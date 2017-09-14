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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 тра, 2024 12:47
sashaqbl написав: Banderlog написав:
Не одпускають. Тільки якщо зверху смикають можно піти. В сторону теж тільки через верх.
Так я з про це й говорю. Дозволити переводи. А тоді перевіряти бригади, з яких люди сйобують.
При желании определить лучших офицеров не так сложно. Тем более, во время войны.
А при назначениях и продвижении "по знакомству" или ещё каким критериям не помогут и переводы.
Тем более, что при заполнении штатов бригады туда невозможно будет перевестись при самом горячем желании.
И, как не раз писал detroytred
, армия это не АТБ.
Не боитесь, что будет много просьб о переводах к офицерам - рас... долбаям, которые ничего не требуют, дают бухать, а в случае опасности возглавляют "отрицательное" наступление?
И много просьб о переводе от требовательных офицеров, которые заставляют сражаться до последней возможности?
Востаннє редагувалось ЛАД
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Додано: Вів 21 тра, 2024 12:49
The_Rebel написав: detroytred написав: sashaqbl написав:
то все одно позитивний відбір працює далеко не так, як мав би.
Реальний кейс:
- чому ви оцього (довбодятла з довбодятлів призначили на вищу посаду)? Чому?
- відповідь комбрига -- він сам схотів.
І це не анекдот. І не часів Гороха. А реал менш, ніж річної давнини.
Так а що тут не так? У цивільному так само часто буває. Бо інколи "кар'єрний ріст" супроводжується лише додатковими обов'язками та відповідальністю, а компенсація (матеріальна та нематеріальна) залишається на попередньому рівні. Тому і бажаючих особо нема, тоді назначають тих, хто сам захотів
Ціна отаких призначень у війську трохи)) більше, ніж в АТБ.
Про те й кажу: ніззя їх урівнювати.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 12:50
ЛАД написав:
При желании определить лучших офицеров не так сложно. Тем более, во время войны.
А при назначениях и продвижении "по знакомству" или ещё каким критериям не помогут и переводы.
Ну значить проблема таки у відсутності бажання, а не відсутності кадрів?
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Додано: Вів 21 тра, 2024 12:56
Banderlog написав:
Не костенійте мозгами і общайтесь з людьми,
с теми кто торгует солью или контрафактом в наливайках? нет спасибо. на фоне всеобщей деградации деградировать со всеми желания нет. Я общаюсь с теми у кого есть моральные ценности.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 12:56
sashaqbl написав: ЛАД написав:
При желании определить лучших офицеров не так сложно. Тем более, во время войны.
А при назначениях и продвижении "по знакомству" или ещё каким критериям не помогут и переводы.
Ну значить проблема таки у відсутності бажання, а не відсутності кадрів?
Отож. Бо нормальному посадовцю (який не в кріслі з правом особисто призначати) треба:
- вмовити отого нормального підлеглого піти на вищу посаду. Де вкалувати треба буде більше. Бо нормальний роботяга, а не ...;
- і головне: пробити отого комчастини, начуправління власне який і призначає. Але власне якому пофіг кого призначено буде. А якщо прямо казати - то йому більш важливо, який йому буде з цього зиск.
Соціальні ліфти прогнили. Всюди.
Острівки щастя)) лише там, де нормальні хлопці все ж таки потрапили в крісло з правом призначати-набирати собі підлеглих.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 21 тра, 2024 13:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 13:07
вы когда то писали что война нормальное явление. Я тогда не хотел затевать с вами спор, вы как-то плохо реагируете когда с вами не согласны. Хотя бы загуглите где в психологии проходит граница нормы. Это же на поверхности, не надо быть кандидатом в доктора. Вот по вашей же ссылке
Суть американских исследований человека в том, что сама биология, сами инстинкты запрещают человеку убивать человека. И это было, вообще-то, известно давно. Например, в Речи Посполитой в XVII веке проводили подобные исследования. Полк солдат на стрельбище поразил в ходе проверки 500 мишеней. А потом в бою через несколько дней вся стрельба сего полка поразила только трех солдат противника.
Человек биологически не может убивать человека. А психопаты, которые в войну составляют 2%, но являются 100% всей ударной силы армии в тесных боях, как сообщают психологи США, в гражданской жизни являются убийцами и, как правило, сидят в тюрьмах.
написанное конечно ненаучная отсебятина, человека который "что-то слышал". Биологически убивать можно, и даже без чувства вины, например эфтаназия. Или хирург делает неудачную операцию и человек умирает. Важно как сам "убийца" оценивает свои действия и какие его социальные последствия. Другими словами будут ли его уважать после убийств.
1я же ссылка
Типичными признаками здоровья считаются структурная и физическая сохранность нервной системы и органов человека, индивидуальная приспособляемость к физической и социальной среде, сохранность стабильного привычного самочувствия
Был совершён ряд попыток вывести критерии психической нормы, в число которых включали соответствующую возрасту человека зрелость чувств, адекватное восприятие действительности, наличие гармонии между восприятием явлений и эмоциональным отношением к ним, умение уживаться с собой и социальным окружением, гибкость поведения, критический подход к обстоятельствам жизни, наличие чувства идентичности, способность планировать и оценивать жизненные перспективы. Во многих случаях под психической нормой определяют то, насколько индивид адаптирован к жизни в социальной среде, насколько он продуктивен и критичен в жизни.
