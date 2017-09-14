Banderlog написав:для мене норма це зворотність процесу
ого вы взяли... в моей жизни вподряд произошло несколько трагических событий, к которым я не был морально готов. Имея в арсенале 100500 механизмов защиты (которым я сам учу людей) и применяя их на себе, видел границы их эффективности.
Наибольшая психологическая проблема любых пограничных состояний - резкое сужение эмоционального спектра. Другими словами, когда у ребенка умирает любимая собака ему кажется что остальное не имеет смысла и жизнь окончена.
В большинстве случаев пограничные состояния обратимы, но о прежних ощущениях "счастья и комфорта" обычно речь не идёт. Это огромная проблема, которую вы только что "легко решили".
Сравните ваши ощущения жизни подростком и теперешние. Каждая пограничная ситуация сужает ваш эмоциональный спектр, и хоть пациенту кажется что он здоров, какую либо долю продуктивности он теряет. В итоге это приводит к полнейшей непродуктивности, прежде всего в межличностном взаимодействии и коммуникациях.
мене більш інтересує прикладна сторона питання ніж відчуття щастя і комфорта. Досягнення таких станів не може бути ціллю чоловіка. Це критерії для жінки. Як на мене на війні ефективності можно досягнути 2 способами . або через позбавленння ворога людськості і культивацію гніву. Або на холодних емоціях , максимум допускаючи азарт(без азарту і спяніння од крові це буде імпотенція а не війна). питання з"цивілізованої" людини краще робити звіра чи робота? Який спосіб менше приведе до 1. емоційного вигорання? 2. незворотності змін в психіці? Тільки не спішіть з відповіддю. З одного боку емпатія це добре, з іншого якщо бачиш в ворогові обичну людину а не звіра то потім можуть лишитись небажані моделі поведінки з нормальними людьми в обичному мирному житті. P/s кажете що я не так реагую коли не погоджуються зі мною? Можливо. Но в мене чуйство, що ми з Вами спойомся . Підспівувати будете?
ЛАД написав:Пользу приносит многое - музыка (и искусство вообще), физкультура, торговля, и, тем более, медицина.
называется узкий вгляд на вещи. У нас был препод который говорил "философия это наука, остальное туфта". И вроде взрослый человек, кандидат, доцент. Торговля это следствие понимания экономических наук. Можно не понимать, и при 1м же случае обанкротиться. Взять неподьемный кредит или неправильно считать затратную часть. Ошибиться в понимании ёмкости рынка и прочее прочее. Да первобытные люди жили без этого, но теперь это есть, какой смысл эти знания игнорировать?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 21 тра, 2024 15:33, всього редагувалось 2 разів.
Тепер ви ніхто: що стало недоступним для чоловіків без візиту до ТЦК
20 Травня 2024, 23:27
Українські військовозобов’язані чоловіки призовного віку не зможуть отримати паспортні документи за кордоном без військово-облікових документів. Поки порядок визначення дійсності документів не встановлений, видачу паспортів тимчасово припинили. Про це йдеться у повідомленні Центру обслуговування громадян “Паспортний сервіс”.
Зауважується, що відповідно до набрання чинності ЗУ №10449 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку”, з 18 травня 2024 року оформлення паспортних документів військовозобов’язаними чоловіками призовного віку (від 18 до 60 років) відбуватиметься, якщо чоловік має військово-облікові документи.
“Паспортний сервіс” також зауважує, що порядок визначення дійсності військово-облікових документів на сьогодні ще не встановлений – у зв’язку з цим прийом документів тимчасово припиняється до моменту прийняття відповідної постанови.
“Державне підприємство “Документ” докладає максимум зусиль для належної організації процесу подачі заяв-анкет та подальшої видачі готових документів. Детальні роз’яснення щодо нового порядку отримання послуг будуть опубліковані на усіх офіційних ресурсах ДП “Документ””, – зауважується в повідомленні на сайті.
Banderlog написав:Досягнення таких станів не може бути ціллю чоловіка.
Banderlog написав:Який спосіб менше приведе до 1. емоційного вигорання?
если мужику не нужны " відчуття щастя і комфорта" зачем ему боятся эмоционального выгорания? И в чем тогда проявляются его топовые эмоции, в радости от покупки нового авто? это примитивно, на уровне собаки которая радуется косточке. Если такой мужик эмоционально выгорит, ни его семья ни человечество ничего не потеряет. Ну будет он себе бухать и рассказывать какой мир конченный, в какой то момент схватится за нож. Эмоции отражают ценности.
Чем ценностей больше, тем счастливее человек. Любая девиация или даже пограничные состояния ведут к эмоциональной бедности. То есть человек не получает позитивных ощущений от жизни, от семьи, от родителей, от любимого дела. Я считаю что жить дальше такому человеку нет смысла. Нет методик как бороться с эмоциональной бедностью. Лучше до этого не доводить.
Banderlog написав:Тільки не спішіть з відповіддю.
я вообще не понял вопроса
Banderlog написав:З одного боку емпатія це добре, з іншого якщо бачиш в ворогові обичну людину а не звіра то потім можуть лишитись небажані моделі поведінки з нормальними людьми в обичному мирному житті.
для меня это терра инкогнито. Могу пофантазировать но доказательств с сылками на литературу не будет. Человеком надо оставаться в любой ситуации. Если враг решил пустить свою психику в разнос, худшее что вы можете сделать - скопировать его поведение. Нельзя стрелять в безоружного, нельзя унижать и бить пленных. Чтобы не деформировать свою психику. Надо 24/7 оставаться на светлой стороне. Тогда даю вам 99% гарантий деформаций не будет. И никакая обратимость не понадобится.
Banderlog написав:P/s кажете що я не так реагую коли не погоджуються зі мною? Можливо. Но в мене чуйство, що ми з Вами спойомся . Підспівувати будете?
немного напряжённо , но это через экран монитора, в жизни может оказаться всё иначе.