RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 828482858286828782888289>
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 16:17

  BeneFuckTor написав:
  Letusrock написав:ті хто 10 років тому виїхав на ПМЖ

Саме так, навіть якщо в тебе є вже паспорт той країни. Для укр ти її громадянин і вже не випустять. Жесть, а хто буде кормити сімю, де жити в час поли поїхав у тцк, хто заплатить за проїзд. Якого лисого ти був не потрібний країні, а тут раз і потрібний.

ПС. Просто напоминаю що відомвитися від укр паспорта майже неможливо, якщо ти не син мосейчук звичайно.


Який взагалі сенс у цьому, хочуть щоб навіть Ukrainian почав ненавидіти нашу владу))
Чи він вже купив квиток додому?

в мене є знайомий який в 20 числах лютого 2022 приїхав на 2-3 дня провідати батьків і 2 роки неміг повернутись на ПМЖ (бо немав штампа про зняття з обілку)
рік тому нєкто pesikot писав що у знятих з обілку все в ажурі і мій друг сам винен, що раніше не закрив це питання.
Але знову щось пішло не той бік.
Letusrock
 
Повідомлень: 1381
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 16:19

Забрати у ТЦК право штрафувати ухилянтів та дозволити це робити суду, – законопроект у ВР.

Мова про адміністративні правопорушення: порушення правил військового обліку, зіпсуття військово-облікових документів та ін.

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44246
Xenon
 
Повідомлень: 4568
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 16:22

  Vadim_ написав:
  vitaliiangel написав:
⚡️Чоловіки, зняті з військового обліку через виїзд за кордон, зобов’язані особисто прибути до ТЦК— постанова Кабміну

Вони мають це зробити до 16 червня для постановки на облік.

этого следовало ожидать. А то щас все умники напишут что находятся в Мариуполе или Польше и всё призывать опять некого.

А это зачем или бешеній принтер уже не знает какую муйню напостановить?

Видя отсутствие реакции Запада на беспредел с паспортами, решили, что тормоза теперь вообще не нужны.
А реакция Запада просто обязана была быть, на самом деле. Потому что эти решения затрагивают взаимоотношения не только внутри Украины, но и в других странах тоже. А проблема серьёзнее, чем это пока можно увидеть наглядно. Понятно, что пока ещё почти у всех есть действующие паспорта, и масштаб будет возрастать по мере истечения сроков годности. И уже другим странам придётся решать, что с этой проблемой делать. Я наивно полагал, что такие головняки никому не нужны, поэтому украинских чиновников быстро поставят на место, но все как в рот воды набрали.

А касательно этой "постановы" (пока не попадалось ни номера/даты, ни полного текста, хотя я и не пытался найти), то вообще не понимаю, с какого бодуна кабинет министров решил, что он может обязать что-то делать граждан. Это не законодательный орган, это не выборный орган, это вообще собрание отраслевых министров, имеющих полномочия в своих экономических и политических сферах. Но граждане не обязаны выполнять то, что не предусмотрено законом, это написано в конституции, а они просто пытаются посягнуть на личные права и свободы.
M-Audio
 
Повідомлень: 2957
З нами з: 23.03.11
Подякував: 574 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 16:24

  Bobua написав:Стандартний процес.

Можемо навіть спрогнозувати які будуть ціни на 55-60дні за “мені тіки спрасіть”. У цапах чи й у службі підтримки “резерв+”?

Це має бути якийсь % від отих 17тис першого штрафу.
Експоненційно зростаючий до швидкості світла 100% в останні хвилини?


О чем выделенное, какие цены ? Кто-то может разъяснить ?
Востаннє редагувалось vladimir07 в Вів 21 тра, 2024 16:25, всього редагувалось 1 раз.
vladimir07
 
Повідомлень: 1882
З нами з: 30.01.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 16:24

  Letusrock написав:рік тому нєкто pesikot писав що у знятих з обілку все в ажурі і мій друг сам винен, що раніше не закрив це питання.
Але знову щось пішло не той бік.

Я тоді писав зовсім про інше, але ж тобі збрехати, як до вітру сходити :)

Я тоді писав, чого це твій друг, який до хріна років вже за кордоном, тільки в 2022 році, раптом (!), вирішив, що потрібно вийти з громадянства України, а до цього його все влаштовувало

"І назвали батьки сина Ізяслав. З того часу, де потрібно він - Ізя, де потрібно він - Слава" :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9723
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 16:25

  M-Audio написав:А реакция Запада просто обязана была быть, на самом деле.
если нет реакции на обстрел русскими Харькова, какую вы хотите реакцию на какую то мелочь типа постановки на учёт? Не хочу говорить что запад устал, тем более не хочу говорить от кого.
  M-Audio написав:с какого бодуна кабинет министров решил, что он может обязать что-то делать граждан.
теперь человек с ружьём законодательный орган.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 21 тра, 2024 16:27, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23386
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2397 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 16:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Про артиста (повідомлення видалили):
https://www.youtube.com/watch?v=cpLZAYQqUQI
с 52:35
Hennady
 
Повідомлень: 443
З нами з: 02.11.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 16:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Я тоді писав, чого це твій друг, який до хріна років вже за кордоном, тільки в 2022 році, раптом (!), вирішив, що потрібно вийти з громадянства України, а до цього його все влаштовувало

як вже писали вище, вийти з громадянства архіскладно та майже неможливо
Letusrock
 
Повідомлень: 1381
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 16:27

  sens написав:
  холява написав:[ЛАД"]
.............
Залишилось тільки знайти державу , яка просто прийме на себе обов,язки вас годувати і нагороджувати грошима .

Это не обязательно.
Украина такого тоже не даёт.
Достаточно, чтобы разрешали жить и работать. А это сегодня уже делают.


Доброго дня .
Питання до вас , а де зараз приймають пенсіонерів чи людей похилого віку ,
щоб можно було жити і працювати ?[/quote]

Якщо ви власник квартири в Печерському районі м.києва?)[/quote]

Як ви були уважніше , то прочітав "тільки знайти державу" зрозуміли що мова йшла про еміграцію ПЕНСІОНЕРІВ і людей похилого віку в іншу державу .

Но я зрозумів ваше повідомлення !
Ви не тільки зі мною розмовляєте , а ще багато з ким .
холява
2
 
Повідомлень: 4560
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4117 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 16:34

  vladimir07 написав:
  Bobua написав:Стандартний процес.

Можемо навіть спрогнозувати які будуть ціни на 55-60дні за “мені тіки спрасіть”. У цапах чи й у службі підтримки “резерв+”?

Це має бути якийсь % від отих 17тис першого штрафу.
Експоненційно зростаючий до швидкості світла 100% в останні хвилини?


О чем выделенное, какие цены ? Кто-то может разъяснить ?

очевидно, что про недавнюю новость об услуге "перепродажа места в живой очереди"...
_hunter
 
Повідомлень: 7850
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 828482858286828782888289>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock, pesikot, sashaqbl, sens і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 37766
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 198726
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 648110
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.