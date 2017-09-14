ЛАД написав:

В любой стране есть какое-то количество людей готовых пойти добровольцами защищать родину. Это количество может быть большим или меньшим, но в любом случае это количество ограниченно. Наармию его ни в одной стране не хватало.Можно создать несколькобригад, но невозможно сделать элитной всю армию.В 47-ю Маркус отбирал людей по морально-политическим/психологическим и физическим качествам. И отбор был достаточно строгим, с приличным отсевом. У него не было "бусифицированных" и насильно призванных.Точно так же можно обеспечить несколько бригад самыми лучшими вооружениями, но невозможно так же вооружитьармию. Во всяком случае, в нашей ситуации."позитивний відбір кадрів" был бы идеальным. Но, к сожалению, он не реален. Как показывает практика, для такого отбора у нас просто не хватает кадров."спрощенне переведення між бригадами" позволит создать несколько хороших элитных бригад, но остальные части после этого превратятся просто в стадо, которое лучше будет просто распустить по домам, т.к. обеспечить боеспособность таких частей не сумеет самый идеальный командир.