сам схотів.

Найлекший спосіб здихатись добводятла - відправити кудись на підвищення.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я просил - ближе к реальной жизни.
Можно создать 2-3-4-? элитных дивизии. Они удержат 1000-км фронт? При остальной армии похожей на стадо?
А улучшать нужно.

Найлегший спосіб помітити проблеми в бригаді - це порівняти к-сть переводів у та з..
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:40

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Вот не знаю, как в Прибалтике.
Литва работает в Польше, Латвия и Эстония в Финляндии и Швеции.

Я говорил не о том, где работает Литва, Латвия и Эстония, а кто работает у них.
Поляки тоже в большом количестве работают (-ли?) в Англии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:40

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Я просил - ближе к реальной жизни.
Можно создать 2-3-4-? элитных дивизии. Они удержат 1000-км фронт? При остальной армии похожей на стадо?
А улучшать нужно.

Найлегший спосіб помітити проблеми в бригаді - це порівняти к-сть переводів у та з..

Не одпускають. Тільки якщо зверху смикають можно піти. В сторону теж тільки через верх.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Не одпускають. Тільки якщо зверху смикають можно піти. В сторону теж тільки через верх.

Так я з про це й говорю. Дозволити переводи. А тоді перевіряти бригади, з яких люди сйобують.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:43

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Реальний кейс:
- чому ви оцього (довбодятла з довбодятлів призначили на вищу посаду)? Чому?
- відповідь комбрига -- він сам схотів.

Найлекший спосіб здихатись добводятла - відправити кудись на підвищення.

Це само собою.
Але ж тут було -- в самих собі оце зробили.
В самих себе отого довбодятла з довбодятлів призначив на посаду з ще більшою відповідальністю та об'ємом робіт.
А коли заступник обурився і запитав пояснень чому??? Бо цьому заступнику тепер з цим довбодятлом ще більше морочитися.
Отримав відповідь -- бо він сам схотів.

А призначившому кобригу пофіг...
А довбатися вигрібати іншим...

Все саме зверху. Там корінець.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:45

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:Не одпускають. Тільки якщо зверху смикають можно піти. В сторону теж тільки через верх.

Так я з про це й говорю. Дозволити переводи. А тоді перевіряти бригади, з яких люди сйобують.

+ З введенням застосунку Армія+ для рапортів, відслідковувати кількість рапортів на переведення і відповіді на них стане набагато простіше, збирати статистику, і робити кадрові висновки.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:46

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Я просил - ближе к реальной жизни.
Можно создать 2-3-4-? элитных дивизии. Они удержат 1000-км фронт? При остальной армии похожей на стадо?
А улучшать нужно.

Найлегший спосіб помітити проблеми в бригаді - це порівняти к-сть переводів у та з..

Всі (нагорі) чудово бачать і знають про всі проблеми.
Корінець не в тому, щоб вони отримували цю інформацію.

Корінець в них самих. Отих, хто нагорі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:47

  detroytred написав:
  sashaqbl написав:то все одно позитивний відбір працює далеко не так, як мав би.

Реальний кейс:
- чому ви оцього (довбодятла з довбодятлів призначили на вищу посаду)? Чому?
- відповідь комбрига -- він сам схотів.

І це не анекдот. І не часів Гороха. А реал менш, ніж річної давнини.

Так а що тут не так? У цивільному так само часто буває. Бо інколи "кар'єрний ріст" супроводжується лише додатковими обов'язками та відповідальністю, а компенсація (матеріальна та нематеріальна) залишається на попередньому рівні. Тому і бажаючих особо нема, тоді назначають тих, хто сам захотів
The_Rebel
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