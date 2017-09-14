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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 тра, 2024 13:17
_Mykola_ написав: ЛАД написав:
В любой стране есть какое-то количество людей готовых пойти добровольцами защищать родину. Это количество может быть большим или меньшим, но в любом случае это количество ограниченно. На массовую
армию его ни в одной стране не хватало.
Можно создать несколько элитных
бригад, но невозможно сделать элитной всю армию.
В 47-ю Маркус отбирал людей по морально-политическим/психологическим и физическим качествам. И отбор был достаточно строгим, с приличным отсевом. У него не было "бусифицированных" и насильно призванных.
Точно так же можно обеспечить несколько бригад самыми лучшими вооружениями, но невозможно так же вооружить массовую
армию. Во всяком случае, в нашей ситуации.
"позитивний відбір кадрів" был бы идеальным. Но, к сожалению, он не реален. Как показывает практика, для такого отбора у нас просто не хватает кадров.
"спрощенне переведення між бригадами" позволит создать несколько хороших элитных бригад, но остальные части после этого превратятся просто в стадо, которое лучше будет просто распустить по домам, т.к. обеспечить боеспособность таких частей не сумеет самый идеальный командир.
Ви пропонуєте залишити все як є, і неефективних і відверто поганих командирів зацементувати і відливати в бронзі. Тоді м'ясні штурми, безглузді втрати та залишені позиції, будуть продовжуватися. Наразі перевестися в іншу бригаду, майже неможливо в принципі. Це не про ефективність і мотивацію, це про кріпацтво і феодалізм, і не бажання ставати кращими.
То може ввести Юрьев день? Щоб кріпаки могли перевестися в ,,нормальну бригаду,,?
Десь кінець листопада був. Тих комбригів де найбільше захоче переводу гнать ссаними тряпками з ЗСУ ?
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Додано: Вів 21 тра, 2024 13:17
Bobua написав:
Можемо навіть спрогнозувати які будуть ціни на 55-60дні за “мені тіки спрасіть”. У цапах чи й у службі підтримки “резерв+”?
Це має бути якийсь % від отих 17тис першого штрафу.
Експоненційно зростаючий до швидкості світла 100% в останні хвилини?
А нашо "спросіть"? Є ж апка.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 13:20
flysoulfly написав: flyman написав:
Соскін каже, що Молдавія, Придінстров"я, Вінницька, Одеська та Чернігівська
обл. можуть об"єднаютися в Дністровську
федерацію, чи як там її назвуть
нуу если соскінЪ - то да...
да, знаменитый Чернигов-на-Днестре
натюрлих
Флайман мав на увазі Чернівецьку
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Додано: Вів 21 тра, 2024 13:21
sashaqbl написав: Bobua написав:
Можемо навіть спрогнозувати які будуть ціни на 55-60дні за “мені тіки спрасіть”. У цапах чи й у службі підтримки “резерв+”?
Це має бути якийсь % від отих 17тис першого штрафу.
Експоненційно зростаючий до швидкості світла 100% в останні хвилини?
А нашо "спросіть"? Є ж апка.
В деяких додаток після оновлення даних пише ,,в розшуку,,.Хоч ніяких повісток і не приходило. І в деяких що зараз в ЗСУ таке є що пише.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 13:22
Bobua написав:
Це має бути якийсь % від отих 17тис першого штрафу.
Експоненційно зростаючий до швидкості світла 100% в останні хвилини?
як мінімум до виборів в США багато хто не злякається 17тис і заляже на дно. Направо й наліво звільняються з офіційних робіт, це не для того щоб скачати резерв+ ))
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Додано: Вів 21 тра, 2024 13:22
ЛАД написав: UA написав:
..........
Мне дед говорил, что мужик после 40 лет (за некоторым исключением) это не вояка.
В немецкой армии была такая же картина.
Причина в первую очередь в гормональном уровне
Тестостерон адреналин. Общее желание воевать, а не в плен с оружием колонами уходить.
Потом уже физические кондиции.
У 18 летних восстановление после физ нагрузки раза в 4 быстрее, чем у 40 летних.
У 40летних революции хорошо получаются. Знают кто виноват и что с этим делать.
красная армия мобилизировала 15-45. Результат нужен был, а не для галочки.
А я с этим и не спорю.
Кроме того, 20-30-летний ещё просто не представляет себе, что его может не быть. Ему ещё кажется, что он бессмертный. В отличие от 40-50-летнего.
Так это и есть эффект высокого гормонального фона.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 13:23
ЛАД написав:
Вы почему-то спорите с моими (?) утверждениями, которых я не делал.
Говорить об отсутствии кадров толковых офицеров я в принципе не мог - я этого просто не знаю.
Хз. Хіба не ви оце написали:
ЛАД написав:
"позитивний відбір кадрів" был бы идеальным. Но, к сожалению, он не реален. Как показывает практика, для такого отбора у нас просто не хватает кадров.
"спрощенне переведення між бригадами" позволит создать несколько хороших элитных бригад, но остальные части после этого превратятся просто в стадо, которое лучше будет просто распустить по домам, т.к. обеспечить боеспособность таких частей не сумеет самый идеальный командир.
Ми з Миколою намагаємся на конкретних Вам пояснити, що можливості позитивного відбору кадрів в ЗСУ величезні.
