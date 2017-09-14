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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8282828382848285>
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 14:44

  vitaliiangel написав:
⚡️Чоловіки, зняті з військового обліку через виїзд за кордон, зобов’язані особисто прибути до ТЦК— постанова Кабміну

Вони мають це зробити до 16 червня для постановки на облік.

этого следовало ожидать. А то щас все умники напишут что находятся в Мариуполе или Польше и всё призывать опять некого.

А это зачем или бешеній принтер уже не знает какую муйню напостановить?
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 14:49

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Но, вообще, интересно. Вы, скорее всего, служите в одной части. Откуда такие уверенные суждения о других частях?

В одній. А загалом - знайомі, з суміжниками спілкувався, волонтерив до мобілізації.

Так и предполагал.
Но я не стал бы делать на этой основе далеко идущие выводы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 14:59

  Xenon написав:
Запретили женщинам-медикам устраиваться на работу без постановки на учёт в ТЦК, - Кабмин

Норму, которая позволяла делать так до конца 2026 года, убрали постановлением №563,\

https://sud.ua/ru/news/publication/3012 ... e_vignette


скоро ще і жінки розбіжаться, будемо лікуватися лопухами ))

Нужно немцам подсказать про упрощение признания дипломов укр. мед. университетов.
У них дефицит врачей
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 15:00

  ЛАД написав:
  холява написав:.............
Залишилось тільки знайти державу , яка просто прийме на себе обов,язки вас годувати і нагороджувати грошима .

Это не обязательно.
Украина такого тоже не даёт.
Достаточно, чтобы разрешали жить и работать. А это сегодня уже делают.


Доброго дня .
Питання до вас , а де зараз приймають пенсіонерів чи людей похилого віку ,
щоб можно було жити і працювати ?
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 15:09

  ЛАД написав:Где всё-таки пропал freeze?
Последнее сообщение ещё 10.04, больше месяца тому.
Надеюсь, с ним всё в порядке.

C freeze всё в порядке ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 15:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, зобов’язані до 16 червня стати на військовий облік


ЮХУУУУУУ, ЗЕ лучший президент, гордость народа, наша власть самая прекрасная, Судовая ветвь работает, закони работают.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 15:13

  Letusrock написав:
  flysoulfly написав:
  flyman написав:Соскін каже, що Молдавія, Придінстров"я, Вінницька, Одеська та Чернігівська обл. можуть об"єднаютися в Дністровську федерацію, чи як там її назвуть
нуу если соскінЪ - то да...
да, знаменитый Чернигов-на-Днестре
натюрлих

Флайман мав на увазі Чернівецьку

Саме Чернівецьку, не було часу перечитати та виправити
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 15:15

  Vadim_ написав:
  vitaliiangel написав:
⚡️Чоловіки, зняті з військового обліку через виїзд за кордон, зобов’язані особисто прибути до ТЦК— постанова Кабміну

Вони мають це зробити до 16 червня для постановки на облік.

этого следовало ожидать. А то щас все умники напишут что находятся в Мариуполе или Польше и всё призывать опять некого.

А это зачем или бешеній принтер уже не знает какую муйню напостановить?

Вполне логичное решение, в принципе: казна сама себя не наполнит (особенно как народ массово увольняться начал), а 25к с ляма -- вот уже и на пенсии почти хватает :)
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 15:15

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Вы почему-то спорите с моими (?) утверждениями, которых я не делал.
Говорить об отсутствии кадров толковых офицеров я в принципе не мог - я этого просто не знаю.

Хз. Хіба не ви оце написали:
  ЛАД написав:"позитивний відбір кадрів" был бы идеальным. Но, к сожалению, он не реален. Как показывает практика, для такого отбора у нас просто не хватает кадров.
"спрощенне переведення між бригадами" позволит создать несколько хороших элитных бригад, но остальные части после этого превратятся просто в стадо, которое лучше будет просто распустить по домам, т.к. обеспечить боеспособность таких частей не сумеет самый идеальный командир.

Ми з Миколою намагаємся на конкретних Вам пояснити, що можливості позитивного відбору кадрів в ЗСУ величезні.
Щодо "спрощенне переведення між бригадами" - то штатка елітних бригад обмежена.
Зате було б десяток гавняних бригад, з яких би всі свалили в посередні бригади. І цей десяток бригад можна би було розігнати без шкоди для ЗСУ, оскільки бригада з заповненою штаткою ефективніше, ніж дві бригади з заповненою на 50%.

як на мене, не розбавляти бочку медом ложкою дьогтя, а навпаки в бочки з незрозумілою пасивною суммішшю добавляти центри активної кристалізації.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 15:25

  Xenon написав:
Запретили женщинам-медикам устраиваться на работу без постановки на учёт в ТЦК, - Кабмин

Норму, которая позволяла делать так до конца 2026 года, убрали постановлением №563,\

https://sud.ua/ru/news/publication/3012 ... e_vignette


скоро ще і жінки розбіжаться

Будемо лікуватися подорожником і уринотерапією.
І співати ,,Я ухилився подивитись чи ухилилася вона, щоб подивитись чи ухилився я,,.
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