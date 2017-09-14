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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 828082818282828382848285>
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 13:53

  alex lem написав:
  Vadim_ написав:
  alex lem написав:То може ввести Юрьев день? Щоб кріпаки могли перевестися в ,,нормальну бригаду,,? :wink: Десь кінець листопада був. Тих комбригів де найбільше захоче переводу гнать ссаними тряпками з ЗСУ ? :mrgreen:

Ні, в окопи стрільцями з розжалуванням в солдати і без впенсії.

Може тоді ,,м'ясники,,-командири перейдуть на іншій рівень розуміння що люди не для того щоб ,,світився в тепловізорі,,?

І дуже хутко.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 13:57

Йой.

З елоями почали говорити елоячою мовою. 😳

Тепер ви ніхто: що стало недоступним для чоловіків без візиту до ТЦК

20 Травня 2024, 23:27


Українські військовозобов’язані чоловіки призовного віку не зможуть отримати паспортні документи за кордоном без військово-облікових документів. Поки порядок визначення дійсності документів не встановлений, видачу паспортів тимчасово припинили. Про це йдеться у повідомленні Центру обслуговування громадян “Паспортний сервіс”.

Зауважується, що відповідно до набрання чинності ЗУ №10449 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку”, з 18 травня 2024 року оформлення паспортних документів військовозобов’язаними чоловіками призовного віку (від 18 до 60 років) відбуватиметься, якщо чоловік має військово-облікові документи.


“Паспортний сервіс” також зауважує, що порядок визначення дійсності військово-облікових документів на сьогодні ще не встановлений – у зв’язку з цим прийом документів тимчасово припиняється до моменту прийняття відповідної постанови.


“Державне підприємство “Документ” докладає максимум зусиль для належної організації процесу подачі заяв-анкет та подальшої видачі готових документів. Детальні роз’яснення щодо нового порядку отримання послуг будуть опубліковані на усіх офіційних ресурсах ДП “Документ””, – зауважується в повідомленні на сайті.

Теги: загальна мобілізаціяТЦК
ВАМ БУДЕ ЦІКАВО

https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... itu-do-tck

Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 14:06

  flysoulfly написав:............
там в каждой стране была ДРУГАЯ титульная нация, давно общепризнанная всем научным миром.
Главная загвоздка (из-за соседних стран) была с македонцами, которые как-бы, в основном, болгары, говорившие по сербски, но их к моменту провозглашения их РЕСПУБЛИКА (а не область) существовала УЖЕ долгие десятилетия.
Но никакое Косово и никакая Воеводина никуда не присоединились.

Косово в процессе.
А "титульные нации"...
Скажите спасибо Союзу, что Украину объединили в одну республику, а не создавали автономии (Крымскую, Западноукраинскую, ...).
Напомню насчёт "наций, давно общепризнанных всем научным миром":
Черного́рцы (черног. Црногорци/Crnogorci) — южнославянский народ или субэтническая группа сербского народа[/b]
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 21 тра, 2024 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 14:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не берусь спорить о том, сколько было бы "гавняних бригад" - десяток или несколько десятков. Но я вам привёл возможный пример массовых переводов в "гавняные бригады" к трусливым офицерам- рас... долбаям. Не допускаете такого варианта?

Не допускаю. Тому що є бригади, з яких процентів 90 хоче свалити. Будь куди, аби тільки свалити.
І укомплектувати більш менш нормальні підрозділи за рахунок таких - це однозначно підвищення боєздатності.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 14:08

  vitaliiangel написав:
🇩🇪 До Києва з візитом прибула міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона наголосила, що на німецьку глобальну ініціативу з посилення української ППО зібрали майже мільярд євро. Бербок приїхала в Україну також для того, щоб продемонструвати підтримку з боку її країни, і для підготовки до Берлінської конференції з реконструкції як інвестиції в майбутнє України.

https://t.me/babel/50971

По ссылке видео. Сравните с нашими чиновниками за которыми ходит по 30 человек челяди и охраны. А периметр вркруг оцеплен полицией. По отношению государство - человек мы гораздо ближе к рф, чем к Германии. Не смотря на то что Германия в сотни раз богаче нас, её чиновники выглядят как обычные пэрэсичные. Мы живём на кредиты запада, а щёки надуваем как арабские шейхи. Менталитет. Кто то должен сбить чиновникам корону.

Квазідепутати це субвід депутата який живе як паразит і може змінювати свої політичні погляди і пріоритети.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 14:13

  ЛАД написав:Я говорил не о том, где работает Литва, Латвия и Эстония, а кто работает у них.
своим ответом я намекнул что из мигрантов никто (как и в Болгарии/Словакии). Если есть другая инфа пожалуйста дайте ссылку. Польша в этом смысле уникальная. Обычно в те странах откуда местные выезжают на работу трудовых мигрантов нет. Для того же украинца или белоруса лучше поехать в Польшу, чем в Прибалтику, язык понятнее, рынок труда больше, зарплаты выше. Поэтому ждать что понаедут в Украину - смешно, рядом есть гораздо более привлекательные страны.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 21 тра, 2024 14:20, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 14:14

Запретили женщинам-медикам устраиваться на работу без постановки на учёт в ТЦК, - Кабмин

Норму, которая позволяла делать так до конца 2026 года, убрали постановлением №563,\

https://sud.ua/ru/news/publication/3012 ... e_vignette


скоро ще і жінки розбіжаться, будемо лікуватися лопухами ))
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 14:16

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Не берусь спорить о том, сколько было бы "гавняних бригад" - десяток или несколько десятков. Но я вам привёл возможный пример массовых переводов в "гавняные бригады" к трусливым офицерам- рас... долбаям. Не допускаете такого варианта?

Не допускаю. Тому що є бригади, з яких процентів 90 хоче свалити. Будь куди, аби тільки свалити.
І укомплектувати більш менш нормальні підрозділи за рахунок таких - це однозначно підвищення боєздатності.

Это не опровергает той возможности, о которой я написал.
Возможно, в тех частях, о которых Вы говорите офицеры (или сержанты, или и те, и другие) самодуры, издевающиеся над солдатами. Такое тоже бывает.
Но, вообще, интересно. Вы, скорее всего, служите в одной части. Откуда такие уверенные суждения о других частях?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 14:17

  Xenon написав:
скоро ще і жінки розбіжаться, будемо лікуватися лопухами ))

как минимум будет дешевле :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 14:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но, вообще, интересно. Вы, скорее всего, служите в одной части. Откуда такие уверенные суждения о других частях?

В одній. А загалом - знайомі, з суміжниками спілкувався, волонтерив до мобілізації.
sashaqbl
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