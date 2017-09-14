Тепер ви ніхто: що стало недоступним для чоловіків без візиту до ТЦК

не зможуть отримати паспортні документи

оформлення паспортних документів військовозобов’язаними чоловіками призовного віку (від 18 до 60 років) відбуватиметься, якщо чоловік має військово-облікові документи.



20 Травня 2024, 23:27Українські військовозобов’язані чоловіки призовного вікуза кордоном без військово-облікових документів. Поки порядок визначення дійсності документів не встановлений, видачу паспортів тимчасово припинили. Про це йдеться у повідомленні Центру обслуговування громадян “Паспортний сервіс”.Зауважується, що відповідно до набрання чинності ЗУ №10449 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку”, з 18 травня 2024 року“Паспортний сервіс” також зауважує, що порядок визначення дійсності військово-облікових документів на сьогодні ще не встановлений – у зв’язку з цим прийом документів тимчасово припиняється до моменту прийняття відповідної постанови.“Державне підприємство “Документ” докладає максимум зусиль для належної організації процесу подачі заяв-анкет та подальшої видачі готових документів. Детальні роз’яснення щодо нового порядку отримання послуг будуть опубліковані на усіх офіційних ресурсах ДП “Документ””, – зауважується в повідомленні на сайті.Теги: загальна мобілізаціяТЦКВАМ БУДЕ ЦІКАВО