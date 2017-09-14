|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 21 тра, 2024 13:28
ЛАД написав:
Кроме того, 20-30-летний ещё просто не представляет себе, что его может не быть. Ему ещё кажется, что он бессмертный. В отличие от 40-50-летнего.
точно подмечено и не только вами, 40-50 летние в норме более точно отражают окружающий мир, понимают больше какие последствия и риски.
но при этом психология не наука. Я вас читаю и не перестаю вам удивляться, умный человек. С высоким IQ а иногда такую дурь напишете...
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 21 тра, 2024 13:28, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23380
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2397 раз.
- Подякували: 3345 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 21 тра, 2024 13:28
vitaliiangel написав:
вы когда то писали что война нормальное явление. Я тогда не хотел затевать с вами спор, вы как-то плохо реагируете когда с вами не согласны. Хотя бы загуглите где в психологии проходит граница нормы. Это же на поверхности, не надо быть кандидатом в доктора.
не хочу я гуглить про норму. ) для мене норма це зворотність процесу.
до того ж сам я не можу похвастатись , психомоторика підводить.
Спор про те, що стійкістість підрозділу залежить від "буйних" вони є кристалізуючими елементами. видьорнути таких людей в якусь елітку, скажімо для прикладу в ссо і масова армія посипеться. Тактика Гідеона працює тільки на короткій дистанції а в війні на виснаження це програш.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1043
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 тра, 2024 13:30
flysoulfly написав:
.........
каких нах суверенитетов?
право на самоопределение знаменитого иванофранковского народа?
ни к каким европейским странам ЕС ничего присоединить
не даст,
и не признают "независимость
" никто, кроме стран "оси зла" с примкнувшими гвинеямиБисау + орбаны. А орбан если захоче присоединить - моментом вылетит из ЕС
, и останется без их денег
с голой жопой
В бывшей Югославии всех признали.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 28760
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Вів 21 тра, 2024 13:37
Banderlog написав:
для мене норма це зворотність процесу
ого вы взяли... в моей жизни вподряд произошло несколько трагических событий, к которым я не был морально готов. Имея в арсенале 100500 механизмов защиты (которым я сам учу людей) и применяя их на себе, видел границы их эффективности.
Наибольшая психологическая проблема любых пограничных состояний - резкое сужение эмоционального спектра. Другими словами, когда у ребенка умирает любимая собака ему кажется что остальное не имеет смысла и жизнь окончена.
В большинстве случаев пограничные состояния обратимы, но о прежних ощущениях "счастья и комфорта" обычно речь не идёт. Это огромная проблема, которую вы только что "легко решили".
Сравните ваши ощущения жизни подростком и теперешние. Каждая пограничная ситуация сужает ваш эмоциональный спектр, и хоть пациенту кажется что он здоров, какую либо долю продуктивности он теряет. В итоге это приводит к полнейшей непродуктивности, прежде всего в межличностном взаимодействии и коммуникациях.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 21 тра, 2024 13:40, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23380
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2397 раз.
- Подякували: 3345 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 21 тра, 2024 13:39
Vadim_ написав: alex lem написав: _Mykola_ написав:
Ви пропонуєте залишити все як є, і неефективних і відверто поганих командирів зацементувати і відливати в бронзі. Тоді м'ясні штурми, безглузді втрати та залишені позиції, будуть продовжуватися. Наразі перевестися в іншу бригаду, майже неможливо в принципі. Це не про ефективність і мотивацію, це про кріпацтво і феодалізм, і не бажання ставати кращими.
То може ввести Юрьев день? Щоб кріпаки могли перевестися в ,,нормальну бригаду,,?
Десь кінець листопада був. Тих комбригів де найбільше захоче переводу гнать ссаними тряпками з ЗСУ
?
Ні, в окопи стрільцями з розжалуванням в солдати і без впенсії.
Може тоді ,,м'ясники,,-командири перейдуть на іншій рівень розуміння що люди не для того щоб ,,світився в тепловізорі,,?
