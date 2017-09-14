Захід не бачить проблеми ні в кріпацтві (забороні виїзду), ні в гендерній нерівності (безправї чоловіків), ні в бусифікації і т.д.
Відчуття що в плані розпоряджання людським ресурсом наша влада отримала картбланш
|
|
|
Додано: Вів 21 тра, 2024 16:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Захід не бачить проблеми ні в кріпацтві (забороні виїзду), ні в гендерній нерівності (безправї чоловіків), ні в бусифікації і т.д.
Відчуття що в плані розпоряджання людським ресурсом наша влада отримала картбланш
Додано: Вів 21 тра, 2024 16:36
оно не так, что бы прямо "все устраивало" - банально не настолько мешало, что бы проходить весь головняк с отказом...
Додано: Вів 21 тра, 2024 16:43
Ці питання суто внутріншніх стосункив громадян України з її владою. А ось безлад с паспортами буде впливати на те, що буде відбуватись в саміх країнах Заходу, тому тут вони мали би втрутитись.
Додано: Вів 21 тра, 2024 16:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Керівництво країн ЄС читало соціологію, що мобілізуватися у них готові 10-20% у випадку великої війни. І Росія досі становить певні ризики для своїх сусідів. Тому реакція може бути(або вже є) не такою, як вам хочеться.
Додано: Вів 21 тра, 2024 16:47
Дик, є ще приклад. Одна справа коли ми на хфорумі тут всі кожен про що хоче калякаєм, а інша:
нарада. Начальник висуває питання. Його обговорюють всі, окрім того, хто саме за це відповідає і повинен робити. Начальник слухає і наказує робити зовсім лівому з сидячих на нараді. Всі піднімаються і збираються входити.
На галас одного адекватного --- ви рехнулись? Ось оця особа зобов'язана робити це і відповідати, це його прямі посадові обов'язки, а не отого. Німа сцена, а потім хіхіхаха, да не переймайся, все добре, пішли.
А потім, коли отой лівий назначений все завалить і скаже -- да я-то при чому?
Ніхто і не понесе відповідальності.
Бо накосячив сам головний. Сам ніхрєна не знає і тих, хто знає, не слухає.
І знов по колу...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 21 тра, 2024 16:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 тра, 2024 16:48
свежачок Їжачок
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 21 тра, 2024 16:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 тра, 2024 16:51
Ніхто в здоровому глузді навіть не думав сполняти ці циркови номери з відмовою від українського громадянства, якщо це не було умовою отримання громадянства приймаючої країни. Це ж просто традиції постсовкових чиновників -- познущатись з людини, коли в неї немає іншого виходу, як отримати від нього потрібне рішення або бамагу. Я знаю, я допомагав із цим одній знайомій років 12 тому. Самому це все провернути, то потрібно було приїжджати на 2-3 місяці, щоб ходити по інстанціях. Людина, яка просто переїхала в іншу країну, і влаштувалась там працювати, просто не має стільки вільного часу.
Додано: Вів 21 тра, 2024 16:59
Якщо дотягувати до 2022 року, то да "архіскладно та майже неможливо"
Бо хитродупість одних(пересічних) помножилась на хитродупість інших(такіх же пересічних, але при владі) і отримали сраку в кубі
Але ж тоді розмова була про громадянство, а не про військовий облік, як ти сьогодні написав.
Ти знову мимо
Додано: Вів 21 тра, 2024 17:01
Складне питання. Жити можна багато де, а ось працювати... Дивлячись ким. Дуже залежить від спеціальності.
Додано: Вів 21 тра, 2024 17:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
|