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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 тра, 2024 14:44
vitaliiangel написав:
⚡️Чоловіки, зняті з військового обліку через виїзд за кордон, зобов’язані особисто прибути до ТЦК— постанова Кабміну
Вони мають це зробити до 16 червня для постановки на облік.
этого следовало ожидать. А то щас все умники напишут что находятся в Мариуполе или Польше и всё призывать опять некого.
А это зачем или бешеній принтер уже не знает какую муйню напостановить?
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Додано: Вів 21 тра, 2024 14:49
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Но, вообще, интересно. Вы, скорее всего, служите в одной части. Откуда такие уверенные суждения о других частях?
В одній. А загалом - знайомі, з суміжниками спілкувався, волонтерив до мобілізації.
Так и предполагал.
Но я не стал бы делать на этой основе далеко идущие выводы.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 14:59
Xenon написав:
скоро ще і жінки розбіжаться, будемо лікуватися лопухами ))
Нужно немцам подсказать про упрощение признания дипломов укр. мед. университетов.
У них дефицит врачей
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Додано: Вів 21 тра, 2024 15:00
ЛАД написав: холява написав:
.............
Залишилось тільки знайти державу , яка просто прийме на себе обов,язки вас годувати і нагороджувати грошима
.
Это не обязательно.
Украина такого тоже не даёт.
Достаточно, чтобы разрешали
жить и работать. А это сегодня уже делают.
Доброго дня .
Питання до вас , а де зараз приймають пенсіонерів чи людей похилого віку ,
щоб можно було жити і працювати ?
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Додано: Вів 21 тра, 2024 15:09
ЛАД написав:
Где всё-таки пропал freeze
?
Последнее сообщение ещё 10.04, больше месяца тому.
Надеюсь, с ним всё в порядке.
C freeze
всё в порядке ...
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Додано: Вів 21 тра, 2024 15:10
Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, зобов’язані до 16 червня стати на військовий облік
ЮХУУУУУУ, ЗЕ лучший президент, гордость народа, наша власть самая прекрасная, Судовая ветвь работает, закони работают.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 15:13
Letusrock написав: flysoulfly написав: flyman написав:
Соскін каже, що Молдавія, Придінстров"я, Вінницька, Одеська та Чернігівська
обл. можуть об"єднаютися в Дністровську
федерацію, чи як там її назвуть
нуу если соскінЪ - то да...
да, знаменитый Чернигов-на-Днестре
натюрлих
Флайман мав на увазі Чернівецьку
Саме Чернівецьку, не було часу перечитати та виправити
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Додано: Вів 21 тра, 2024 15:15
Vadim_ написав: vitaliiangel написав:
⚡️Чоловіки, зняті з військового обліку через виїзд за кордон, зобов’язані особисто прибути до ТЦК— постанова Кабміну
Вони мають це зробити до 16 червня для постановки на облік.
этого следовало ожидать. А то щас все умники напишут что находятся в Мариуполе или Польше и всё призывать опять некого.
А это зачем или бешеній принтер уже не знает какую муйню напостановить?
Вполне логичное решение, в принципе: казна сама себя не наполнит (особенно как народ массово увольняться начал), а 25к с ляма -- вот уже и на пенсии почти хватает
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Додано: Вів 21 тра, 2024 15:15
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Вы почему-то спорите с моими (?) утверждениями, которых я не делал.
Говорить об отсутствии кадров толковых офицеров я в принципе не мог - я этого просто не знаю.
Хз. Хіба не ви оце написали:
ЛАД написав:
"позитивний відбір кадрів" был бы идеальным. Но, к сожалению, он не реален. Как показывает практика, для такого отбора у нас просто не хватает кадров.
"спрощенне переведення між бригадами" позволит создать несколько хороших элитных бригад, но остальные части после этого превратятся просто в стадо, которое лучше будет просто распустить по домам, т.к. обеспечить боеспособность таких частей не сумеет самый идеальный командир.
Ми з Миколою намагаємся на конкретних Вам пояснити, що можливості позитивного відбору кадрів в ЗСУ величезні.
Щодо "спрощенне переведення між бригадами" - то штатка елітних бригад обмежена.
Зате було б десяток гавняних бригад, з яких би всі свалили в посередні бригади. І цей десяток бригад можна би було розігнати без шкоди для ЗСУ, оскільки бригада з заповненою штаткою ефективніше, ніж дві бригади з заповненою на 50%.
як на мене, не розбавляти бочку медом ложкою дьогтя, а навпаки в бочки з незрозумілою пасивною суммішшю добавляти центри активної кристалізації.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 15:25
Xenon написав:
скоро ще і жінки розбіжаться
Будемо лікуватися подорожником і уринотерапією.
І співати ,,Я ухилився подивитись чи ухилилася вона, щоб подивитись чи ухилився я,,.
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