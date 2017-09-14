Letusrock написав:ті хто 10 років тому виїхав на ПМЖ
Саме так, навіть якщо в тебе є вже паспорт той країни. Для укр ти її громадянин і вже не випустять. Жесть, а хто буде кормити сімю, де жити в час поли поїхав у тцк, хто заплатить за проїзд. Якого лисого ти був не потрібний країні, а тут раз і потрібний.
ПС. Просто напоминаю що відомвитися від укр паспорта майже неможливо, якщо ти не син мосейчук звичайно.
alex lem написав:В деяких додаток після оновлення даних пише ,,в розшуку,,.Хоч ніяких повісток і не приходило. І в деяких що зараз в ЗСУ таке є що пише.
А їм не треба було встановлювати:
Що робити військовослужбовцям, які мають статус "в розшуку" в Резерв+? Як пояснили у Міноборони, військовослужбовцям не потрібно оновлювати дані щодо себе. Вони не стоять на військовому обліку, тож не можуть порушувати правила обліку. "Якщо ви все ж завантажили застосунок і побачили статус "в розшуку", це означає, що ТЦК не встиг оцифрувати ваші дані. https://suspilne.media/750193-comu-reze ... o-pitanna/
Vadim_ написав:А это зачем или бешеній принтер уже не знает какую муйню напостановить?
Вполне логичное решение, в принципе: казна сама себя не наполнит (особенно как народ массово увольняться начал), а 25к с ляма -- вот уже и на пенсии почти хватает
Если кто то пошёл в тцк перед поездкой за границу и его сняли с учёта то там наверняка были какие то веские причины-документы (вероятно на ПМЖ) а не просто желание в Польшу на полгода поработать.
так это ровно та же история, что и с повторнымм влк/перепроверками инвалидности/негодности - хотят перепроверить основания. Ну и получить законные основания попытаться состричь хоть клочек шерсти с выехавших...
Адже Україна нині потребує не просто концентрації влади президентом, який в умовах воєнного стану позбавив суб’єктності парламент, уряд, місцеве самоврядування та силовиків. Вона потребує повного використання цієї зброї заради перемоги, якщо вже Зеленський узяв на себе таку відповідальність, часто на противагу Конституції. Однак централізувавши Україну, як Путін Росію, Зеленський абсолютно не розуміє, як правильно поводитися з цією зброєю.
Саме тому влада тільки 2023 року почала серйозно на державному рівні займатися дронами; тільки 2024-го замислилася над переведенням виробництв ВПК під землю; лише у квітні 2024 року провела міжвідомчу нараду, щоб визначити критичні місця в енергетиці та способи їх захисту; тоді ж ухвалила закон про мобілізацію тощо. Тобто зробила все, що мала зробити 2022 року. І дуже багато чого ще не зробила. І не зробить, бо Зеленський інших підходів уже не навчиться. Він не залучить до уряду кваліфікованих людей. Тільки своїх. Він не зрозуміє, як працює державна машина. Він не змінить нормативки уряду на те, що називають нормативкою воєнного часу. Зустрічне запитання, яке кинув журналістам президент: «А от ви самі скажіть, що це означає — перевести країну на воєнні рейки?», так і залишилося для Верховного головнокомандувача без внутрішньої відповіді.
...
Тому уряд Зеленського (не Шмигаля) безініціативний. Депутати у своїй ефективній більшості позбавлені суб’єктності й так само безініціативні. Середня ланка перелякана й ховається від будь-яких завдань. Система державного управління практично не працює. Але найстрашнішим є те, що вона не працює передусім у Міністерстві оборони, яке за Конституцією є президентським. Там рішення ухвалюють по пів року. З новим, старим і будь-яким іншим міністром. Навіть на їхньому рівні й усередині їхніх компетенцій.
Державні завдання загалом ставлять хаотично, їх виконання не контролюють. У підсумку через некомпетентність і пасивність ми втрачаємо більше, ніж вони крадуть.
Так, Зеленський і далі досить успішно веде міжнародну політику. Яка могла б бути ще ефективнішою, якби під правильні слова, які він озвучує назовні, за два роки (!) повномасштабної війни було закладено надійний внутрішній фундамент; якби в нього була інша кадрова політика; якби він реально був зацікавлений у ліквідації корупційних схем, що зростають у геометричній прогресії; якби він інакше працював із послами, не перетворюючи інститут на відстійник «збитих льотчиків»; якби по-справжньому задіяв служби зовнішньої розвідки. Нескінченна кількість «якби…». Адже в гаранта Конституції апріорі є ширший інструментарій, ніж в Андрія Єрмака та піар-компанії Ендрю Мака в США.
У такій ситуації вихід тільки в круговій відповідальності політичних еліт, у лавах яких є люди, здатні компетентно управляти міністерствами. Зеленський, якщо хочете, має пов’язати всіх кров’ю, створити уряд, відлучити його від грудей Єрмака, включити парламент і повести Україну до перемоги. Як це зробив Черчилль під час Другої світової, коли в Британії виборів теж не проводили, а до уряду включили представників різних партій. Інакше ми так і ходитимемо по колу, змінюючи Камишина на Верещук, Верещук — на Чернишова й назад, по ходу викидаючи в непотріб можливих майбутніх політичних конкурентів. Як це вже сталося із Залужним, Кубраковим і може статися з Федоровим і Будановим.
Якісь дуже наївні сподівання(я б сказав дитячі). Черчіль з перших днів управління державою був Черчілем. Зеленський був Зеленським, Зеленським і залишиться назавжди. Ніколи Зеленський не стане Черчілем.
А тим часом держава живе за стандартами мирного часу. 6 лютого Президент видав указ про стоворення Сил безпілотних систем.
7 травня, тобто через три місяці після оприлюднення Указу президента Міноборони вийшло з комунікацією про прогрес у цьому питанні: уряд підтримав створений раніше Міністерством оборони спільно з Генштабом проєкт указу президента. Тепер Кабмін має підготувати відповідний законопроєкт, що передбачатиме значущий етап в реалізації рішення.
fler, ЛАД, холява та інші прихильники діючого, вони там шо? Особливо ви, fler, може натякнете їм, що така швидкість не дуже задовільняє країну?