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 3128
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 370 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 тра, 2024 13:44
vitaliiangel написав:
вы бы взяли в жены женщину убийцу? Не боитесь что в семейном конфликте она вас прибьёт? или что для вас уважение, портр
Я би взяв.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1661
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 тра, 2024 13:46
sashaqbl написав: vitaliiangel написав:
вы бы взяли в жены женщину убийцу? Не боитесь что в семейном конфликте она вас прибьёт? или что для вас уважение, портр
Я би взяв.
пацан сказал - пацан сделал. Или только сказал?
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23380
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2397 раз.
- Подякували: 3345 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 21 тра, 2024 13:47
vitaliiangel написав: sashaqbl написав: vitaliiangel написав:
вы бы взяли в жены женщину убийцу? Не боитесь что в семейном конфликте она вас прибьёт? или что для вас уважение, портр
Я би взяв.
пацан сказал - пацан сделал. Или только сказал?
Ви набиваєтесь мені в дружини?
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1661
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 тра, 2024 13:48
ЛАД написав: flysoulfly написав:
.........
каких нах суверенитетов?
право на самоопределение знаменитого иванофранковского народа?
ни к каким европейским странам ЕС ничего присоединить
не даст,
и не признают "независимость
" никто, кроме стран "оси зла" с примкнувшими гвинеямиБисау + орбаны. А орбан если захоче присоединить - моментом вылетит из ЕС
, и останется без их денег
с голой жопой
В бывшей Югославии всех признали.
"ну семьон семьоныч" -
там в каждой стране была ДРУГАЯ титульная нация, давно общепризнанная всем научным миром.
Главная загвоздка (из-за соседних стран) была с македонцами, которые как-бы, в основном, болгары, говорившие по сербски, но их к моменту провозглашения их РЕСПУБЛИКА (а не область) существовала УЖЕ долгие десятилетия.
Но никакое Косово и никакая Воеводина никуда не присоединились.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4773
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1614 раз.
- Подякували: 263 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 тра, 2024 13:52
sashaqbl написав:
.........
Хз. Хіба не ви оце написали:
ЛАД написав:
"позитивний відбір кадрів" был бы идеальным. Но, к сожалению, он не реален. Как показывает практика, для такого отбора у нас просто не хватает кадров.
"спрощенне переведення між бригадами" позволит создать несколько хороших элитных бригад, но остальные части после этого превратятся просто в стадо, которое лучше будет просто распустить по домам, т.к. обеспечить боеспособность таких частей не сумеет самый идеальный командир.
Вы путаете.
Там речь шла не об офицерах (хотя при резком увеличении армии обязательно возникает и нехватка офицерских кадров, особенно младших). Разговор был о массовой
армии вообще, включая рядовой состав. Во всех армиях мира есть "морские котики", спецназ, с действительно классной подготовкой. И туда берут только добровольцев да ещё и с конкурсом. Вот для такого кадров для массовой
армии точно не хватит кадров ни в одной стране.
Ми з Миколою намагаємося на конкретних Вам пояснити, що можливості позитивного відбору кадрів в ЗСУ величезні.
Щодо "спрощенне переведення між бригадами" - то штатка елітних бригад обмежена.
Зате було б десяток гавняних бригад, з яких би всі свалили в посередні бригади. І цей десяток бригад можна би було розігнати без шкоди для ЗСУ, оскільки бригада з заповненою штаткою ефективніше, ніж дві бригади з заповненою на 50%.
Не берусь спорить о том, сколько было бы "гавняних бригад" - десяток или несколько десятков. Но я вам привёл возможный
пример массовых переводов в "гавняные бригады" к трусливым офицерам- рас... долбаям. Не допускаете такого варианта?
Вы рассматриваете идеальные (а попросту, утопические) варианты.Banderlog
рассуждает явно трезвее.
P.s. И да, у укомплектованной на 50% части боеспособность низкая. Из этого следует только необходимость мобилизации и заполнения штата. Если нет такой возможности, то, скорее всего, целесообразно уменьшить количество бригад, создав из 2-х одну.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 21 тра, 2024 13:57, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 28760
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|37583
|
|
|1493
|198597
|
|
|6076
|647787
|
|