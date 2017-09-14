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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 тра, 2024 14:25
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Я говорил не о том, где работает Литва, Латвия и Эстония, а кто работает у них.
своим ответом я намекнул что из мигрантов никто (как и в Болгарии). Если есть другая инфа пожалуйста дайте ссылку. Польша в этом смысле уникальная. Обычно в те странах откуда местные выезжают на работу трудовых мигрантов нет. Для того же украинца или белоруса лучше поехать в Польшу, чем в Прибалтику, язык понятнее, рынок труда больше, зарплаты выше.
Писал, не знаю сегодняшнюю ситуацию в Прибалтике. Когда-то там была большая проблема с нехваткой рабочей силы из-за миграции на Запад. Возможно, в результате производство просто умерло и проблема вместе с ним.
Что касается психологии как науки, я и сейчас так считаю. Так же, как и медицина пока не наука, только понемногу становится. Слишком большая неопределённость/непредсказуемость в методах и результатах. Это не умаляет их значения. Но пока они на стыке науки и искусства.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 14:25
Xenon написав:
скоро ще і жінки розбіжаться, будемо лікуватися лопухами ))
Хотіли безкоштовно - тримайте.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 14:26
⚡️Чоловіки, зняті з військового обліку через виїзд за кордон, зобов’язані особисто прибути до ТЦК— постанова Кабміну
Вони мають це зробити до 16 червня для постановки на облік.
этого следовало ожидать. А то щас все умники напишут что находятся в Мариуполе или Польше и всё призывать опять некого.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 14:28
холява написав:
.............
Залишилось тільки знайти державу , яка просто прийме на себе обов,язки вас годувати і нагороджувати грошима
.
Это не обязательно.
Украина такого тоже не даёт.
Достаточно, чтобы разрешали
жить и работать. А это сегодня уже делают.
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ЛАД
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Додано: Вів 21 тра, 2024 14:31
⚡️Чоловіки, зняті з військового обліку через виїзд за кордон, зобов’язані особисто прибути до ТЦК— постанова Кабміну
а якщо помер, то штраф?
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Примат
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Додано: Вів 21 тра, 2024 14:36
ЛАД написав:
Что касается психологии как науки, я и сейчас так считаю.
психология это несколько десятков наук, с разной степенью научности. Допустим нейропсихология далека от психоанализа как Луна от Плутона. Но для обывателя шо то шо другое психология. Наука или нет определяется очень просто - пользой. Приносить пользу психология стала относительно недавно, когда проработались методики коррекционной, поведенческой, лого, арт, групповой, гештальт терапии, сенсорной интеграции и прочие. И пошла реальная польза от них, в отличии от психоанализа - "вольных сочинений психоаналитика на тему пациента". Эта ветка психологии заглохла или стала экзотической.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 21 тра, 2024 14:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 14:38
Примат написав:
⚡️Чоловіки, зняті з військового обліку через виїзд за кордон, зобов’язані особисто прибути до ТЦК— постанова Кабміну
а якщо помер, то штраф?
Естественно - с последующим арестом имущества
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Додано: Вів 21 тра, 2024 14:38
Где всё-таки пропал freeze?
Последнее сообщение ещё 10.04, больше месяца тому.
Надеюсь, с ним всё в порядке.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 14:40
ЛАД написав: холява написав:
.............
Залишилось тільки знайти державу , яка просто прийме на себе обов,язки вас годувати і нагороджувати грошима
.
Это не обязательно.
Украина такого тоже не даёт.
Достаточно, чтобы разрешали
жить и работать. А это сегодня уже делают.
И, что важно - бурятов нет...
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Додано: Вів 21 тра, 2024 14:42
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Что касается психологии как науки, я и сейчас так считаю.
психология это несколько десятков наук, с разной степенью научности. Допустим нейропсихология далека от психоанализа как Луна от Плутона. Но для обывателя шо то шо другое психология. Наука или нет определяется очень просто - пользой. Приносить пользу психология стала относительно недавно, когда проработались методики коррекционной, поведенческой, лого, арт, групповой, гештальт терапии, сенсорной интеграции и прочие. И пошла реальная польза от них, в отличии от психоанализа - "вольных сочинений психоаналитика на тему пациента". Эта ветка психологии заглохла или стала экзотической.
Пользу приносит многое - музыка (и искусство вообще), физкультура, торговля, и, тем более, медицина.
Но от этого они не становятся науками.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 21 тра, 2024 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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