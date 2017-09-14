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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 827782788279828082818282>
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:47

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:Не одпускають. Тільки якщо зверху смикають можно піти. В сторону теж тільки через верх.

Так я з про це й говорю. Дозволити переводи. А тоді перевіряти бригади, з яких люди сйобують.

При желании определить лучших офицеров не так сложно. Тем более, во время войны.
А при назначениях и продвижении "по знакомству" или ещё каким критериям не помогут и переводы.
Тем более, что при заполнении штатов бригады туда невозможно будет перевестись при самом горячем желании.
И, как не раз писал detroytred, армия это не АТБ.
Не боитесь, что будет много просьб о переводах к офицерам - рас... долбаям, которые ничего не требуют, дают бухать, а в случае опасности возглавляют "отрицательное" наступление?
И много просьб о переводе от требовательных офицеров, которые заставляют сражаться до последней возможности?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 21 тра, 2024 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:49

  The_Rebel написав:
  detroytred написав:
  sashaqbl написав:то все одно позитивний відбір працює далеко не так, як мав би.

Реальний кейс:
- чому ви оцього (довбодятла з довбодятлів призначили на вищу посаду)? Чому?
- відповідь комбрига -- він сам схотів.

І це не анекдот. І не часів Гороха. А реал менш, ніж річної давнини.

Так а що тут не так? У цивільному так само часто буває. Бо інколи "кар'єрний ріст" супроводжується лише додатковими обов'язками та відповідальністю, а компенсація (матеріальна та нематеріальна) залишається на попередньому рівні. Тому і бажаючих особо нема, тоді назначають тих, хто сам захотів

Ціна отаких призначень у війську трохи)) більше, ніж в АТБ.

Про те й кажу: ніззя їх урівнювати.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:При желании определить лучших офицеров не так сложно. Тем более, во время войны.
А при назначениях и продвижении "по знакомству" или ещё каким критериям не помогут и переводы.

Ну значить проблема таки у відсутності бажання, а не відсутності кадрів?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:56

  Banderlog написав:Не костенійте мозгами і общайтесь з людьми,
с теми кто торгует солью или контрафактом в наливайках? нет спасибо. на фоне всеобщей деградации деградировать со всеми желания нет. Я общаюсь с теми у кого есть моральные ценности.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 21 тра, 2024 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:56

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:При желании определить лучших офицеров не так сложно. Тем более, во время войны.
А при назначениях и продвижении "по знакомству" или ещё каким критериям не помогут и переводы.

Ну значить проблема таки у відсутності бажання, а не відсутності кадрів?

Отож. Бо нормальному посадовцю (який не в кріслі з правом особисто призначати) треба:
- вмовити отого нормального підлеглого піти на вищу посаду. Де вкалувати треба буде більше. Бо нормальний роботяга, а не ...;
- і головне: пробити отого комчастини, начуправління власне який і призначає. Але власне якому пофіг кого призначено буде. А якщо прямо казати - то йому більш важливо, який йому буде з цього зиск.

Соціальні ліфти прогнили. Всюди.
Острівки щастя)) лише там, де нормальні хлопці все ж таки потрапили в крісло з правом призначати-набирати собі підлеглих.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 21 тра, 2024 13:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 13:07

  Banderlog написав: тепер по нашій темі https://reibert.info/threads/sposobnost ... ka.454486/
вы когда то писали что война нормальное явление. Я тогда не хотел затевать с вами спор, вы как-то плохо реагируете когда с вами не согласны. Хотя бы загуглите где в психологии проходит граница нормы. Это же на поверхности, не надо быть кандидатом в доктора. Вот по вашей же ссылке
Суть американских исследований человека в том, что сама биология, сами инстинкты запрещают человеку убивать человека. И это было, вообще-то, известно давно. Например, в Речи Посполитой в XVII веке проводили подобные исследования. Полк солдат на стрельбище поразил в ходе проверки 500 мишеней. А потом в бою через несколько дней вся стрельба сего полка поразила только трех солдат противника.
Человек биологически не может убивать человека. А психопаты, которые в войну составляют 2%, но являются 100% всей ударной силы армии в тесных боях, как сообщают психологи США, в гражданской жизни являются убийцами и, как правило, сидят в тюрьмах.
написанное конечно ненаучная отсебятина, человека который "что-то слышал". Биологически убивать можно, и даже без чувства вины, например эфтаназия. Или хирург делает неудачную операцию и человек умирает. Важно как сам "убийца" оценивает свои действия и какие его социальные последствия. Другими словами будут ли его уважать после убийств.