теперь натяните это на войну, когда враг (а иногда и командир) посягает на вашу 1ю базовую ценность - жизнь, 2ю базовую ценность - здоровье и 3ю базовую ценность - семью. (нужен ли семье например безногий калека?).
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 21 тра, 2024 13:22, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 13:07
ЛАД написав:
Когда-то ещё в Союзе уже после увольнения из армии меня призывали на месячные сборы с отрывом от производства с выездом на большие учения. Развернули кадрированный полк, солдаты у меня были "партизаны", взрослые мужики, уже отслужившие. Я был в своей армейской форме, т.е. они не знали, что я такой же "партизан", считали, что я кадровый. На второй или третий день (уже точно не помню) поднимал батарею на завтрак после пьянки - удалось только, когда начал переворачивать кровати. Потом слегка устаканилось. Но было 2 или 3 человека, которых я за месяц видел дня три. В последний день был большой скандал, когда я отказался подписывать им прохождение сборов. По тем временам не смертельно, но достаточно существенно (финансово, да и просто неприятности на работе). Они кричали, что бухали с начштаба полка - "Ну и обращайтесь к нему". Он меня вызывал, просил подписать, но я отказался (моя подпись как комбата была обязательной). Не знаю, чем закончилось.
Было ещё пару человек, которые укладывались на травку: "А что Вы мне сделаете?" Но когда таких несколько человек на батарею, то справлялся, батарея работала. И вполне прилично. Но я себе представляю, что было бы, если бы таких была хотя бы половина. Командиру лучше сразу застрелиться.
Мне дед говорил, что мужик после 40 лет (за некоторым исключением) это не вояка.
В немецкой армии была такая же картина.
Причина в первую очередь в гормональном уровне
Тестостерон адреналин. Общее желание воевать, а не в плен с оружием колонами уходить.
Потом уже физические кондиции.
У 18 летних восстановление после физ нагрузки раза в 4 быстрее, чем у 40 летних.
У 40летних революции хорошо получаются. Знают кто виноват и что с этим делать.
красная армия мобилизировала 15-45. Результат нужен был, а не для галочки.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 13:11
sashaqbl написав: ЛАД написав:
При желании определить лучших офицеров не так сложно. Тем более, во время войны.
А при назначениях и продвижении "по знакомству" или ещё каким критериям не помогут и переводы.
Ну значить проблема таки у відсутності бажання, а не відсутності кадрів?
Вы почему-то спорите с моими (?) утверждениями, которых я не
делал.
Говорить об отсутствии кадров толковых офицеров я в принципе не мог - я этого просто не знаю.
Но боевые действия наша армия ведёт уже 10 лет (пусть первые 8 в режиме АТО, а не полномасштабной войны). Выдвижение толковых офицеров должно было бы произойти за первые же 2-3 года. Почему этого не произошло и не происходит, мне непонятно.
Для меня дико, что толкового "пиджака" не назначают на должность, т.к. "ему это не надо". А, может, этот "пиджак" остался бы в кадрах и был бы действительно классным офицером? Это вполне реально, знаю примеры (из "той" жизни).
Возможно, контрактная армия себя не оправдывает, по крайней мере, в отношении офицерского состава.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 13:16
UA написав:
..........
Мне дед говорил, что мужик после 40 лет (за некоторым исключением) это не вояка.
В немецкой армии была такая же картина.
Причина в первую очередь в гормональном уровне
Тестостерон адреналин. Общее желание воевать, а не в плен с оружием колонами уходить.
Потом уже физические кондиции.
У 18 летних восстановление после физ нагрузки раза в 4 быстрее, чем у 40 летних.
У 40летних революции хорошо получаются. Знают кто виноват и что с этим делать.
красная армия мобилизировала 15-45. Результат нужен был, а не для галочки.
А я с этим и не спорю.
Кроме того, 20-30-летний ещё просто не представляет себе, что его может не быть. Ему ещё кажется, что он бессмертный. В отличие от 40-50-летнего.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 13:16
Letusrock написав: Bobua написав:
Велика швидкість за неповні 2 доби.
Та ще й зі збоями на початку.
Але навіть якщо всього по 0.5млн за 2доби -- то за 40діб всі 10млн внесуться.
некоректний прогноз, зараз з тих що внеслись 99,99% це діючі всл та ті хто заброньований/має відстрочку чи "спина болить". Через 5-10 днів кількість скачувань/оновлень даних різко впаде
Стандартний процес.
Можемо навіть спрогнозувати які будуть ціни на 55-60дні за “мені тіки спрасіть”. У цапах чи й у службі підтримки “резерв+”?
Це має бути якийсь % від отих 17тис першого штрафу.
Експоненційно зростаючий до швидкості світла
100% в останні хвилини?
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