Щодо "спрощенне переведення між бригадами" - то штатка елітних бригад обмежена.
Зате було б десяток гавняних бригад, з яких би всі свалили в посередні бригади. І цей десяток бригад можна би було розігнати без шкоди для ЗСУ, оскільки бригада з заповненою штаткою ефективніше, ніж дві бригади з заповненою на 50%.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 13:25
alex lem написав: _Mykola_ написав: ЛАД написав:
В любой стране есть какое-то количество людей готовых пойти добровольцами защищать родину. Это количество может быть большим или меньшим, но в любом случае это количество ограниченно. На массовую
армию его ни в одной стране не хватало.
Можно создать несколько элитных
бригад, но невозможно сделать элитной всю армию.
В 47-ю Маркус отбирал людей по морально-политическим/психологическим и физическим качествам. И отбор был достаточно строгим, с приличным отсевом. У него не было "бусифицированных" и насильно призванных.
Точно так же можно обеспечить несколько бригад самыми лучшими вооружениями, но невозможно так же вооружить массовую
армию. Во всяком случае, в нашей ситуации.
"позитивний відбір кадрів" был бы идеальным. Но, к сожалению, он не реален. Как показывает практика, для такого отбора у нас просто не хватает кадров.
"спрощенне переведення між бригадами" позволит создать несколько хороших элитных бригад, но остальные части после этого превратятся просто в стадо, которое лучше будет просто распустить по домам, т.к. обеспечить боеспособность таких частей не сумеет самый идеальный командир.
Ви пропонуєте залишити все як є, і неефективних і відверто поганих командирів зацементувати і відливати в бронзі. Тоді м'ясні штурми, безглузді втрати та залишені позиції, будуть продовжуватися. Наразі перевестися в іншу бригаду, майже неможливо в принципі. Це не про ефективність і мотивацію, це про кріпацтво і феодалізм, і не бажання ставати кращими.
То може ввести Юрьев день? Щоб кріпаки могли перевестися в ,,нормальну бригаду,,?
Десь кінець листопада був. Тих комбригів де найбільше захоче переводу гнать ссаними тряпками з ЗСУ ?
Люто плюсую ! Якби була 100% гарантія потрапити саме в ту бригаду яку хоче людина і на ту посаду яку хоче , то багато хто вже давно був би в ЗСУ. А з тим безприделом , коли люди подаються на одну посаду в конкретну бригаду , а їм потім затикають дірки де прийдеться - ну його нафіг. Нема віри рекрутинговим центрам. На словах як Лев Толстой, а на деле … простой .
Бо буває пішла людина в погранці , а її на навчання у Великобританію, якого милого, тобто навіщо ?
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Додано: Вів 21 тра, 2024 13:26
Mimohod написав: Игорь Алексеевич написав: Letusrock написав:
тут не погоджусь з Water, 99% цих філіпінців гіпотетично зацікавить тільки укр.паспорт та близькість до ЄС
Недавно разговаривал с молодёжью из Черновцов. Задал вопрос-как вы относитесь, если бы вас присоединила к себе Румыния. Ответ - никто бы против не был..И такие ответы можно услышать от молодёжи Ужгорода, Иван. Франк. и т.д.
В тому і проблема. Якщо сильно закрутити гайки почнеться парад суверенітетів.
каких нах суверенитетов?
право на самоопределение знаменитого иванофранковского народа?
ни к каким европейским странам ЕС ничего присоединить
не даст,
и не признают "независимость
" никто, кроме стран "оси зла" с примкнувшими гвинеямиБисау + орбаны. А орбан если захоче присоединить - моментом вылетит из ЕС
, и останется без их денег
с голой жопой
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Вів 21 тра, 2024 13:28, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 13:26
написанное конечно ненаучная отсебятина
vitaliiangel написав:
вы когда то писали что война нормальное явление. Я тогда не хотел затевать с вами спор, вы как-то плохо реагируете когда с вами не согласны. Хотя бы загуглите где в психологии проходит граница нормы. Это же на поверхности, не надо быть кандидатом в доктора. Вот по вашей же ссылке
Суть американских исследований человека в том, что сама биология, сами инстинкты запрещают человеку убивать человека. И это было, вообще-то, известно давно. Например, в Речи Посполитой в XVII веке проводили подобные исследования. Полк солдат на стрельбище поразил в ходе проверки 500 мишеней. А потом в бою через несколько дней вся стрельба сего полка поразила только трех солдат противника.
Человек биологически не может убивать человека. А психопаты, которые в войну составляют 2%, но являются 100% всей ударной силы армии в тесных боях, как сообщают психологи США, в гражданской жизни являются убийцами и, как правило, сидят в тюрьмах.
, человека который "что-то слышал". Биологически убивать можно, и даже без чувства вины, например эфтаназия. Важно как сам человек оценивает свои действия и какие его социальные последствия. Другими словами будут ли его уважать после убийства.
Вы сами себя опровергли.
Одно дело стрельба на полигоне по мишеням в спокойной обстановке и совсем другое на поле боя под огнём противника. Человек слегка шалеет с непривычки даже от звуков собственных выстрелов.
А после убийств на войне уважать будут. И чем больше убитых, тем больше уважения.
Это подтверждается, начиная от "Илиады" и "Одиссеи" и заканчивая лётчиками-асами 2 мировой или снайперами.
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