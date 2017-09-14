Letusrock написав:ті хто 10 років тому виїхав на ПМЖ
Саме так, навіть якщо в тебе є вже паспорт той країни. Для укр ти її громадянин і вже не випустять. Жесть, а хто буде кормити сімю, де жити в час поли поїхав у тцк, хто заплатить за проїзд. Якого лисого ти був не потрібний країні, а тут раз і потрібний.
ПС. Просто напоминаю що відомвитися від укр паспорта майже неможливо, якщо ти не син мосейчук звичайно.
Який взагалі сенс у цьому, хочуть щоб навіть Ukrainian почав ненавидіти нашу владу)) Чи він вже купив квиток додому?
в мене є знайомий який в 20 числах лютого 2022 приїхав на 2-3 дня провідати батьків і 2 роки неміг повернутись на ПМЖ (бо немав штампа про зняття з обілку) рік тому нєкто pesikot писав що у знятих з обілку все в ажурі і мій друг сам винен, що раніше не закрив це питання. Але знову щось пішло не той бік.
⚡️Чоловіки, зняті з військового обліку через виїзд за кордон,зобов’язані особисто прибути до ТЦК— постанова Кабміну
Вони мають це зробити до 16 червня для постановки на облік.
этого следовало ожидать. А то щас все умники напишут что находятся в Мариуполе или Польше и всё призывать опять некого.
А это зачем или бешеній принтер уже не знает какую муйню напостановить?
Видя отсутствие реакции Запада на беспредел с паспортами, решили, что тормоза теперь вообще не нужны. А реакция Запада просто обязана была быть, на самом деле. Потому что эти решения затрагивают взаимоотношения не только внутри Украины, но и в других странах тоже. А проблема серьёзнее, чем это пока можно увидеть наглядно. Понятно, что пока ещё почти у всех есть действующие паспорта, и масштаб будет возрастать по мере истечения сроков годности. И уже другим странам придётся решать, что с этой проблемой делать. Я наивно полагал, что такие головняки никому не нужны, поэтому украинских чиновников быстро поставят на место, но все как в рот воды набрали.
А касательно этой "постановы" (пока не попадалось ни номера/даты, ни полного текста, хотя я и не пытался найти), то вообще не понимаю, с какого бодуна кабинет министров решил, что он может обязать что-то делать граждан. Это не законодательный орган, это не выборный орган, это вообще собрание отраслевых министров, имеющих полномочия в своих экономических и политических сферах. Но граждане не обязаны выполнять то, что не предусмотрено законом, это написано в конституции, а они просто пытаются посягнуть на личные права и свободы.
pesikot написав:Я тоді писав, чого це твій друг, який до хріна років вже за кордоном, тільки в 2022 році, раптом (!), вирішив, що потрібно вийти з громадянства України, а до цього його все влаштовувало
як вже писали вище, вийти з громадянства архіскладно та майже неможливо