1я же ссылка
Типичными признаками здоровья считаются структурная и физическая сохранность нервной системы и органов человека, индивидуальная приспособляемость к физической и социальной среде, сохранность стабильного привычного самочувствия

Был совершён ряд попыток вывести критерии психической нормы, в число которых включали соответствующую возрасту человека зрелость чувств, адекватное восприятие действительности, наличие гармонии между восприятием явлений и эмоциональным отношением к ним, умение уживаться с собой и социальным окружением, гибкость поведения, критический подход к обстоятельствам жизни, наличие чувства идентичности, способность планировать и оценивать жизненные перспективы. Во многих случаях под психической нормой определяют то, насколько индивид адаптирован к жизни в социальной среде, насколько он продуктивен и критичен в жизни.
теперь натяните это на войну, когда враг (а иногда и командир) посягает на вашу 1ю базовую ценность - жизнь, 2ю базовую ценность - здоровье и 3ю базовую ценность - семью. (нужен ли семье например безногий калека?).
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 21 тра, 2024 13:22, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 13:07

  ЛАД написав:
Когда-то ещё в Союзе уже после увольнения из армии меня призывали на месячные сборы с отрывом от производства с выездом на большие учения. Развернули кадрированный полк, солдаты у меня были "партизаны", взрослые мужики, уже отслужившие. Я был в своей армейской форме, т.е. они не знали, что я такой же "партизан", считали, что я кадровый. На второй или третий день (уже точно не помню) поднимал батарею на завтрак после пьянки - удалось только, когда начал переворачивать кровати. Потом слегка устаканилось. Но было 2 или 3 человека, которых я за месяц видел дня три. В последний день был большой скандал, когда я отказался подписывать им прохождение сборов. По тем временам не смертельно, но достаточно существенно (финансово, да и просто неприятности на работе). Они кричали, что бухали с начштаба полка - "Ну и обращайтесь к нему". Он меня вызывал, просил подписать, но я отказался (моя подпись как комбата была обязательной). Не знаю, чем закончилось.
Было ещё пару человек, которые укладывались на травку: "А что Вы мне сделаете?" Но когда таких несколько человек на батарею, то справлялся, батарея работала. И вполне прилично. Но я себе представляю, что было бы, если бы таких была хотя бы половина. Командиру лучше сразу застрелиться.

Мне дед говорил, что мужик после 40 лет (за некоторым исключением) это не вояка.
В немецкой армии была такая же картина.
Причина в первую очередь в гормональном уровне
Тестостерон адреналин. Общее желание воевать, а не в плен с оружием колонами уходить.
Потом уже физические кондиции.
У 18 летних восстановление после физ нагрузки раза в 4 быстрее, чем у 40 летних.
У 40летних революции хорошо получаются. Знают кто виноват и что с этим делать.
красная армия мобилизировала 15-45. Результат нужен был, а не для галочки.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 13:11

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:При желании определить лучших офицеров не так сложно. Тем более, во время войны.
А при назначениях и продвижении "по знакомству" или ещё каким критериям не помогут и переводы.

Ну значить проблема таки у відсутності бажання, а не відсутності кадрів?

Вы почему-то спорите с моими (?) утверждениями, которых я не делал.
Говорить об отсутствии кадров толковых офицеров я в принципе не мог - я этого просто не знаю.
Но боевые действия наша армия ведёт уже 10 лет (пусть первые 8 в режиме АТО, а не полномасштабной войны). Выдвижение толковых офицеров должно было бы произойти за первые же 2-3 года. Почему этого не произошло и не происходит, мне непонятно.
Для меня дико, что толкового "пиджака" не назначают на должность, т.к. "ему это не надо". А, может, этот "пиджак" остался бы в кадрах и был бы действительно классным офицером? Это вполне реально, знаю примеры (из "той" жизни).
Возможно, контрактная армия себя не оправдывает, по крайней мере, в отношении офицерского состава.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 13:16

  UA написав:..........
Мне дед говорил, что мужик после 40 лет (за некоторым исключением) это не вояка.
В немецкой армии была такая же картина.
Причина в первую очередь в гормональном уровне
Тестостерон адреналин. Общее желание воевать, а не в плен с оружием колонами уходить.
Потом уже физические кондиции.
У 18 летних восстановление после физ нагрузки раза в 4 быстрее, чем у 40 летних.
У 40летних революции хорошо получаются. Знают кто виноват и что с этим делать.
красная армия мобилизировала 15-45. Результат нужен был, а не для галочки.

А я с этим и не спорю.
Кроме того, 20-30-летний ещё просто не представляет себе, что его может не быть. Ему ещё кажется, что он бессмертный. В отличие от 40-50-летнего.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 13:16

  Letusrock написав:
  Bobua написав:Велика швидкість за неповні 2 доби.
Та ще й зі збоями на початку.
Але навіть якщо всього по 0.5млн за 2доби -- то за 40діб всі 10млн внесуться.


некоректний прогноз, зараз з тих що внеслись 99,99% це діючі всл та ті хто заброньований/має відстрочку чи "спина болить". Через 5-10 днів кількість скачувань/оновлень даних різко впаде


Стандартний процес.

Можемо навіть спрогнозувати які будуть ціни на 55-60дні за “мені тіки спрасіть”. У цапах чи й у службі підтримки “резерв+”?

Це має бути якийсь % від отих 17тис першого штрафу.
Експоненційно зростаючий до швидкості світла 100% в останні хвилини?
Bobua
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