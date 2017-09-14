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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 тра, 2024 12:36
_Mykola_ написав: ЛАД написав:
По сути возражения против моих аргументов есть? Исходя из реальной жизни, а не идеалистических представлений о ней?
А так да, я тоже за всё хорошее против всего плохого.
По суті, ви описали, що переводити не треба, тому що це ускладнить і так погане управління і бойові можливості хрінової бригади (на прикладі Вашого досвіду управління) ... але ж це шлях до цементування і продовження поганого управління і не про покращення взагалі.
Я просил - ближе к реальной жизни.
Можно создать 2-3-4-? элитных дивизии. Они удержат 1000-км фронт? При остальной армии похожей на стадо?
А улучшать нужно.
Для этого нужно многое - отбирать и продвигать лучших офицеров, воспитывать и улучшать военную подготовку молодёжи и ещё много чего.
Так же, как надо бороться с коррупцией. Но за день или даже за год этого не добиться.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 12:37
detroytred написав:
Реальний кейс:
- чому ви оцього (довбодятла з довбодятлів призначили на вищу посаду)? Чому?
- відповідь комбрига -- він сам схотів.
Найлекший спосіб здихатись добводятла - відправити кудись на підвищення.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 12:37
ЛАД написав:
Я просил - ближе к реальной жизни.
Можно создать 2-3-4-? элитных дивизии. Они удержат 1000-км фронт? При остальной армии похожей на стадо?
А улучшать нужно.
Найлегший спосіб помітити проблеми в бригаді - це порівняти к-сть переводів у та з..
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Додано: Вів 21 тра, 2024 12:40
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Вот не знаю, как в Прибалтике.
Литва работает в Польше, Латвия и Эстония в Финляндии и Швеции.
Я говорил не о том, где работает Литва, Латвия и Эстония, а кто работает у них.
Поляки тоже в большом количестве работают (-ли?) в Англии.
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ЛАД
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Додано: Вів 21 тра, 2024 12:40
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Я просил - ближе к реальной жизни.
Можно создать 2-3-4-? элитных дивизии. Они удержат 1000-км фронт? При остальной армии похожей на стадо?
А улучшать нужно.
Найлегший спосіб помітити проблеми в бригаді - це порівняти к-сть переводів у та з..
Не одпускають. Тільки якщо зверху смикають можно піти. В сторону теж тільки через верх.
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Banderlog
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Додано: Вів 21 тра, 2024 12:41
Banderlog написав:
Не одпускають. Тільки якщо зверху смикають можно піти. В сторону теж тільки через верх.
Так я з про це й говорю. Дозволити переводи. А тоді перевіряти бригади, з яких люди сйобують.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 12:43
sashaqbl написав: detroytred написав:
Реальний кейс:
- чому ви оцього (довбодятла з довбодятлів призначили на вищу посаду)? Чому?
- відповідь комбрига -- він сам схотів.
Найлекший спосіб здихатись добводятла - відправити кудись на підвищення.
Це само собою.
Але ж тут було -- в самих собі оце зробили.
В самих себе отого довбодятла з довбодятлів призначив на посаду з ще більшою відповідальністю та об'ємом робіт.
А коли заступник обурився і запитав пояснень чому??? Бо цьому заступнику тепер з цим довбодятлом ще більше морочитися.
Отримав відповідь -- бо він сам схотів.
А призначившому кобригу пофіг...
А довбатися вигрібати іншим...
Все саме зверху. Там корінець.
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detroytred
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Додано: Вів 21 тра, 2024 12:45
sashaqbl написав: Banderlog написав:
Не одпускають. Тільки якщо зверху смикають можно піти. В сторону теж тільки через верх.
Так я з про це й говорю. Дозволити переводи. А тоді перевіряти бригади, з яких люди сйобують.
+ З введенням застосунку Армія+ для рапортів, відслідковувати кількість рапортів на переведення і відповіді на них стане набагато простіше, збирати статистику, і робити кадрові висновки.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 12:46
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Я просил - ближе к реальной жизни.
Можно создать 2-3-4-? элитных дивизии. Они удержат 1000-км фронт? При остальной армии похожей на стадо?
А улучшать нужно.
Найлегший спосіб помітити проблеми в бригаді - це порівняти к-сть переводів у та з..
Всі (нагорі) чудово бачать і знають про всі проблеми.
Корінець не в тому, щоб вони отримували цю інформацію.
Корінець в них самих. Отих, хто нагорі.
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detroytred
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Додано: Вів 21 тра, 2024 12:47
detroytred написав: sashaqbl написав:
то все одно позитивний відбір працює далеко не так, як мав би.
Реальний кейс:
- чому ви оцього (довбодятла з довбодятлів призначили на вищу посаду)? Чому?
- відповідь комбрига -- він сам схотів.
І це не анекдот. І не часів Гороха. А реал менш, ніж річної давнини.
Так а що тут не так? У цивільному так само часто буває. Бо інколи "кар'єрний ріст" супроводжується лише додатковими обов'язками та відповідальністю, а компенсація (матеріальна та нематеріальна) залишається на попередньому рівні. Тому і бажаючих особо нема, тоді назначають тих, хто сам захотів
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