vitaliiangel написав:

Banderlog написав: для мене норма це зворотність процесу для мене норма це зворотність процесу

ого вы взяли... в моей жизни вподряд произошло несколько трагических событий, к которым я не был морально готов. Имея в арсенале 100500 механизмов защиты (которым я сам учу людей) и применяя их на себе, видел границы их эффективности.Наибольшая психологическая проблема любых пограничных состояний - резкое сужение эмоционального спектра. Другими словами, когда у ребенка умирает любимая собака ему кажется что остальное не имеет смысла и жизнь окончена.В большинстве случаев пограничные состояния обратимы, но о прежних ощущениях "счастья и комфорта" обычно речь не идёт. Это огромная проблема, которую вы только что "легко решили".Сравните ваши ощущения жизни подростком и теперешние. Каждая пограничная ситуация сужает ваш эмоциональный спектр, и хоть пациенту кажется что он здоров, какую либо долю продуктивности он теряет. В итоге это приводит к полнейшей непродуктивности, прежде всего в межличностном взаимодействии и коммуникациях.