Тепер ви ніхто: що стало недоступним для чоловіків без візиту до ТЦК
20 Травня 2024, 23:27
Українські військовозобов’язані чоловіки призовного віку не зможуть отримати паспортні документи за кордоном без військово-облікових документів. Поки порядок визначення дійсності документів не встановлений, видачу паспортів тимчасово припинили. Про це йдеться у повідомленні Центру обслуговування громадян “Паспортний сервіс”.
Зауважується, що відповідно до набрання чинності ЗУ №10449 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку”, з 18 травня 2024 року оформлення паспортних документів військовозобов’язаними чоловіками призовного віку (від 18 до 60 років) відбуватиметься, якщо чоловік має військово-облікові документи.
“Паспортний сервіс” також зауважує, що порядок визначення дійсності військово-облікових документів на сьогодні ще не встановлений – у зв’язку з цим прийом документів тимчасово припиняється до моменту прийняття відповідної постанови.
“Державне підприємство “Документ” докладає максимум зусиль для належної організації процесу подачі заяв-анкет та подальшої видачі готових документів. Детальні роз’яснення щодо нового порядку отримання послуг будуть опубліковані на усіх офіційних ресурсах ДП “Документ””, – зауважується в повідомленні на сайті.
flysoulfly написав:............ там в каждой стране была ДРУГАЯ титульная нация, давно общепризнанная всем научным миром. Главная загвоздка (из-за соседних стран) была с македонцами, которые как-бы, в основном, болгары, говорившие по сербски, но их к моменту провозглашения их РЕСПУБЛИКА (а не область) существовала УЖЕ долгие десятилетия. Но никакое Косово и никакая Воеводина никуда не присоединились.
Косово в процессе. А "титульные нации"... Скажите спасибо Союзу, что Украину объединили в одну республику, а не создавали автономии (Крымскую, Западноукраинскую, ...). Напомню насчёт "наций, давно общепризнанных всем научным миром":
Черного́рцы (черног. Црногорци/Crnogorci) — южнославянский народ или субэтническая группа сербского народа[/b]
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 21 тра, 2024 14:11, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Не берусь спорить о том, сколько было бы "гавняних бригад" - десяток или несколько десятков. Но я вам привёл возможный пример массовых переводов в "гавняные бригады" к трусливым офицерам- рас... долбаям. Не допускаете такого варианта?
Не допускаю. Тому що є бригади, з яких процентів 90 хоче свалити. Будь куди, аби тільки свалити. І укомплектувати більш менш нормальні підрозділи за рахунок таких - це однозначно підвищення боєздатності.
🇩🇪 До Києва з візитом прибула міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона наголосила, що на німецьку глобальну ініціативу з посилення української ППО зібрали майже мільярд євро. Бербок приїхала в Україну також для того, щоб продемонструвати підтримку з боку її країни, і для підготовки до Берлінської конференції з реконструкції як інвестиції в майбутнє України.
По ссылке видео. Сравните с нашими чиновниками за которыми ходит по 30 человек челяди и охраны. А периметр вркруг оцеплен полицией. По отношению государство - человек мы гораздо ближе к рф, чем к Германии. Не смотря на то что Германия в сотни раз богаче нас, её чиновники выглядят как обычные пэрэсичные. Мы живём на кредиты запада, а щёки надуваем как арабские шейхи. Менталитет. Кто то должен сбить чиновникам корону.
Квазідепутати це субвід депутата який живе як паразит і може змінювати свої політичні погляди і пріоритети.
ЛАД написав:Я говорил не о том, где работает Литва, Латвия и Эстония, а кто работает у них.
своим ответом я намекнул что из мигрантов никто (как и в Болгарии/Словакии). Если есть другая инфа пожалуйста дайте ссылку. Польша в этом смысле уникальная. Обычно в те странах откуда местные выезжают на работу трудовых мигрантов нет. Для того же украинца или белоруса лучше поехать в Польшу, чем в Прибалтику, язык понятнее, рынок труда больше, зарплаты выше. Поэтому ждать что понаедут в Украину - смешно, рядом есть гораздо более привлекательные страны.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 21 тра, 2024 14:20, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД написав:Не берусь спорить о том, сколько было бы "гавняних бригад" - десяток или несколько десятков. Но я вам привёл возможный пример массовых переводов в "гавняные бригады" к трусливым офицерам- рас... долбаям. Не допускаете такого варианта?
Не допускаю. Тому що є бригади, з яких процентів 90 хоче свалити. Будь куди, аби тільки свалити. І укомплектувати більш менш нормальні підрозділи за рахунок таких - це однозначно підвищення боєздатності.
Это не опровергает той возможности, о которой я написал. Возможно, в тех частях, о которых Вы говорите офицеры (или сержанты, или и те, и другие) самодуры, издевающиеся над солдатами. Такое тоже бывает. Но, вообще, интересно. Вы, скорее всего, служите в одной части. Откуда такие уверенные суждения о других частях?