Додано: Вів 21 тра, 2024 13:52

sashaqbl написав: .........

Хз. Хіба не ви оце написали:

ЛАД написав: "позитивний відбір кадрів" был бы идеальным. Но, к сожалению, он не реален. Как показывает практика, для такого отбора у нас просто не хватает кадров.

"спрощенне переведення між бригадами" позволит создать несколько хороших элитных бригад, но остальные части после этого превратятся просто в стадо, которое лучше будет просто распустить по домам, т.к. обеспечить боеспособность таких частей не сумеет самый идеальный командир. "позитивний відбір кадрів" был бы идеальным. Но, к сожалению, он не реален. Как показывает практика, для такого отбора у нас просто не хватает кадров."спрощенне переведення між бригадами" позволит создать несколько хороших элитных бригад, но остальные части после этого превратятся просто в стадо, которое лучше будет просто распустить по домам, т.к. обеспечить боеспособность таких частей не сумеет самый идеальный командир. .........Хз. Хіба не ви оце написали:

Ми з Миколою намагаємося на конкретних Вам пояснити, що можливості позитивного відбору кадрів в ЗСУ величезні.

Щодо "спрощенне переведення між бригадами" - то штатка елітних бригад обмежена.

Зате було б десяток гавняних бригад, з яких би всі свалили в посередні бригади. І цей десяток бригад можна би було розігнати без шкоди для ЗСУ, оскільки бригада з заповненою штаткою ефективніше, ніж дві бригади з заповненою на 50%.

Вы путаете.Там речь шла не об офицерах (хотя при резком увеличении армии обязательно возникает и нехватка офицерских кадров, особенно младших). Разговор был оармии вообще, включая рядовой состав. Во всех армиях мира есть "морские котики", спецназ, с действительно классной подготовкой. И туда берут только добровольцев да ещё и с конкурсом. Вот для такого кадров дляармии точно не хватит кадров ни в одной стране.Не берусь спорить о том, сколько было бы "гавняних бригад" - десяток или несколько десятков. Но я вам привёлпример массовых переводов в "гавняные бригады" к трусливым офицерам- рас... долбаям. Не допускаете такого варианта?Вы рассматриваете идеальные (а попросту, утопические) варианты.рассуждает явно трезвее.P.s. И да, у укомплектованной на 50% части боеспособность низкая. Из этого следует только необходимость мобилизации и заполнения штата. Если нет такой возможности, то, скорее всего, целесообразно уменьшить количество бригад, создав из 2-х одну.