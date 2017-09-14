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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82858286828782888289>
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 16:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:А реакция Запада просто обязана была быть, на самом деле. Потому что эти решения затрагивают взаимоотношения не только внутри Украины, но и в других странах тоже.

Захід не бачить проблеми ні в кріпацтві (забороні виїзду), ні в гендерній нерівності (безправї чоловіків), ні в бусифікації і т.д.
Відчуття що в плані розпоряджання людським ресурсом наша влада отримала картбланш
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 16:36

  pesikot написав:
  Letusrock написав:рік тому нєкто pesikot писав що у знятих з обілку все в ажурі і мій друг сам винен, що раніше не закрив це питання.
Але знову щось пішло не той бік.

... тільки в 2022 році, раптом (!), вирішив, що потрібно вийти з громадянства України, а до цього його все влаштовувало

оно не так, что бы прямо "все устраивало" - банально не настолько мешало, что бы проходить весь головняк с отказом...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 16:43

  Letusrock написав:
  M-Audio написав:А реакция Запада просто обязана была быть, на самом деле. Потому что эти решения затрагивают взаимоотношения не только внутри Украины, но и в других странах тоже.

Захід не бачить проблеми ні в кріпацтві (забороні виїзду), ні в гендерній нерівності (безправї чоловіків), ні в бусифікації і т.д.
Відчуття що в плані розпоряджання людським ресурсом наша влада отримала картбланш

Ці питання суто внутріншніх стосункив громадян України з її владою. А ось безлад с паспортами буде впливати на те, що буде відбуватись в саміх країнах Заходу, тому тут вони мали би втрутитись.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 16:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:А реакция Запада просто обязана была быть, на самом деле. Потому что эти решения затрагивают взаимоотношения не только внутри Украины, но и в других странах тоже.

Керівництво країн ЄС читало соціологію, що мобілізуватися у них готові 10-20% у випадку великої війни. І Росія досі становить певні ризики для своїх сусідів. Тому реакція може бути(або вже є) не такою, як вам хочеться.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 16:47

  Hennady написав:Про артиста (повідомлення видалили):
https://www.youtube.com/watch?v=cpLZAYQqUQI
с 52:35

Дик, є ще приклад. Одна справа коли ми на хфорумі тут всі кожен про що хоче калякаєм, а інша:
нарада. Начальник висуває питання. Його обговорюють всі, окрім того, хто саме за це відповідає і повинен робити. Начальник слухає і наказує робити зовсім лівому з сидячих на нараді. Всі піднімаються і збираються входити.
На галас одного адекватного --- ви рехнулись? Ось оця особа зобов'язана робити це і відповідати, це його прямі посадові обов'язки, а не отого. Німа сцена, а потім хіхіхаха, да не переймайся, все добре, пішли.

А потім, коли отой лівий назначений все завалить і скаже -- да я-то при чому?
Ніхто і не понесе відповідальності.
Бо накосячив сам головний. Сам ніхрєна не знає і тих, хто знає, не слухає.
І знов по колу...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 21 тра, 2024 16:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 16:48


свежачок Їжачок
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 21 тра, 2024 16:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 16:51

  _hunter написав:оно не так, что бы прямо "все устраивало" - банально не настолько мешало, что бы проходить весь головняк с отказом...

Ніхто в здоровому глузді навіть не думав сполняти ці циркови номери з відмовою від українського громадянства, якщо це не було умовою отримання громадянства приймаючої країни. Це ж просто традиції постсовкових чиновників -- познущатись з людини, коли в неї немає іншого виходу, як отримати від нього потрібне рішення або бамагу. Я знаю, я допомагав із цим одній знайомій років 12 тому. Самому це все провернути, то потрібно було приїжджати на 2-3 місяці, щоб ходити по інстанціях. Людина, яка просто переїхала в іншу країну, і влаштувалась там працювати, просто не має стільки вільного часу.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 16:59

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Я тоді писав, чого це твій друг, який до хріна років вже за кордоном, тільки в 2022 році, раптом (!), вирішив, що потрібно вийти з громадянства України, а до цього його все влаштовувало

як вже писали вище, вийти з громадянства архіскладно та майже неможливо

Якщо дотягувати до 2022 року, то да "архіскладно та майже неможливо"
Бо хитродупість одних(пересічних) помножилась на хитродупість інших(такіх же пересічних, але при владі) і отримали сраку в кубі

Але ж тоді розмова була про громадянство, а не про військовий облік, як ти сьогодні написав.
Ти знову мимо :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:01

  холява написав:
  ЛАД написав:
  холява написав:.............
Залишилось тільки знайти державу , яка просто прийме на себе обов,язки вас годувати і нагороджувати грошима .

Это не обязательно.
Украина такого тоже не даёт.
Достаточно, чтобы разрешали жить и работать. А это сегодня уже делают.


Доброго дня .
Питання до вас , а де зараз приймають пенсіонерів чи людей похилого віку ,
щоб можно було жити і працювати ?

Складне питання. Жити можна багато де, а ось працювати... Дивлячись ким. Дуже залежить від спеціальності.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Але ж тоді розмова була про громадянство, а не про військовий облік, як ти сьогодні написав.

ні, мова була про те що будь в нього штамп про зняття з обліку в ТЦК, він міг їздити туда/сюда хоч кожен день
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